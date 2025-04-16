Яке свято 17 квітня 2025 року / © ТСН

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17 квітня 2025 року — четвер. 1149-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 17 квітня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського. Преподобний Симеон Персидський належить до лику мучеників, які постраждали за християнську віру у часи гонінь у Персії у IV столітті. У період правління перського царя Шапура II християнська Церква зазнавала особливо жорстоких переслідувань. Симеон виявив непохитну вірність Христу, відмовившись зректися своєї віри попри загрозу жорстоких тортур і неминучої смерті.

Святий був страчений разом із іншими служителями Церкви. Його мученицький подвиг засвідчив глибину духовної мужності, стійкість у сповіданні віри та цілковиту відданість Богові. Його пам’ять у Церкві зберігається як приклад героїчного християнського свідчення в умовах випробувань і смертельної небезпеки.

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Преподобний Акакій Мелетійський жив у V столітті, перебуваючи в монастирській спільноті під духовним керівництвом старця на ім’я Мелетій. Його ім’я стало відомим завдяки надзвичайному подвигу послуху, смирення та терпіння, які він виявляв упродовж багатьох років монашого життя.

Попри суворе і часто несправедливе ставлення з боку наставника, преподобний Акакій залишався покірним, зберігаючи внутрішній мир, доброзичливість і цілковиту відданість Христу. Його душевна чистота та витривалість у терпінні стали свідченням високого духовного життя, яке не залишилося непоміченим Богом.

Що не можна робити 17 квітня

Не варто працювати після обіду — день вважається святим, дозволена лише ранкова праця, зокрема прибирання і підготовка до Великодня.

Забороняється шити, в’язати, прясти — вважається, що нитка “зв’яже” долю.

Не можна сваритися, ображатися — день очищення тіла й душі.

Народні прикмети і традиції на 17 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна, сонячна погода — чекайте на тепле та врожайне літо;

дощ цього дня — буде багато грибів улітку, але літо обіцяє бути прохолодним і вологим;

заморозки або холодний вітер — літо буде коротким і нестабільним;

сильний вітер — знак, що рік буде неспокійним, з бурями та негодою;

туман зранку — до теплого, але дощового травня;

якщо бджоли дружно вилітають із вуликів — буде гарне літо і рясний мед;

гуси чи качки купаються — до тепла, а якщо сидять на березі й не йдуть у воду — буде холоднеча.

Якщо бджоли 17 квітня дружно вилітають із вуликів — буде гарне літо і рясний мед / © unsplash.com

В народі 17 квітня носило назву Симеон Бджоляр. У народі цей день пов’язували не з духовною посадою святого Симеона Єрусалимського, якого вшановує православна церква 17 квітня, а з початком активної роботи бджіл і взагалі пробудженням природи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 квітня

Які завтра іменини: Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 17 квітня, є корал. Це унікальний органічний коштовний дар природи, який із давніх-давен вважався талісманом внутрішньої сили. Йому приписували здатність зміцнювати впевненість у собі, пробуджувати самоповагу та гармонізувати емоційний стан власника.

Цього дня народилися:

1855 рік — Марія Садовська-Барілотті, українська співачка-сопрано і драматична акторка;

1872 рік — Павло Ріттер, український літературознавець і мовознавець-санскритолог, індоєвропеїст та перекладач, один з перших українських індологів;

1969 рік — Максим Паперник, ​український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер.

Пам’ятні дати 17 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 квітня:

1492 рік — Христофор Колумб підписав угоду з Іспанією, зобов’язавшись знайти новий морський шлях до Індії;

1607 рік — 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє отримав духовне посвячення, що стало початком його довгого шляху до верхівок влади;

1839 рік — після розпаду Центральноамериканської федерації виникла незалежна держава Гватемала;

1847 рік — Тараса Шевченка було заарештовано за участь у Кирило-Мефодіївському братстві;

1848 рік — у Галичині було скасовано селянські повинності за указом австрійського імператора Фердинанда I, починаючи з 15 травня;

1856 рік — місто Квебек стало офіційною столицею Канади;

1875 рік — Невілл Чемберлен, британець, винайшов популярну більярдну гру “снукер”;

1888 рік — дванадцять англійських футбольних клубів заснували Футбольну лігу, найстаріший чемпіонат у світовому футболі;

1895 рік — підписано Сімоносекський мир, який завершив першу японсько-китайську війну;

1907 рік — Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за день прийняв рекордну кількість іммігрантів — 11 747 осіб. Загалом 1907 року до США в’їхало 1 004 756 людей;

1924 рік — заснована голлівудська кіностудія “Metro-Goldwyn-Mayer”;

1941 рік — Югославія капітулювала під час Другої світової війни;

1946 рік — Сирія здобула фактичну незалежність від Франції;

1961 рік — розпочалася невдала операція кубинських емігрантів і ЦРУ в затоці Свиней, спрямована на повалення комуністичного уряду Кастро;

1964 рік — компанія “Ford Motor Company” розпочала випуск автомобіля “Форд Мустанг”;

1964 рік — американка Джеррі Мок стала першою жінкою, що самостійно облетіла Землю;

1968 рік — вийшла перша телепрограма “У світі тварин”;

1970 рік — у Києві відкрито палац “Україна”;

1970 рік — вийшов дебютний сольний альбом “Paul McCartney”, що ознаменував кінець кар’єри “The Beatles”;

1980 рік — Південна Родезія змінила свою назву на Зімбабве;

1982 рік — королева Великої Британії Єлизавета ІІ оголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії;

1989 рік — у Польщі легалізовано діяльність незалежної профспілки “Солідарність”;

1994 рік — альбом “Division Bell” гурту “Pink Floyd” очолив британський чарт альбомів, утримуючи перше місце протягом чотирьох тижнів;

2014 рік — Європейський парламент у Страсбурзі ухвалив резолюцію про відмову від проєкту російського газопроводу “Південний потік”, що мав обійти Україну.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони / © unsplash.com

17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони. Це важлива дата, яка відзначає героїчну працю працівників пожежної охорони та рятувальників ДСНС. Ці люди ризикують своїм життям, щоб захистити інших від вогню та інших надзвичайних ситуацій, рятуючи людей і майно.

Цей день — нагода нагадати всім про важливість дотримання правил безпеки, попередження пожеж та виховання культури безпеки серед населення. Пожежники активно співпрацюють з органами влади, громадами та іншими організаціями, аби мінімізувати ризики і швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

Також 17 квітня Всесвітній день боротьби з гемофілією. Цей день дає можливість нагадати про необхідність раннього діагнозу та доступу до сучасних методів лікування. Він також фокусується на інформуванні людей про те, як можна зменшити ризики та полегшити життя хворих, а також на важливості здорового способу життя.

А ще 17 квітня Міжнародний день шанування кажанів. Він має на меті звернути увагу на важливу роль цих тварин у природі та необхідність їх охорони. Хоча кажани часто викликають страх або асоціації з темрявою, насправді вони є важливими помічниками в екосистемах.

Ці летючі ссавці допомагають контролювати популяцію комах, зокрема комарів і різних шкідників, що позитивно впливає на сільське господарство і здоров’я людей. Крім того, їхнє існування є показником здоров’я довкілля.