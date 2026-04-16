Яке завтра, 17 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 17 квітня, День пожежної охорони в Україні. Віряни вшановують пам’ять преподобного Симеона, що в Персиді. До Нового року залишилося 259 днів.
17 квітня 2026 року — п’ятниця. 1513-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 17 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Симеона, що в Персиді. Він відомий як ревний чернець і аскет, який присвятив життя молитві, посту та духовному вдосконаленню. За переданням, Симеон зазнав переслідувань за віру під час гонінь на християн у Перській державі, але залишився непохитним у своїй відданості Христу.
17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони. Свято було встановлене указом президента України на честь працівників пожежної охорони — нині це підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Цього дня вшановують мужність і самопожертву пожежників, проводять урочисті заходи, нагородження та пам’ятні акції. Також згадують тих, хто загинув під час виконання службового обов’язку.
Також 17 квітня Міжнародний день поезії хайку. Це свято присвячене особливому жанру японської поезії — хайку, який передає глибокі емоції та спостереження через мінімум слів. Традиційно хайку складається з трьох рядків (5–7–5 складів) і зосереджується на миттєвому відчутті, часто пов’язаному з природою або порою року. Найвідомішим майстром цього жанру вважають Мацуо Басьо, який підніс хайку до рівня високого мистецтва.
А ще 17 квітня Всесвітній день боротьби з гемофілією. Дата обрана не випадково: це день народження Френк Шнайбель — засновника Всесвітньої федерації гемофілії. Гемофілія — це порушення згортання крові, через яке навіть незначні травми можуть призводити до тривалих кровотеч. Хвороба потребує постійного медичного контролю та лікування.
17 квітня святкують Міжнародний день майстерності важливих розмов. Це відносно нова ініціатива, покликана нагадати про силу щирого діалогу та вміння говорити про складне — чесно, спокійно й з повагою. Ідея свята пов’язана з популяризацією навичок ефективної комунікації, зокрема тих, що описані в книзі Crucial Conversations. Вона вчить, як вести розмови у напружених ситуаціях, коли ставки високі, думки різняться, а емоції зашкалюють.
Також 17 квітня Міжнародний день Ford Mustang. Саме цього дня 1964 року легендарний автомобіль уперше представили публіці на Всесвітній виставці в Нью-Йорку. Ford Mustang став справжнім символом свободи, швидкості та американської автомобільної культури. Його створила компанія Ford Motor Company, і вже в перші роки модель здобула шалений успіх, започаткувавши клас так званих «pony car».
А ще 17 квітня Міжнародний день шанування кажанів. Це екологічна дата, присвячена підвищенню обізнаності про роль кажанів у природі та важливість їхнього захисту. Кажани відіграють ключову роль в екосистемах: вони знищують величезну кількість комах-шкідників, запилюють рослини та допомагають підтримувати природний баланс. Попри це, багато видів перебувають під загрозою через втрату середовища існування, зміни клімату та людські фактори.