Яке свято 17 червня 2025 року / © ТСН

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17 червня 2025 року — вівторок. 1210-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 17 червня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, народилися в Персії і виховувалися в християнській вірі від самого дитинства. 362 року цар Сапор II вирішив укласти дипломатичні відносини з римським імператором Юліаном Відступником. Він послав на переговори братів. Попри дипломатичний статус вони відкрито визнали себе християнами.

Юліан Відступник був язичником, а тому вирішив навернути братів в свою віру. Проте вони твердо відмовилися зрадити Христа. За це їх схопили, довго жорстоко катували, а потім усікли голови мечем. Тіла братів викинули на псарню, але вірні Христу люди таємно забрали їх та поховали недалеко від міста Халкідон (нині Туреччина).

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Що не можна робити 17 червня

Не слід займатися ремонтом, будівництвом — ці починання можуть не принести бажаного успіху.

Забороняється важко працювати фізично — вважається, що варто відпочити духовно.

Не можна з’ясовувати стосунки, сваритися — сварки затягнуться надовго.

Народні прикмети і традиції на 17 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці на траві багато роси — до великого урожаю огірків;

дощить 17 червня — чекайте на багатий урожай;

спекотна і сонячна погода — буде посушливим літо;

багато мошок і комарів — до дощового літа;

сильний вітер — найближчими днями чекайте на негоду;

після дощу з’явилася веселка — погода буде ясною.

17 червня після дощу з’явилася веселка — погода буде ясною / © unsplash.com

В народі 17 червня носило назву Мануїлів день. Його вважали символом згуртованності родини, молилися за мир між сестрами і братами. А ще існувала приказка: “Прийшов Мануїл — косу нагострив”, тобто починали сінокіс.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 червня

Які завтра іменини: Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 17 червня є агат. У давні часи його високо цінували не лише за декоративну привабливість, а й за нібито здатність зміцнювати чоловічу силу та сприяти зціленню недуг горла.

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Цього дня народилися:

1953 рік — Іво Бобул, український співак, композитор, народний артист України;

1969 рік — Віктор Петренко, український фігурист, Олімпійський чемпіон;

1972 рік — Лариса Денисенко, українська письменниця, правозахисниця, адвокатка.

Пам’ятні дати 17 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 червня:

1462 рік — Волоський господар Влад III, знаний як Дракула, здійснює ризикований напад на османського султана Мехмеда II, але ця спроба виявляється невдалою, і він залишає Волощину;

1621 рік — Під час військової наради в Сухій Діброві біля Білої Церкви Петро Сагайдачний пропонує гетьману Якову Бородавці об’єднати козацькі сили для підтримки польсько-литовського війська у боротьбі з османською навалою під Хотином;

1709 рік — У битві біля Нижніх Млинів неподалік Полтавської фортеці шведський король Карл XII отримує поранення ноги під час сутички з московськими військами;

1885 рік — До Нью-Йоркської гавані прибуває символ свободи — Статуя Свободи;

1917 рік — У Києві розпочинається Другий Всеукраїнський військовий з’їзд, на якому офіційно проголосили автономію України;

1944 рік — Ісландія, звільнившись від данського панування, офіційно проголошує себе незалежною республікою;

1950 рік — У Чикаго лікар Річард Лоулер здійснює першу в історії успішну операцію з пересадки нирки людині, що тривала всього 45 хвилин;

1953 рік — У Східній Німеччині спалахує повстання проти сталінського режиму, яке жорстоко придушили, застосувавши танки;

2008 рік — Mozilla Foundation проводить Download Day 2008 — День завантаження, під час якого браузер Mozilla Firefox 3 встановлює світовий рекорд за кількістю завантажень за 24 години;

2022 рік — Європейська Комісія офіційно рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі, відкриваючи новий етап євроінтеграції.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день карате / © unsplash.com

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день карате. Міжнародне щорічне свято, яке було створене для вшанування особливої філософії та мистецтва карате як бойового шляху і способу самовдосконалення. Карате — японське бойове мистецтво, яке виникло на основі Окінава.

Також 17 червня Всесвітній день теселяції. Теселяцією називають особливий спосіб заповнення площини повторювальними фігурами без накладень і проміжків. Найпростішим її прикладом є плитка на підлозі. Дату приурочили до дня народження Марії Снайдер, американської письменниці, яка є шанувальницею геометричних візерунків.

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А ще 17 червня Всесвітній день сміттяра. Професійне свято, яке покликане вшанувати щоденну, часто невидиму, однак дуже важливу роботу сміттярів та прибиральників. Дата не має офіційного міжнародного визнання ООН, але закріпилася в різних країнах завдяки низці екологічних організацій.

17 червня святкують Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Офіційне міжнародне свято, яке покликане привернути увагу до проблеми деградації земель. Було встановлене ООН 1994 року. Опустелювання — не лише поширення піщаних пустель. Це також деградація ґрунтів у посушливих, напівпосушливих і сухих субвологих регіонах, яка зазвичай спричинена людською діяльністю.

Також 17 червня Всесвітній день крокодила. Неофіційне, але дуже важливе екологічне свято, яке було створене для привернення уваги до захисту крокодилів. Дата була заснована за ініціативи біологів, екологів і захисників природи. Крокодили є древніми мешканцями Землі, які існують на планеті вже понад 200 мільйонів років.