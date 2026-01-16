ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 17 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 17 січня, День дитячих винаходів. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Антонія Великого. До Нового року залишилося 349 днів.

Яке свято 17 січня 2026 року

Яке свято 17 січня 2026 року / © ТСН

17 січня 2026 року — субота. 1423-й день війни в Україні.

17 січня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Антонія Великого / © pexels.com

Завтра, 17 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Антонія Великого. Народився в селі Комен, залишив багатство й сім’ю, щоб присвятити себе Богові. Жив у відлюдництві, практикував суворий аскетизм і духовні подвиги, борючись із спокусами. Його життя стало прикладом монашої чесності, молитви та терпіння. Антоній Великий вплинув на розвиток монастирського устрою та християнської духовності, і його вважають покровителем ченців.

17 січня в Україні і світі святкують День дитячих винаходів / © unsplash.com

17 січня в Україні і світі святкують День дитячих винаходів. Саме цього дня народився відомий американський винахідник і політик Бенджамін Франклін, який уже в дитинстві зробив свій перший винахід — ласти для плавання. Свято присвячене юним винахідникам і творчим дітям, щоб заохотити дітей до винаходження, цікавості, креативності та пошуку нових рішень.

17 січня Міжнародний день наставництва / © unsplash.com

Також 17 січня Міжнародний день наставництва. Це день, присвячений визнанню ролі наставників (менторів) — людей, які допомагають іншим здобувати нові знання, навички й досвід, підтримують у житті та професійному розвитку. Наставництво — це підтримка і поради від більш досвідченої людини (наставника) тому, хто цього прагне (менті), що сприяє саморозвитку, зростанню впевненості, кар’єрному прогресу й особистому добробуту.

17 січня Всесвітній день піци / © unsplash.com

А ще 17 січня Всесвітній день піци. Це день, коли люди у всьому світі насолоджуються різноманітними видами піци — класичною неаполітанською, маргаритою, пепероні, глибокою чікaгською та іншими авторськими варіаціями. Свято також підкреслює культурну і соціальну роль піци: вона об’єднує сім’ї й друзів за спільним столом та приносить радість і смачні спогади.

