Яке свято 16 жовтня 2025 року / © ТСН

16 жовтня 2025 року — четвер. 1330-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Лонгина, сотника. Лонгин був римським сотником (командиром приблизно сотні воїнів), який ніс службу в провінції Юдея. Його загін охороняв місце страти Спасителя. Коли Христос віддав Свій дух, земля затряслася, скелі розкололися, а сонце померкло.

За церковним переданням, саме він проколов списом бік розіп’ятого Ісуса, і з рани витекли кров і вода (Ів. 19:34). Цей момент став для нього духовним прозрінням: доторкнувшись до крові Спасителя, Лонгин внутрішньо навернувся та повірив у Христа. Його зір (а він страждав на часткову сліпоту) зцілився від цієї крові.

Після страти та Воскресіння Господа Лонгин залишив військову службу, прийняв хрещення від апостолів і став ревним проповідником християнства. Він повернувся до своєї батьківщини в Каппадокію (Мала Азія), де відкрито навчав про Христа та навертав людей до віри. Його слово мало велику силу, бо він був безпосереднім свідком Голгофських подій.

Юдейські первосвященники, довідавшись, що колишній сотник проповідує, донесли про це римській владі. Імператорський намісник отримав наказ схопити Лонгина і примусити його відректися від Христа. Але святий відмовився зректися віри. Він сам вийшов назустріч воїнам, які прийшли за ним, привітав їх як гостей, нагодував, а потім відкрив, що він — саме той, кого вони шукають.

За наказом намісника його та двох учнів стратили — їм відтяли голови. Це сталося приблизно наприкінці І ст. За переданням, його голову згодом привезли до Єрусалима як доказ виконання наказу. Однак через певний час благочестива жінка, яка страждала на сліпоту, знайшла його мощі; після молитви біля них вона прозріла.

Що не можна робити 16 жовтня

Не слід з’ясовувати стосунки, сваритися — сварка цього дня “засіє” ворожнечу надовго.

Не можна залишати їжу на столі на ніч — по оселі можуть ходити “домовики” та “нічні духи”, і залишена їжа могла “втратити свою силу” або накликати недугу.

Забороняється позичати чи давати гроші в борг — хто цього дня позичить, на того чекають фінансові труднощі, а той, хто візьме борг, може “винести добробут із хати”.

Народні прикмети і традиції на 16 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці туман — до м’якої зими, яка прийде пізно;

ясний і холодний день без вітру — зима буде суворою;

дощить 16 жовтня — до теплої і затяжної осені;

з дерев ще не облетіло листя — зима прийде пізно;

вітер поривчастий — чекайте на люті зимові завірюхи.

16 жовтня з дерев ще не облетіло листя — зима прийде пізно / © unsplash.com

В народі 16 жовтня носило назву Лонгін Сторож. Святий Лонгин був сотником, стояв на варті біля Голгофи та першим серед воїнів визнав Божество Христа. Цього дня його вважали духовним охоронцем дому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 жовтня

Які завтра іменини: Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій, Олексій.

Талісманом людини, народженої 16 жовтня, є опал. Його називають камінням натхнення, інтуїції та внутрішнього зору. Його переливчаста гра кольорів асоціюється з мінливістю емоцій, глибиною душі та здатністю бачити невидиме. У багатьох традиціях він вважається талісманом творчих людей, ясновидців та мандрівників у духовних вимірах.

Цього дня народилися:

1907 рік — Петро Григоренко, український і радянський військовий діяч, дисидент, генерал, правозахисник;

1910 рік — Олександр Луцький, воєначальник УПА;

1918 рік — Олександр Підсуха, український поет.

Пам’ятні дати 16 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 жовтня:

1596 рік — у Бересті (сучасне м. Брест, Білорусь) розпочинає роботу Берестейський церковний собор;

1793 рік — на площі Революції в Парижі страчують Марію-Антуанетту, останню королеву Франції з династії Габсбургів, дружину короля Людовика XVI та матір Людовика XVII;

1813 рік — поблизу Лейпцига розпочинається одна з найбільших битв наполеонівських війн — так звана “Битва народів”;

1843 рік — ірландський математик Вільям Ровен Гамільтон відкриває знамениту формулу множення кватерніонів;

1853 рік — розпочинається Кримська війна (1853–1856), у якій Російська імперія зіштовхнулася з коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії та Сардинського королівства за контроль над Східним Середземномор’ям та Балканами;

1918 рік — у Чигирині відбувається з’їзд Вільного козацтва;

1946 рік — у Нюрнберзькій в’язниці виконують смертні вироки, винесені Міжнародним військовим трибуналом провідним діячам нацистського режиму;

1963 рік — здійснюють перший запуск триступеневої ракети-носія “Восток”, за допомогою якої на орбіту надалі виводилися багатомісні космічні кораблі однойменної серії;

1964 рік — Китайська Народна Республіка проводить своє перше ядерне випробування;

1978 рік — кардинал Кароль Юзеф Войтила стає 264-м Папою Римським під іменем Івана Павла II;

1987 рік — у Львові офіційно створюють Товариство Лева;

2005 рік — в Сан-Луїсі (Аргентина) завершується Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ, перемогу здобуває болгарський гросмейстер Веселін Топалов.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день котів / © unsplash.com

16 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день котів. Його започаткували 2002 року міжнародні організації захисту тварин. Основна ідея — звернути увагу людства на проблему безпритульних котів, їхнє здоров’я, захист і права. Свято швидко набуло популярності завдяки інтернету, соціальним мережам і численним мемам про котів.

Також 16 жовтня Всесвітній день реанімації серця. Це міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання та навчання людей першій допомозі за зупинки серця. Ініціатива Всесвітнього дня реанімації серця з’явилася завдяки World Restart a Heart Day, яку організовує Міжнародна рада реанімації (International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR). Щороку в цей день проводять навчальні семінари, тренінги, флешмоби та акції у різних країнах, де добровольці та медики вчать основам СЛР та використанню дефібриляторів.

А ще 16 жовтня Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Вперше відсвяткували 2008 року в Каліфорнії, де провели масштабні навчання для мешканців сейсмонебезпечних районів. Ініціатива швидко поширилася по всьому світу, особливо в регіонах з високою сейсмічною активністю.

16 жовтня святкують Міжнародний день ремонту. Ініціатором стала організація Open Repair Alliance 2017 року. Це чудова нагода переглянути, що вдома потребує лагодження — і дати речам друге життя.

Також 16 жовтня Всесвітній день хліба. Заснований 2006 року з ініціативи Міжнародного союзу пекарів і кондитерів (UIBC). Дата обрана не випадково: 16 жовтня 1945 року була створена Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), яка займається питаннями продовольства і сільського господарства.

А ще 16 жовтня Всесвітній день здорового харчування. Він заснований на честь створення Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) 1945 року. За даними ВООЗ, до 80% хвороб пов’язані з харчуванням, а 40% — безпосередньо спричинені нездоровим раціоном.

16 жовтня святкують Всесвітній день хребта. Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про здоров’я хребта та профілактику захворювань опорно-рухового апарату. Вона була започаткована 2000 року.

Також 16 жовтня Всесвітній день поширення інформації про алергію. Це важлива дата, присвячена підвищенню обізнаності про алергічні захворювання, які вражають мільйони людей у всьому світі. За оцінками, понад 262 мільйони людей страждають на астму, а 171 мільйон — на екзему. Алергії можуть значно знижувати якість життя і навіть становити загрозу смерті при контакті з алергенами.

А ще 16 жовтня День шефа. Заснований 1958 року в США. Ініціаторка — Патриція Гароскі, працівниця компанії State Farm Insurance в Іллінойсі. Вона зареєструвала свято в Національній торговій палаті США, щоб висловити вдячність своєму керівнику, який був її батьком.

16 жовтня святкують Всесвітній день продовольства. Заснований 1979 року під час 20-ї конференції FAO. Мета — підвищити обізнаність про глобальні проблеми голоду, недоїдання та продовольчої безпеки.

Також 16 жовтня Всесвітній день анестезіолога. Дата обрана на честь першої публічної операції з використанням наркозу, проведеної 16 жовтня 1846 року в Массачусетському госпіталі. Американський стоматолог Вільям Томас Мортон застосував ефір як анестетик, а хірург Джон Воррен виконав операцію — це стало революцією в медицині.

А ще 16 жовтня Міжнародний день кредитних спілок. Припадає на третій четвер жовтня. Вперше свято провели 17 січня 1927 року в Массачусетсі, США, за ініціативи Американської ліги кредитних спілок. 1948 року Національна асоціація кредитних спілок США відновила традицію, призначивши дату на третій четвер жовтня щороку.