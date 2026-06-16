Яке свято 17 червня 2026 року / © ТСН

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17 червня 2026 року — середа. 1574-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

17 червня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла / © pexels.com

Завтра, 17 червня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. За переданням, вони були знатними перськими посланцями, яких цар Шапур ІІ відправив до римського імператора Юліана Відступника для переговорів про мир. Під час перебування в Римській імперії вони відкрито сповідували християнську віру й відмовилися поклонятися язичницьким богам. Через це їх жорстоко катували і стратили приблизно 362 року. У християнській традиції їх вшановують як мучеників за віру, а їхній спомин відзначається в православному календарі.

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день сміттяра / © pexels.com

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день сміттяра. Мета цього дня — привернути увагу до важливої, але часто недооціненої роботи людей, які збирають і вивозять побутові відходи, підтримують чистоту міст і сіл, запобігають епідеміям і забрудненню довкілля. У різних країнах цей день має різні назви й формати відзначення: десь це просто подяка працівникам комунальних служб, десь — інформаційні кампанії про екологію та правильне поводження зі сміттям.

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17 червня Всесвітній день крокодила / © pexels.com

Також 17 червня Всесвітній день крокодила. Його мета — привернути увагу до крокодилів як давніх, але вразливих хижаків, які відіграють важливу роль в екосистемах прісноводних водойм. Хоч свято й не є офіційним міжнародним днем ООН, його використовують екологічні організації та зоопарки для освітніх акцій і просвітництва.

17 червня Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою / © pexels.com

А ще 17 червня Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Він був проголошений 1994 року після ухвалення Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, щоб привернути увагу до проблем деградації земель у світі. У цей день проводять кампанії, присвячені відновленню земель, збереженню вологи, лісовідновленню та сталому землекористуванню.

17 червня святкують Всесвітній день карате / © pexels.com

17 червня святкують Всесвітній день карате. Дата пов’язана з історичними подіями розвитку карате як бойового мистецтва, зокрема з його популяризацією у світі у ХХ столітті та формуванням сучасних шкіл і федерацій. Карате вчить не лише техніці самозахисту, а й внутрішній рівновазі, витримці та повазі до інших — тому це свято часто має не стільки спортивний, скільки культурно-філософський зміст.

17 червня Всесвітній день теселяції / © pexels.com

Також 17 червня Всесвітній день теселяції. Термін «теселяція» походить від латинського tessella — «маленька плитка». Найпростіший приклад — керамічна плитка на підлозі, бджолині стільники або візерунки в мозаїках. Такі тематичні дні часто проводять у школах і творчих спільнотах: малюють власні візерунки, вивчають симетрії, створюють цифрові орнаменти.

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