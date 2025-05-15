Яке свято 16 травня 2025 року / © ТСН

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16 травня 2025 року — п’ятниця. 1178-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія. Народжений близько 314 року в Єгипті, Теодор змалку вирізнявся лагідною вдачею, твердою вірою і прагненням до молитви. Юнаком, ледве сягнувши підліткового віку, він рішуче обрав чернечу путь, полишивши світські турботи. Його привів до спільноти святого Пахомія глибокий внутрішній поклик до духовної досконалості. У монастирі він швидко став прикладом для інших: скромний, безмовний, працьовитий і відданий молитві, він виявив рідкісний внутрішній вогонь і цілковиту посвяту Богу.

Пахомій, помітивши в ньому дар проводу й духовного розпізнавання, поступово доручав йому дедалі більше відповідальності. Згодом Теодор став не лише старшим братом для ченців, а й правою рукою самого засновника монастирського уставу. Після смерті Пахомія саме Теодор продовжив розбудову чернечих спільнот, об’єднавши в одну духовну сім’ю тисячі монахів.

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Його керівництво не було владним чи жорстким — навпаки, він вів братію силою прикладу, доброзичливістю, внутрішнім миром і глибокою молитвою. Під його опікою монастирі стали не просто осередками аскези, а живими духовними школами, де вчилися любові, послуху, внутрішній свободі й розсудливості.

Святий Теодор переставився до Господа близько 368 року, залишивши по собі спадщину, що не згасла з віками. Він закарбувався в пам’яті Церкви як вірний будівничий чернечого життя, як другий після Пахомія — але рівний йому серцем. Його постать стала уособленням духовної мудрості, витримки та істинної покори.

Що не можна робити 16 травня

Не слід починати важливих справ чи нових проєктів — вважалося, що будь-яка нова справа, розпочата цього дня, не матиме успіху або затягнеться надовго.

Не можна ледарювати — незважаючи на заборону важкої фізичної праці, вважалося, що ледарювання призводить до духовної слабкості.

Забороняється сваритися і конфліктувати — цього дня забороняли сварки в родині чи з сусідами. Інакше — чекати довготривалих негараздів у стосунках.

Народні прикмети і традиції на 16 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

16 травня йде дощ — літо буде врожайним і теплим.

туманний ранок — на гарну погоду та багатий урожай огірків.

якщо сонце сходить у хмарі — очікуй затяжних дощів.

цього дня сухо й ясно — літо буде спекотним і посушливим.

сильний вітер 16 травня — до неспокійного літа з бурями.

побачити багато павутиння в повітрі — до тривалої сухої погоди.

глухий грім — до дощу, а грім із відлунням — до затяжної негоди.

зозуля кує цього дня — тепло утримається ще довго.

16 травня побачити багато павутиння в повітрі — до тривалої сухої погоди / © unsplash.com

В народі 16 травня носило назву Федір Житник. У народі ім’я Феодосій часто побутово перетворювали на Федір, а прізвисько “Житник” виникло через зв’язок цього дня з початком робіт, пов’язаних із житом.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 травня

Які завтра іменини: Георгій, Олександр, Феодор.

Талісманом людини, народженої 16 травня, є олівін. Це мінерал, що здобув особливу популярність у ювелірному мистецтві. Від давніх часів його цінували не лише за красу, а й за особливі властивості: вірили, що він оберігає свого власника й надає сили для втілення задумів у життя.

Цього дня народилися:

1936 рік — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор;

1994 рік — Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту “Kalush”;

1994 рік — Іван Павлишин, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Повний кавалер ордена “За мужність”, Герой України (посмертно).

Пам’ятні дати 16 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 травня:

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1648 рік — поблизу Жовтих Вод козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким завдало нищівної поразки армії Речі Посполитої під командуванням Стефана Потоцького, започаткувавши перебіг національно-визвольної війни;

1920 рік — канонізація Жанни д’Арк Римсько-католицькою церквою надала героїні французького народу статус святої;

1929 рік — у США відбулася перша офіційна церемонія вручення кінопремії “Оскар”, що стала новою віхою в історії світового кінематографа;

1954 рік — в табірному відділенні №3 Степового табору в Кенгірі (Казахстан) розпочалося Кенгірське повстання — масовий виступ політичних в’язнів проти радянської каральної системи;

1966 рік — влада КНР проголосила початок так званої “культурної революції” — масштабної кампанії, що кардинально змінила суспільно-політичне життя Китаю;

1975 рік — японська альпіністка Табеї Дзюнко увійшла в історію як перша жінка, яка підкорила вершину Евереста;

2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу на пісенному конкурсі “Євробачення”, отримавши 280 балів за результатами телеголосування в 36 країнах;

2008 рік — Україна офіційно стала 152-м членом Світової організації торгівлі (СОТ), що відкрило нові можливості для інтеграції держави у світову економічну систему.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день хлопчиків / © unsplash.com

16 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день хлопчиків. Цього дня в різних куточках світу все більше людей звертають увагу на важливість щасливого, безпечного й гармонійного дитинства для хлопців. Це неофіційне, але змістовне свято, яке покликане підкреслити унікальність хлоп’ячого досвіду та ті виклики, з якими стикаються хлопчики у сучасному світі.

Попри відсутність офіційного визнання міжнародними організаціями, такими як ООН, ця дата все активніше святкується в багатьох країнах. Її ініціаторами стали педагоги, батьки та громадські діячі, які прагнуть звернути увагу на потребу в новому підході до виховання хлопців. Цей день часто називають “дитячим аналогом” Міжнародного дня чоловіків (19 листопада), проте з фокусом на дитинство і становлення.

Також 16 травня Міжнародний день віртуальних помічників. Припадає на третю п’ятницю травня. Віртуальний помічник (VA) — це фахівець, який здійснює різноманітні онлайн-завдання, включаючи обробку електронної пошти, управління календарем, створення контенту, ведення соцмереж, бухгалтерію та інші функції, що зазвичай виконуються в офісі. Вони працюють як фрилансери, так і через агентства, чи є частиною глобальних віддалених команд.

А ще 16 травня Всесвітній день видів що перебувають під загрозою зникнення. Припадає на третю п’ятницю травня. Його створено для того, щоб підняти рівень обізнаності серед людей щодо критичної ситуації з біорізноманіттям. Наразі понад 1 мільйон видів тварин і рослин на планеті стикаються з небезпекою зникнення.

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16 травня Міжнародний день світла. Створений із ініціативи ЮНЕСКО 2018 року. Це важлива дата, яка підкреслює незамінну роль світла в науці, технологіях і розвитку людства, а також нагадує про безліч досягнень, які стали можливими завдяки розумінню світла та його властивостей.

Також 16 травня Міжнародний день поінформованості про целіакію. Цей день має на меті підвищити рівень знань про целіакію, її симптоми, способи діагностики та методи лікування. Також він спрямований на полегшення життя людей, які зіштовхуються з цією хворобою, та закликає до покращення доступу до безглютенових продуктів.

А ще 16 травня Міжнародний день мирного співіснування. Він був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2017 року, аби підкреслити важливість мирного співіснування серед різних культур, націй і релігій. Мета цього дня — закликати до взаєморозуміння та гармонії між людьми, заохочуючи до конструктивного діалогу і мирного вирішення конфліктів.