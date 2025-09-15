Яке свято 16 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

16 вересня 2025 року — вівторок. 1301-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 вересня, віряни святкують день пам’яті святої великомучениці Євфимії. Євфимія народилася у місті Халкидон (тепер район Стамбула) у знатній і благочестивій родині. Коли за правління імператора Діоклетіана (кінець III ст.) почалося жорстоке переслідування християн, правитель міста Пратесіан наказав усіх вірних змушувати приносити жертви язичницьким богам.

Євфимія разом з одновірцями відмовилася від участі в ідолопоклонних обрядах. Її схопили й піддали нелюдським мукам: бичували, катували на колесі, кидали у вогонь і диким звірам. За переданням, лев, випущений на Євфимію, лише пошкодив їй тіло, але не роздер до смерті. Звір лагідно лизнув їй ноги, і мучителі, не витримавши дивного видовища, закололи святу списом. Так близько 304 року вона прийняла мученицьку кончину.

Реклама

Що не можна робити 16 вересня

Не можна вирушати у далеку дорогу — вважається, що така мандрівка принесе невдачу.

Забороняється працювати з вогнем — він “не слухається” людини і може нашкодити.

Не слід свататися — сімейне життя складеться важко.

Народні прикмети і традиції на 16 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день — чекайте на довгу і лагідну осінь;

дощить — до мокрої осені і початку зими;

літає багато павутиння — буде тепла і довга осінь;

вранці туман швидко розсіюється — до ясної і сухої погоди вдень;

світлий місяць у колі — невдовзі піде дощ.

16 вересня світлий місяць у колі — невдовзі піде дощ / © unsplash.com

В народі 16 вересня носило назву Вітряк. Тому що часто в цей період встановлювалася вітряна погода, змінювалися сезони.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

Талісманом людини, народженої 16 вересня є яшма. Від найдавніших часів яшму сприймали як оберіг гармонії та вишуканої краси. У китайській лікувальній традиції її наділяли властивістю очищати й оздоровлювати внутрішні органи людини.

Реклама

Цього дня народилися:

1981 рік — Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор;

1981 рік — Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка, призерка Паралімпійських ігор;

1999 рік — Кирило Дришлюк, український футболіст, чемпіон світу серед молоді.

Пам’ятні дати 16 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 вересня:

1408 рік — у церкві поселення Хваслі на Гренландії задокументовують останнє весільне вінчання вікінгів;

1651 рік — у Білій Церкві спалахує козацьке повстання, спричинене невдоволенням умовами укладеного з Річчю Посполитою перемир’я;

1658 рік — гетьман України Іван Виговський підписує із Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1810 рік — Мексиканська революція розпочинається проголошенням незалежності від Іспанії;

1859 рік — британський мандрівник і дослідник Девід Лівінгстон відкриває африканське озеро Ньяса;

1899 рік — у Західній Україні створюють Національно-демократичну партію;

1908 рік — Вільям Дюрант засновує автомобільну корпорацію General Motors;

1914 рік — 2500 січових стрільців, що входили до складу австро-угорської армії, складають присягу на вірність боротьбі за визволення України;

1930 рік — уряд Польщі розпочинає так звану “пацифікацію” — силові акції проти українського населення Східної Галичини;

1963 рік — до новоствореної федерації Малайзії приєднується місто-держава Сінгапур;

1975 рік — Папуа — Нова Гвінея проголошує державну незалежність від Австралії;

1979 рік — на об’єкті “Кліваж” у шахті “Юнком” (Юнокомунарівськ, Донеччина) здійснюють підземний ядерний вибух;

1987 рік — підписують Монреальський протокол, спрямований на захист озонового шару Землі;

2000 рік — в Україні вшановується День пам’яті зниклого журналіста Георгія Гонгадзе;

2002 рік — стартує активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань, Україно!”.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару / © unsplash.com

16 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день ідентифікації. Він має на меті підвищити обізнаність про важливість наявності юридично визнаного посвідчення особи для кожної людини. Це право є основою для доступу до інших прав і можливостей, таких як освіта, охорона здоров’я, фінансові послуги та участь у громадському житті.

Також 16 вересня Всесвітній день барбера. Свято було започатковано 2015 року групою барберів з Ірландії, які прагнули використати свою професію для допомоги дітям, постраждалим від війни, бідності та криз. Спільно з UNICEF вони започаткували ініціативу “The Barbershop Project”, закликаючи барберів по всьому світу жертвувати один день свого доходу на допомогу дітям у потребі.

Реклама

А ще 16 вересня Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня. Цей день був офіційно проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 9 січня 2024 року через резолюцію A/RES/78/259. Цей день сприяє розвитку інклюзивних і сталих інноваційних екосистем у країнах Глобального Півдня, акцентуючи увагу на необхідності забезпечення рівного доступу до технологій та знань.

16 вересня святкують Міжнародний день інтервенційної кардіології. Цей день був офіційно проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2022 року, щоб підкреслити важливість інтервенційної кардіології в лікуванні серцево-судинних захворювань. Дата була обрана на честь першої успішної коронарної ангіопластики, проведеної доктором Андреасом Грюнтцігом 16 вересня 1977 року.

Також 16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару. Озоновий шар у стратосфері виконує життєво важливу роль: він поглинає шкідливе ультрафіолетове випромінювання Сонця, яке може спричиняти рак шкіри, катаракту та порушення екосистем. Міжнародний день охорони озонового шару нагадує людству про необхідність дбайливого ставлення до навколишнього середовища.