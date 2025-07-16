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Яке завтра, 17 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 17 липня, День етнографа України. Віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Марини. До Нового року залишилося 167 днів.
17 липня 2025 року — четвер. 1240-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 17 липня, віряни святкують день пам’яті святої великомучениці Марини. Вона народилася в місті Антіохія Пісидійська приблизно 284 року. Була дочкою язичницького жерця. Її мати померла, коли дівчинка була ще маленькою, а тому вона виховувалася годувальницею, яка була християнкою. Саме вона прищепила Марині віру. У віці 15 років вона була помічена римським намісником Олімврієм, який запропонував їй вийти за нього заміж. Але він хотів, щоб дівчина зреклася Христа. Марина відмовилася і зазнала жорстоких катувань. 304 року їй відтяли голову.
Що не можна робити 17 липня
Не можна шкодити коровам — свята Марина вважається покровителькою худоби.
Забороняється палити суху траву — вогонь пов’язаний із очищенням, але ще він може принести в будинок біду.
Не слід довго спати — можна «проспати» своє щастя.
Народні прикмети і традиції на 17 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
туман вранці — до затяжної і вологої осені;
дощить на Марину — зима буде рання і волога;
погода сонячна і ясна — чекайте на теплий серпень;
північний вітер — до ранньої і холодної осені;
біля мурашників метушаться мурахи — буде зміна погоди.
В народі 17 липня носило назву Марина Ключниця. Наші предки вірили, що свята відкриває небесні ключі для дощу, що може вплинути на урожай.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 липня
Які завтра іменини: Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.
Талісманом людини, народженої 17 липня, є агат. Одна з різновидностей кварцу, що здавна оточена ореолом містики. У старовину йому приписували потужні магічні властивості: вірили, що цей камінь здатен захищати людину від злих намірів, заздрості та підступних пересудів.
Цього дня народилися:
1932 рік — Аркадій Єлішевич, український науковець, доктор технічних наук, професор Донецького політехнічного інституту;
1937 рік — Іван Гель, український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч;
1961 рік — Олександр Гнилицький, український художник.
Пам’ятні дати 17 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 липня:
709 рік до н. е. — у китайських хроніках з’являється перше письмове свідчення повного сонячного затемнення, яке зафіксував астроном Чу Фу;
1048 рік — Імператор Священної Римської імперії Генріх III усуває з Риму папу Бенедикта IX, призначивши замість нього Дамасія II;
1429 рік — у щойно звільненому від англійців Реймсі Карл VII урочисто коронується королем Франції;
1453 рік — відбулася вирішальна битва при Кастійоні, в якій французи завдали остаточної поразки англійцям;
1505 рік — потрапивши в страшну грозу, молодий Мартін Лютер переживає глибоке духовне потрясіння й вирішує відмовитися від юридичної кар’єри, вступаючи до ордену августинців;
1570 рік — у Вільні засновується єзуїтська колегія;
1754 рік — у Нью-Йорку відкривається Королівський коледж із десятьма студентами та єдиним професором;
1775 рік — у США створюється перший у світі військовий шпиталь;
1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Франції;
1791 рік — на Марсовому полі в Парижі військо розстрілює мирну демонстрацію, учасники якої вимагали зречення влади Людовиком XVI;
1793 рік — у столиці Франції страчено Шарлотту Корде, яка вбила одного з провідників революції — Жана-Поля Марата;
1841 рік — виходить перший номер британського сатиричного журналу Punch;
1854 рік — в Австрійській імперії вводиться в експлуатацію перша у світі залізниця, прокладена через гірську місцевість;
1868 рік — столиця Японії офіційно переноситься з Кіото до Токіо;
1915 рік — Німеччина й Австро-Угорщина укладають таємну угоду з Болгарією щодо спільних дій у Першій світовій війні;
1917 рік — у Києві відбувається виступ полуботківців з метою проголошення незалежності України;
1933 рік — після запуску Дніпрогесу та усунення дніпровських порогів з Києва до Херсона вирушає перший пасажирський пароплав;
1941 рік — наказом Гітлера Східну Галичину виокремлено в окремий дистрикт «Галичина» в складі Генерального губернаторства;
1945 рік — відкривається Потсдамська конференція глав держав-переможниць для вирішення післявоєнного устрою Європи;
1973 рік — в Афганістані скинуто монархію та проголошено республіку;
1997 рік — Україна офіційно ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;
2013 рік — інцидент у водах Азовського моря між українськими рибалками та російськими прикордонниками;
2014 рік — поблизу Тореза (Донецька область) з території, контрольованої бойовиками так званої «ДНР», ракетним комплексом «Бук» збито рейсовий літак Malaysia Airlines;
2020 рік — Верховна Рада України ухвалює адміністративну реформу: кількість районів скорочено з 490 до 138.
Яке завтра свято в Україні і світі
17 липня в Україні святкують День етнографа. Етнографія — це наука про народи, їхнє походження, традиційний спосіб життя, світогляд, матеріальну й духовну культуру. Вона тісно пов’язана з історією, фольклористикою, культурологією, археологією та навіть антропологією. Це день народження видатного українського етнографа, історика, археографа Володимира Івановича Наулка (1856–1933). Він був одним із засновників української етнографічної школи, академіком ВУАН, професором, а також учнем Михайла Драгоманова.
Також 17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя. Це дата, що символізує підтримку ідеї міжнародної кримінальної юстиції та боротьби за верховенство права у світі. Цього дня 1998 року в Римі була ухвалена так звана Римська Статутна Хартія — основоположний документ, який створив Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі.
А ще 17 липня Всесвітній день емоджі. Дата обрана невипадково — на більшості пристроїв у смайлику (календар) відображено саме 17 липня. А ще це день, коли компанія Apple 2002 року презентувала календар у своєму застосунку iCal (тепер Calendar). Згодом саме цю іконку почали використовувати як емоджі, і дата стала символічною.