17 грудня 2025 року — середа. 1392-й день війни в Україні.

Завтра, 17 грудня в церковному календарі День пам’яті пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла. Даниїл і його друзі жили у VI столітті до н.е. під час Вавилонського полону. Вони залишилися вірними Богові, відмовившись поклонятися ідолам, за що були піддані суворим випробуванням: Даниїл потрапив у львину яму, а троє отроків були кинути в палаючу піч. Бог захистив їх, і вони залишилися неушкодженими.

17 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. Свято започатковано 2003 року активістками Annie Sprinkle та Sex Workers Outreach Project USA (SWOP‑USA). Первісною темою заходу була пам’ять про жертв‑секс‑працівниць, убитих серійним вбивцею Гері Ріджвеєм. Секс‑працівники — зокрема жінки, трансгендерні люди, мігранти та представники вразливих груп — часто стикаються з насильством, зневагою, стигмою, а також із правовим і соціальним ігнором. День допомагає нагадати, що кожна людина має право на безпеку, повагу до гідності та захист прав — незалежно від обставин її праці.

Також 17 грудня День працівника державної виконавчої служби в Україні. Цей день встановлено, щоб вшанувати людей, які забезпечують виконання судових рішень, рішень інших органів та захист прав громадян і держави. Працівники виконавчої служби займаються примусовим виконанням судових рішень, стягненням боргів, захистом законних інтересів громадян та організацій, а також контролем за дотриманням правил виконавчого процесу. Свято підкреслює важливість їхньої роботи для забезпечення правопорядку, справедливості та ефективного функціонування правової системи України. Зазвичай цього дня проводять урочисті заходи, нагородження кращих працівників та тематичні зустрічі.

А ще 17 грудня День братів Райт. Був створений в США на честь Орвіла та Вілбура Райта — піонерів авіації, які здійснили перший успішний керований політ на літаку з мотором 1903 року. Цього дня вшановують їхній внесок у розвиток авіації та технічного прогресу. Свято нагадує про сміливість, винахідливість і наполегливість, завдяки яким людство змогло підкорити небо.