Яке завтра, 17 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 17 лютого, Китайський Новий рік. Віряни вшановують пам’ять святої мучениці Маріянни. До Нового року залишилося 318 днів.

Яке свято 17 лютого 2026 року

Яке свято 17 лютого 2026 року / © ТСН

17 лютого 2026 року — вівторок. 1454-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

17 лютого віряни святкують День пам’яті святої мучениці Маріянни / © pexels.com

Завтра, 17 лютого, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Маріянни. Ранньохристиянська свята, яка постраждала за віру в Христа в період гонінь. Вона мужньо відмовилася зректися християнства, витримала тортури й прийняла мученицьку смерть, ставши символом непохитної віри, чистоти й духовної відваги. Її шанують як заступницю тих, хто потребує сили в випробуваннях і вірності своїм переконанням.

17 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день капусти / © Pixabay

17 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день капусти. Капусту вшановують за її користь, доступність і кулінарну багатогранність: від борщу й голубців до кімчі, квашеної капусти та салатів. Вона багата на вітаміни, клітковину й відома як справжній «овоч довголіття» в багатьох культурах.

17 лютого Китайський Новий рік / © pexels.com

Також 17 лютого Китайський Новий рік. Свято символізує оновлення, початок нового життєвого циклу та надію на добробут. Напередодні люди прибирають домівки, позбуваються старого й готуються зустріти новий рік із чистими думками. Основу святкування складають родинні вечері, червоний колір як знак щастя й захисту, феєрверки та традиційні танці дракона й лева.

17 лютого Всесвітній день стійкості туризму / © Pixabay

А ще 17 лютого Всесвітній день стійкості туризму. Цей день покликаний привернути увагу до важливості сталого розвитку туризму, підтримки місцевих громад, захисту культурної спадщини й довкілля. Стійкий туризм розглядають не лише як джерело економічного зростання, а і як інструмент відновлення, миру та міжнародної солідарності.

17 лютого святкують Всесвітній день людського духу / © Pixabay

17 лютого святкують Всесвітній день людського духу. Цього дня говорять про витривалість, співчуття, віру в себе, свободу вибору й прагнення до світла. Свято нагадує, що людський дух проявляється не лише у великих звершеннях, а й у щоденній стійкості, підтримці інших і вмінні не зламатися.

17 лютого День спонтанного прояву доброти / © Pixabay

Також 17 лютого День спонтанного прояву доброти. Ідея дня — робити маленькі добрі справи без очікування подяки: допомогти незнайомцеві, сказати добре слово, поділитися теплом або просто усміхнутися. Саме такі спонтанні жести здатні змінювати настрій, день і навіть життя.

17 лютого День кота в Європі / © Pixabay

А ще 17 лютого День кота в Європі. Цього дня говорять про любов до котів, відповідальне ставлення до тварин, захист безпритульних муркотунів і важливість усиновлення з притулків. У багатьох країнах Європи проводять благодійні акції, флешмоби, тематичні виставки та збори допомоги для котячих притулків.

