17 березня 2026 року — вівторок. 1482-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

17 березня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Олексія, чоловіка Божого (Теплого Олекси) / © unsplash.com

Завтра, 17 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Олексія, чоловіка Божого (Теплого Олекси). Він народився у заможній римській родині приблизно наприкінці IV століття. У день власного весілля Олексій таємно залишив дім і вирушив на Схід, бажаючи присвятити життя молитві й аскезі. Багато років він жив у місті Едеса як жебрак, проводячи час у пості та молитві. Після тривалого подвигу святий повернувся до Риму, але ніхто з рідних його не впізнав. Він оселився біля батьківського дому як убогий і ще багато років терпляче переносив приниження, залишаючись невідомим. Лише після його смерті люди довідалися, ким він був насправді, коли знайшли запис із розповіддю про його життя.

17 березня в Україні святкують День мобілізаційного працівника

17 березня в Україні святкують День мобілізаційного працівника. Свято було запроваджене наказом Міністерство оборони України 2000 року. Дату обрали на честь створення мобілізаційних органів у системі оборонного управління України.

17 березня Всесвітній день соціальної роботи / © pexels.com

Також 17 березня Всесвітній день соціальної роботи. Щорічно припадає на третій вівторок березня. Свято започаткували міжнародні професійні об’єднання соціальних працівників — зокрема Міжнародна федерація соціальних працівників та Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи. Мета цього дня — привернути увагу до важливої ролі соціальних працівників у суспільстві. Вони допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах: сім’ям у кризі, людям з інвалідністю, літнім людям, бездомним, постраждалим від насильства чи бідності.