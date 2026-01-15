Яке свято 16 січня 2026 року / © ТСН

16 січня 2026 року — п’ятниця. 1422-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

16 січня віряни святкують Поклін чесним оковам святого апостола Петра / © unsplash.com

Завтра, 16 січня, віряни святкують Поклін чесним оковам святого апостола Петра. Християнське свято, яке вшановує кайдани, якими апостол Петро був ув’язнений за проповідь Христа. Згідно з переданням, ці окови стали святинею, бо через них явилася Божа сила: вони зцілювали недужих і зміцнювали віру. Свято нагадує про стійкість апостола Петра, його вірність Христові та перемогу духовної свободи над земними путами.

16 січня в Україні День пам’яті Кіборгів / © unsplash.com

16 січня в Україні День пам’яті Кіборгів. Це день пам’яті захисників Донецького аеропорту, які 2014–2015 року героїчно обороняли його від російських окупантів. Українських воїнів назвали «кіборгами» за неймовірну витривалість, стійкість і мужність — ворог не вірив, що люди здатні так довго тримати оборону в нелюдських умовах. Оборона аеропорту тривала 242 дні і стала символом незламності українського війська та духу нації.

16 січня Міжнародний день фетишу / © pexels.com

Також 16 січня Міжнародний день фетишу. Припадає на третю п’ятницю січня. Його започаткували 2008 року як ініціативу спільнот, що виступають за свободу самовираження, прийняття різноманітності та повагу до особистих уподобань дорослих людей. Цей день має не стільки розважальний, скільки просвітницький і правозахисний характер: він покликаний зменшувати стигматизацію, підтримувати діалог про згоду, межі, безпеку та право людини на приватне життя.

16 січня Всесвітній день гурту The Beatles / © pexels.com

А ще 16 січня Всесвітній день гурту The Beatles. Саме цього дня 1957 року в Ліверпулі відкрився клуб The Cavern, який став культовим місцем становлення гурту — тут The Beatles дали сотні концертів на початку своєї кар’єри. Цей день присвячений вшануванню легендарної четвірки — Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона та Рінго Старра, чия музика змінила історію світової культури. The Beatles стали символом творчої свободи, новаторства й поколінь, які й досі знаходять у їхніх піснях натхнення.

16 січня святкують Міжнародний день гострої та гарячої їжі / © pexels.com

16 січня святкують Міжнародний день гострої та гарячої їжі. Це неофіційне гастрономічне свято присвячене стравам із пекучими спеціями — перцем чилі, імбиром, карі, васабі та іншими приправами, що надають їжі яскравого смаку й тепла. День нагадує про кулінарні традиції різних народів світу, де гостра їжа є невід’ємною частиною культури, а також про її користь у помірних кількостях — зокрема для обміну речовин і настрою. Це чудова нагода спробувати нову страву або додати в меню трохи вогню.