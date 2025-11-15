Яке свято 16 листопада 2025 року / © ТСН

16 листопада 2025 року — неділя. 1361-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 листопада, віряни святкують день пам’яті святого апостола і євангелиста Матея. Матей був сином Алфея та працював митарем у Капернаумі. Митарі вважалися у юдейському суспільстві людьми грішними й зневаженими, оскільки збирали податки на користь Римської імперії. Саме до такого чоловіка Христос звернувся словами: “Іди за Мною”. Матей негайно залишив службу, демонструючи абсолютну готовність до внутрішнього духовного повороту.

Традиція приписує йому перше з чотирьох канонічних Євангелій, написане орієнтовно між 50 і 60 роками. Воно має виразно юдейський характер і спрямоване на доведення того, що Ісус Христос є очікуваним Месією, про якого звіщали пророки.

За церковним переданням, Матей прийняв мученицьку кончину під час місії в Ефіопії або Парфії: його вбили язичники за те, що він навертав людей до віри у Христа.

Що не можна робити 16 листопада

Не слід починати нові важливі справи — почате цього дня може «не збутися» або піти важким шляхом.

Не варто комусь бажати зла — слово начебто має особливу силу.

Забороняється подорожувати далеко — вірили, що шлях може бути неспокійним.

Народні прикмети і традиції на 16 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

мороз 16 листопада — чекайте на ранню і сувору зиму;

йде сніг — зима буде сніжною;

теплий день — до лагідної зими;

вранці 16 листопада туман — чекайте на м’яку зиму;

ясний вечір — будуть ясні і морозні дні;

зоряне небо — до малосніжної зими.

16 листопада зоряне небо — до малосніжної зими / © unsplash.com

В народі 16 листопада носило назву Матвій Зимовказ. За погодою цього дня робили прогнози на прийдешню зиму — тепло, туман, мороз або сніг вважали знаковими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 листопада

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

Талісманом людини, народженої 16 листопада є місячний камінь. Він привертав увагу людей ще з глибокої давнини. Уявлення наших пращурів приписували тому, хто знаходив цей камінь, особливу здатність прозирати приховане й бачити те, що недоступне звичайному погляду.

Цього дня народилися:

1978 рік — Дзвінка Матіяш, українська письменниця, перекладачка;

1981 рік — Юрій Латиш, український історик;

1983 рік — Тимофій Мороховець, український музикант, поет і композитор, засновник гурту “PanKe Shava”.

Пам’ятні дати 16 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 листопада:

1632 рік — Під Лютценом відбулася одна з наймасштабніших битв Тридцятирічної війни: шведська армія під проводом короля Густава II Адольфа зійшлася у вирішальному бою з габсбурзькими силами під командуванням Альбрехта Валленштайна;

1700 рік — Прусське герцогство, що раніше входило до складу Священної Римської імперії німецької нації, офіційно піднесене до статусу королівства;

1841 рік — Едуард Гурвін отримав патент на рятувальний жилет, виготовлений із пробки;

1848 рік — У Лондоні Фридерик Шопен дав свій останній концерт, який став завершальною крапкою його концертної діяльності;

1895 рік — У стінах Сорбонни вперше продемонстровано “Кінематограф” братів Люм’єр;

1917 рік — У приміщеннях колишнього ханського палацу в Бахчисараї урочисто відкрито Національний музей;

1918 рік — Західноукраїнська Народна Республіка ухвалила закон “Про адміністрацію”, яким унормовано діяльність державних органів;

1920 рік — Після напружених боїв із більшовицькими силами підрозділи Армії УНР здобули містечко Деражня;

1924 рік — Розпочало роботу перше українське радіомовлення;

1933 рік — Встановлено офіційні дипломатичні відносини між СРСР та Сполученими Штатами Америки;

1945 рік — У Лондоні засновано Організацію Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — ЮНЕСКО;

1967 рік — У Нью-Йорку відкрився Перший Світовий конгрес Вільних українців;

1994 рік — Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 рік — Створено Премію Кабінету Міністрів України за вагомі здобутки молоді у справі розвитку та розбудови держави;

2002 рік — Президент Леонід Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха та подав до Верховної Ради подання щодо призначення прем’єр-міністром голови Донецької обласної адміністрації Віктора Януковича;

2010 рік — Оголошено про заручини принца Вільяма та Кетрін Міддлтон.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку / © unsplash.com

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Свято було встановлено у зв’язку з розвитком телерадіомовлення та поштово-телеграфного зв’язку в Україні. Воно відзначає не лише працівників традиційного радіо і телебачення, а й тих, хто працює у сучасних комунікаційних технологіях — інтернет, мобільний зв’язок, цифрові мережі. Першою українською радіостанцією, яка започаткувала національне мовлення, було Українське радіо, яке почало роботу 1924 року. Саме відтоді бере початок традиція українського ефіру, яка з часом переросла у масштабну систему медіа та зв’язку.

Також 16 листопада День працівників сільського господарства України. Припадає на третю неділю листопада. Свято має глибоке коріння, адже сільське господарство завжди було основою життя українців. Офіційно його започатковано указом Президента України для вшанування трудівників аграрного сектору, які відіграють ключову роль у розвитку економіки та добробуті населення.

А ще 16 листопада Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Припадає на третю неділю листопада. Це міжнародна ініціатива, спрямована на вшанування людей, які загинули або постраждали внаслідок дорожніх аварій, а також на привернення уваги до проблем безпеки дорожнього руху.

16 листопада святкують Всесвітній День ґудзиків. Ґудзики — це маленькі, але значущі предмети: з їхньою допомогою ми застібаємо одяг, виражаємо стиль, іноді зберігаємо спогади. Їхній дизайн, матеріали й використання змінювалися протягом тисячоліть, що робить ґудзик цікавим з історичної, культурної й художньої точок зору.

Також 16 листопада Міжнародний день терпимості (або толерантності). Свято було створене за рішенням Організації Об’єднаних Націй 1995 року. Ця дата була обрана на честь прийняття Декларації принципів терпимості ЮНЕСКО, яка закликає суспільство поважати різноманіття культур, поглядів та переконань.

А ще 16 листопада Міжнародний день боротьби з анорексією. Мета цього дня — підвищити обізнаність про розлади харчової поведінки, зокрема анорексію, підтримати тих, хто страждає, та допомогти їхнім близьким. Анорексія (повна назва — анорексія нервова) — це серйозне психологічне захворювання, яке проявляється нав’язливим прагненням контролювати вагу тіла, часто через строге обмеження харчування.

16 листопада святкують Всесвітній день рукоділля. Цей день присвячено рукоділлю — унікальній творчості, що поєднує майстерність, традицію і індивідуальний стиль. Суть свята — віддати належне майстрам‑ремісникам, їхній праці, культурному значенню ручної роботи і її ролі в збереженні художніх традицій.

Також 16 листопада Міжнародний день фламенко. Ця дата вибрана на честь того, що 2010 року ЮНЕСКО оголосила фламенко нематеріальною культурною спадщиною людства. Фламенко — це мистецтво з Андалусії (Південна Іспанія), яке поєднує спів (cante), танець (baile) і гру на гітарі (toque).

А ще 16 листопада Всесвітній день бідних. Він був заснований Папою Франциском 2017 року і припадає щорічно на передостанню неділю листопада. Його мета — звернути увагу суспільства на людей, які живуть у злиднях, та заохотити до солідарності, милосердя і підтримки тих, хто потребує допомоги.