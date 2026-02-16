Яке свято 17 лютого 2026 року / © ТСН

17 лютого 2026 року — вівторок. 1454-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

17 лютого віряни святкують День пам’яті святої мучениці Маріянни / © pexels.com

Завтра, 17 лютого, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Маріянни. Ранньохристиянська свята, яка постраждала за віру в Христа в період гонінь. Вона мужньо відмовилася зректися християнства, витримала тортури й прийняла мученицьку смерть, ставши символом непохитної віри, чистоти й духовної відваги. Її шанують як заступницю тих, хто потребує сили в випробуваннях і вірності своїм переконанням.

17 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день капусти / © Pixabay

17 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день капусти. Капусту вшановують за її користь, доступність і кулінарну багатогранність: від борщу й голубців до кімчі, квашеної капусти та салатів. Вона багата на вітаміни, клітковину й відома як справжній «овоч довголіття» в багатьох культурах.

17 лютого Китайський Новий рік / © pexels.com

Також 17 лютого Китайський Новий рік. Свято символізує оновлення, початок нового життєвого циклу та надію на добробут. Напередодні люди прибирають домівки, позбуваються старого й готуються зустріти новий рік із чистими думками. Основу святкування складають родинні вечері, червоний колір як знак щастя й захисту, феєрверки та традиційні танці дракона й лева.

17 лютого Всесвітній день стійкості туризму / © Pixabay

А ще 17 лютого Всесвітній день стійкості туризму. Цей день покликаний привернути увагу до важливості сталого розвитку туризму, підтримки місцевих громад, захисту культурної спадщини й довкілля. Стійкий туризм розглядають не лише як джерело економічного зростання, а і як інструмент відновлення, миру та міжнародної солідарності.

17 лютого святкують Всесвітній день людського духу / © Pixabay

17 лютого святкують Всесвітній день людського духу. Цього дня говорять про витривалість, співчуття, віру в себе, свободу вибору й прагнення до світла. Свято нагадує, що людський дух проявляється не лише у великих звершеннях, а й у щоденній стійкості, підтримці інших і вмінні не зламатися.

17 лютого День спонтанного прояву доброти / © Pixabay

Також 17 лютого День спонтанного прояву доброти. Ідея дня — робити маленькі добрі справи без очікування подяки: допомогти незнайомцеві, сказати добре слово, поділитися теплом або просто усміхнутися. Саме такі спонтанні жести здатні змінювати настрій, день і навіть життя.

17 лютого День кота в Європі / © Pixabay

А ще 17 лютого День кота в Європі. Цього дня говорять про любов до котів, відповідальне ставлення до тварин, захист безпритульних муркотунів і важливість усиновлення з притулків. У багатьох країнах Європи проводять благодійні акції, флешмоби, тематичні виставки та збори допомоги для котячих притулків.