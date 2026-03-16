Яке завтра, 17 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 17 березня, День мобілізаційного працівника. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Олексія, чоловіка Божого. До Нового року залишилося 290 днів.
17 березня 2026 року — вівторок. 1482-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 17 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Олексія, чоловіка Божого (Теплого Олекси). Він народився у заможній римській родині приблизно наприкінці IV століття. У день власного весілля Олексій таємно залишив дім і вирушив на Схід, бажаючи присвятити життя молитві й аскезі. Багато років він жив у місті Едеса як жебрак, проводячи час у пості та молитві. Після тривалого подвигу святий повернувся до Риму, але ніхто з рідних його не впізнав. Він оселився біля батьківського дому як убогий і ще багато років терпляче переносив приниження, залишаючись невідомим. Лише після його смерті люди довідалися, ким він був насправді, коли знайшли запис із розповіддю про його життя.
17 березня в Україні святкують День мобілізаційного працівника. Свято було запроваджене наказом Міністерство оборони України 2000 року. Дату обрали на честь створення мобілізаційних органів у системі оборонного управління України.
Також 17 березня Всесвітній день соціальної роботи. Щорічно припадає на третій вівторок березня. Свято започаткували міжнародні професійні об’єднання соціальних працівників — зокрема Міжнародна федерація соціальних працівників та Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи. Мета цього дня — привернути увагу до важливої ролі соціальних працівників у суспільстві. Вони допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах: сім’ям у кризі, людям з інвалідністю, літнім людям, бездомним, постраждалим від насильства чи бідності.