Яке свято 16 серпня 2025 року / © ТСН

16 серпня 2025 року — субота. 1270-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 серпня, віряни святкують Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. Свято ґрунтується на давньому переданні, пов’язаному з царем Авгаром Едесським (місто Едеса в Месопотамії). Цар Авгар, тяжко хворіючи, чув про дива Ісуса Христа і послав до Нього послів з проханням зцілити його. Він також попросив написати портрет Христа. Проте художник не міг зобразити Його обличчя, бо воно було надто осяйним. Тоді, за переданням, Ісус витер обличчя рушником (убрусом), і на тканині дивовижним чином відобразилося Його лице — Нерукотворний образ. Цей образ було передано Авгару, і з його появою цар отримав зцілення.

Що не можна робити 16 серпня

Не можна сваритися — інакше доведеться лаятися протягом всього року.

Не рекомендується працювати в землі — городина перестане “родити”.

Не слід прати чи полоскати білизну в річці — можете накликати на себе хворобу.

Народні прикмети і традиції на 16 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

який день 16 серпня — така й осінь;

вранці сильна роса — до гарної погоди вдень;

вже починає опадати листя — чекайте на ранню зиму;

птахи готуються до відльоту — холоди прийдуть рано;

сильний вітер цього дня — вересень буде дощовим та прохолодним;

який Третій Спас — така і зима.

16 серпня птахи готуються до відльоту — холоди прийдуть рано / © unsplash.com

В народі 16 серпня носило назву Третій (Горіховий) Спас. Наші предки часто казали “На Третій Спас — хліба припас” або “Горіховий Спас — запасайся на зиму”. У цей час достигали ліщини (горіхи). Люди йшли до лісу по перший урожай, а також сушили зерно, пекли хліб, готуючись до осені.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 серпня

Які завтра іменини: Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна.

Талісманом людини, народженої 16 серпня, є цитрин. У Стародавньому Римі цитрин використовували для виготовлення перснів, інталлій, печаток. Відомий як “камінь купців” — цитрин клали в гаманці, сейфи, каси.

Цього дня народилися:

1950 рік — Василь Федорук, український скульптор, художник, який останні роки життя провів у США;

1962 рік — Юрій Іздрик, український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проєкту “Четвер”;

1978 рік — Адріана Галецька, українська художниця.

Пам’ятні дати 16 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 серпня:

1649 рік — під Зборовом відбувається визначна перемога українського війська: 50-тисячна армія під проводом Богдана Хмельницького завдає поразки значно чисельнішому 60-тисячному війську Речі Посполитої, очолюваному королем Яном II Казимиром;

1788 рік — французький міністр фінансів Ломен де Брієнн офіційно визнає банкрутство державної скарбниці;

1804 рік — у Булонському лісі (Франція) відбувається перша урочиста церемонія нагородження орденом Почесного легіону;

1820 рік — у місті Ніжин відкривається Гімназія вищих наук — навчальний заклад, заснований за фінансової підтримки князя Олександра Безбородька;

1914 рік — у Львові Головна українська рада звертається до народу з маніфестом, у якому закликає боротися за визволення України на тлі початку Першої світової війни;

1919 рік — українські сили — 11-та дивізія Січових стрільців під командуванням Романа Сушка та 21-ша Збаразька бригада УГА під проводом Богуслава Шашкевича — спільно визволяють Шепетівку від більшовицьких військ;

1925 рік — у США відбувається прем’єра легендарного фільму Чарлі Чапліна “Золота лихоманка”;

1941 рік — Ставка Верховного Головнокомандування Червоної армії видає сумнозвісний наказ №270, згідно з яким полонені командири та політичні працівники оголошуються дезертирами, а їхні родини підлягають репресіям і примусовому виселенню;

1960 рік — острівна держава Кіпр проголошує свою незалежність від Великої Британії;

1960 рік — засновують Міжнародну академію астронавтики;

1962 рік — Рінго Старр офіційно приєднується до гурту The Beatles, замінивши попереднього барабанщика Піта Беста;

1972 рік — у Торонто розпочинає роботу Національна виставка, на якій вперше в історії Захід міг ознайомитися з продукцією виробників із Китаю;

1975 рік — Пітер Ґебріел залишає гурт Genesis; його місце як вокаліста посів барабанщик Філ Коллінз, що згодом визначає нове звучання колективу, а Ґебріел розпочинає успішну сольну кар’єру;

1985 рік — американська поп-ікона Мадонна виходить заміж за актора Шона Пенна;

1995 рік — під час референдуму більшість мешканців Бермудських островів висловлюються проти проголошення незалежності;

2014 рік — у китайському місті Нанкін урочисто відкриваються ІІ Літні юнацькі Олімпійські ігри.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв / © unsplash.com

16 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв. Цікаво, що перші повітряні змії з’явилися понад 2500 років тому в Китаї, але використовували їх для військових цілей — передавання сигналу, спостереження, залякування ворога тощо. Деякі вчені, зокрема, Леонардо да Вінчі та Бенжамін Франклін, використовували повітряних зміїв для наукових експериментів.

Також 16 серпня День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків. Сучасне тематичне свято, яке присвячене турботі про зовнішність та внутрішній баланс чоловіка. Воно було створене, щоб зруйнувати стереотипи, наче догляд за собою — це лише “жіноча справа”. Започаткували свято в 2000-х роках як частину глобального руху за гендерну рівність.

А ще 16 серпня Всесвітнього дня безпритульних тварин. Припадає на третю суботу серпня. Свято було започатковане 1992 року за ініціативи Міжнародного товариства прав тварин з метою зменшення кількості безпритульних тварин через стерилізацію, просвітництво, відповідальше ставлення до домашніх улюбленців.

16 серпня святкують Міжнародний день геокешинга. Свято всіх тих, хто любить пригоди, пошуки “скарбів”, орієнтування, дослідження світу. Геокешери всього світу виходять на пошуки прихованих схованок. Припадає на третю суботу серпня.

Також 16 серпня Всесвітній день медоносних бджіл. Міжнародне свято, яке присвячене маленьким, але дуже важливим істотам, які забезпечують запилення рослин і відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття і продовольчої безпеки планети.