Яке свято 17 серпня 2025 року

17 серпня 2025 року — неділя. 1271-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 17 серпня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Мирона. Святий Мирон жив у місті Ахайї (сучасна Греція) в часи правління імператора Декія (бл. 249–251 року), який розпочав жорстокі переслідування християн. Він був пресвітером (священником) у місцевій християнській громаді, знаним за свою доброту, милосердя та велику ревність у вірі.

Одного разу, під час святкування Різдва Христового, коли Мирон звершував богослужіння, до храму вдерлися воїни за наказом місцевого правителя Антипатра, щоб заарештувати християн. Мирон, не злякавшись, відкрито виступив проти них і захистив паству. За це його схопили й привели до Антипатра. Правитель наказав святому відректися від Христа та принести жертву язичницьким богам. Мирон відмовився. Його почали жорстоко катувати. Попри жахливі муки, Мирон не зрадив віри та прийняв мученицьку смерть як вірний учень Христа.

Що не можна робити 17 серпня

Не варто починати нові справи — вони не матимуть результату.

Не можна лаятися, ображати інших — негатив повернеться до вас.

Не слід веселитися, розважатися — це день пам’яті мученика.

Народні прикмети і традиції на 17 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці хмарно — чекайте на теплу осінь;

сонце сідає в серпанку — наступного дня буде вітер і дощ;

дощ і гроза — до буремної осені;

зоряний, ясний вечір — чекайте на теплу і суху погоду найближчими днями.

17 серпня вранці хмарно — чекайте на теплу осінь / © unsplash.com

В народі 17 серпня носило назву Мирон Вітрогон. Вірили, що вітер змінює свій напрямок, стає вже осіннім. Мирон ніби “виганяє” літо й кличе осінь. Часто говорили “Прийшов Мирон — зірвав з літа заслону”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 серпня

Які завтра іменини: Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна.

Талісманом людини, народженої 17 серпня є гагат. Із давніх-давен гагат вважали сильним оберегом проти темних сил і всякої нечисті. Йому також приписували здатність заспокоювати розум і проганяти безсоння, даруючи людині спокійний і глибокий сон.

Цього дня народилися:

1935 рік — Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України;

1955 рік — Ігор Смешко, український військово-політичний діяч, лідер партії “Сила і Честь”;

1968 рік — Андрій Кузьменко, також “Кузьма Скрябін”, телеведучий, соліст гурту “Скрябін”.

Пам’ятні дати 17 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 серпня:

1245 рік — У вирішальній битві біля міста Ярослава (нині — територія Галичини) князь Данило Романович завдає нищівної поразки угорському війську;

1502 рік — Мандрівник і мореплавець Христофор Колумб, перебуваючи на узбережжі Центральної Америки, проголошує територію сучасного Гондурасу володінням Іспанської корони;

1771 рік — Англійський хімік Джозеф Прістлі робить революційне відкриття: вперше науково доводить, що рослини виділяють кисень;

1896 рік — Розпочинається золота лихоманка на Клондайку: Джордж Кармак закріплює права на родовище золота на невеликому струмку, який він символічно перейменовує на Bonanza Creek — Струмок Удачі;

1908 рік — У Франції виходить перший анімаційний фільм в історії кіно — “Фантасмагорія”;

1914 рік — У Львові формують перший підрозділ українського національного війська — легіон Українських Січових Стрільців;

1916 рік — Королівство Румунія приєднується до Антанти, вступивши у Першу світову війну на боці союзників;

1918 рік — Гетьман Павло Скоропадський запроваджує на території Української Держави 8-годинний робочий день;

1919 рік — Чорноморський полк Армії УНР під командуванням Євгена Царенка здобуває стратегічно важливу залізничну станцію Рудниця, відкривши шлях до Одеси;

1920 рік — Завершується Варшавська битва: Червона армія, зазнавши поразки від польсько-українських сил, починає стрімко відступати на схід;

1940 рік — Адольф Гітлер офіційно оголошує про повну морську блокаду Великої Британії;

1941 рік — У Криму розпочинається примусова депортація німецького населення: протягом кількох днів було виселяють близько 50 тисяч осіб;

1945 рік — Після завершення Другої світової війни Індонезія проголошує незалежність від Нідерландів;

1946 рік — У Греції розпочинається громадянський конфлікт, який згодом переростає у масштабну війну між монархічними та комуністичними силами;

1950 рік — Сполучені Штати Індонезії були офіційно перетворені на унітарну державу — сучасну Республіку Індонезія;

1953 рік — У Південній Каліфорнії відбувається перша зустріч Анонімних Наркоманів;

1958 рік — Лідер КНР Мао Цзедун оголошує про старт масштабної економічної та соціальної кампанії під назвою “Великий стрибок”;

1960 рік — Ґабон проголошує незалежність від Франції;

1962 рік — Пітер Фетчар, 18-річний юнак, стає першою жертвою при спробі втечі через Берлінську стіну;

1982 рік — Компанія Royal Philips Electronics презентує перший у світі компакт-диск (CD);

1999 рік — Офіційно затверджують прапор Донецької області;

2009 рік — У базі англійської Вікіпедії з’являється тримільйонна стаття;

2011 рік — На орбіту виводять український супутник “Січ-2”, призначений для дистанційного зондування Землі.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота / © unsplash.com

17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота. Хоча це й неофіційне, проте дуже важливе свято. Воно має на меті зруйнувати упередження щодо чорних котів, підвищити рівень усвідомлення про них та допомогти цим тваринам знайти дім. Попри свою грацію та красу, чорні коти в багатьох культурах потерпають від забобонів. Їх часто вважають символом нещастя, поганих прикмет, чаклунства. Чорних котів рідше всиновлюють в притулках.