Яке свято 17 листопада 2025 року

17 листопада 2025 року — понеділок. 1362-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 17 листопада, віряни святкують день пам’яті святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. Григорій народився близько 213–215 року в Неокесарії Понтійській (сучасна Туреччина) у заможній та шанованій родині. Спершу він готувався до кар’єри правника, але доленосна подорож до Кесарії Каппадокійської змінила його життя. Саме там він зустрівся з видатним богословом — Оригеном, під духовним керівництвом якого перейняв глибоке знання Святого Писання та богословських наук.

Після завершення навчання Григорій повернувся до рідного міста. Хоч сам прагнув усамітнення та аскези, його одностайно обрали єпископом Неокесарійським — тодішня громада налічувала лише кільканадцять християн. Уже до кінця його життя, за переказами, у місті майже не залишилося язичників — настільки потужним був його вплив.

Григорій Чудотворець упокоївся близько 270 року. За переказом, наприкінці його життя в місті залишалося лише 17 язичників — стільки ж, скільки було християн на початку його архіпастирського служіння. Цей символічний паралелізм у церковній історіографії розглядають як знамення його великого апостольського подвигу.

Що не можна робити 17 листопада

Не варто приймати доленосних рішень — “Григорій день завертає”, тобто енергії день має спокійні, не для стартів та ризиків.

Не слід підвищувати голос, сваритися — будь-які конфлікти цього дня — до затяжних образ та невдач.

Не виходити вночі без потреби з дому — Григорій “відкриває двері зимі”, а тому ніч цього дня особливо холодна й «неспокійна».

Народні прикмети і традиції на 17 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло 17 листопада — зима буде м’якою і пізньою;

випав сніг — він пролежить довго;

вітряний день — чекайте на завірюхи найближчими тижнями;

туман означає, що зима буде теплою, без довготривалих морозів;

ясне і зоряне нічне небо — до стійкого похолодання.

17 листопада випав сніг — він пролежить довго / © unsplash.com

В народі 17 листопада носило назву Григорій Зимоборець. Так казали тому, що цього дня “зима бореться з осінню”. Народ вірив, що саме після Григорія починається справжнє зимове похолодання.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 листопада

Які завтра іменини: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія.

Талісманом людини, народженої 17 листопада є гіацинт. З давніх-давен існувало переконання, що цей мінерал має здатність пришвидшувати загоєння найрізноманітніших ран. Водночас вважали, що гіацинт оберігає людину від безсоння та відганяє нічні страхіття.

Цього дня народилися:

1970 рік — Корчинська Оксана Анатоліївна, українська громадська діячка, волонтерка, координаторка цивільного штабу АТО з медицини;

1982 рік — Андрухович Софія Юріївна, українська письменниця, перекладачка й публіцистка;

1989 рік — Роман Зозуля, український футболіст, нападник збірної України та ФК “Дніпро” (м. Дніпро).

Пам’ятні дати 17 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 листопада:

1804 рік — У Харкові офіційно засновано університет;

1869 рік — В Єгипті урочисто відкрили Суецький канал;

1913 рік — Панамським каналом уперше пройшло судно, відкривши шлях між Атлантичним і Тихим океанами;

1921 рік — Поразкою завершився Другий Зимовий похід Армії УНР: Волинська група генерала-хорунжого Юрка Тютюнника була розбита під селом Малі Миньки на Житомирщині, а полонених вояків розстріляно під Базаром;

1939 рік — У Празі тисячі студентів і викладачів вийшли на вулиці з протестом проти нацистської окупації, але були заарештовані, розстріляні або відправлені до концтаборів;

1948 рік — Введено в експлуатацію газопровід Дашава — Київ (діаметр 500 мм, довжина 509 км), що стало офіційним моментом заснування “Київтрансгазу”;

1959 рік — Компанія “De Beers” у Йоганнесбурзі розпочала промислове виробництво штучних діамантів;

1964 рік — Велика Британія оголосила про намір запровадити ембарго на постачання зброї до Південної Африки;

1966 рік — У ніч проти 17 листопада зафіксовано найпотужніший метеорний потік Леонідів;

1967 рік — Гурт «The Beatles» завершив студійну роботу над альбомом “Magical Mystery Tour”;

1968 рік — Переговори між представниками Великої Британії та Родезії в Солсбері зайшли у глухий кут;

1969 рік — У Гельсінкі стартували радянсько-американські консультації щодо обмеження стратегічних озброєнь;

1970 рік — Після успішної посадки автоматичної станції “Місяць-17” у Морі Дощів на поверхні Місяця свій шлях розпочав “Місяцехід-1”;

1971 рік — У Північній Ірландії стався військовий переворот;

1989 рік — У Празі поліція силою розігнала студентську демонстрацію, приурочену до 50-річчя протестів 1939 року проти нацистської окупації;

1989 рік — Беназір Бхутто була обрана прем’єр-міністеркою Пакистану, ставши першою жінкою на цій посаді у мусульманському світі;

1994 рік — Верховна Рада України ухвалила рішення про скасування Декларації про суверенітет Криму, остаточно припинивши її дію;

2000 рік — Під час зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка експрезидент України Леонід Кучма заявив, що Україна ніколи не стане ядерною державою.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день студентів та День студента в Україні / © unsplash.com

17 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день студентів та День студента в Україні. Свято бере початок 1939 року, під час Другої світової війни, коли в окупованій нацистами Чехословаччині відбулися трагічні події. У Празі тисячі студентів і викладачів вийшли на мирний протест проти окупації, але були арештовані, а багато з них розстріляні або відправлені в концтабори. Міжнародний день студентів — це не лише свято молоді, а й день пам’яті про тих, хто боровся за свободу, освіту та права студентів. Його святкують у багатьох країнах світу, підкреслюючи важливість освіти, наукових досягнень та активної громадянської позиції студентської молоді.

Також 17 листопада День дій проти раку шийки матки. Це міжнародна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про рак шийки матки, його профілактику, раннє виявлення та лікування. Основна мета — зменшення смертності серед жінок через цю хворобу. Рак шийки матки — одна з найпоширеніших форм онкологічних захворювань у жінок у світі. Часто він розвивається повільно, і на ранніх стадіях симптоми можуть бути відсутні, тому регулярні профілактичні обстеження (ПАП-тест, колпоскопія) критично важливі.

А ще 17 листопада Всесвітній день передчасно народженої дитини. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про проблеми передчасно народжених дітей, їхнє здоров’я, а також підтримку батьків і сімей, які зіткнулися з цією складною ситуацією. Передчасними вважаються діти, народжені до 37-го тижня вагітності. Такі новонароджені часто потребують спеціальної медичної допомоги в умовах неонатальних відділень через ризик розвитку ускладнень, пов’язаних із недорозвиненістю органів та систем.