- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке завтра, 17 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 17 січня, День дитячих винаходів. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Антонія Великого. До Нового року залишилося 349 днів.
17 січня 2026 року — субота. 1423-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 17 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Антонія Великого. Народився в селі Комен, залишив багатство й сім’ю, щоб присвятити себе Богові. Жив у відлюдництві, практикував суворий аскетизм і духовні подвиги, борючись із спокусами. Його життя стало прикладом монашої чесності, молитви та терпіння. Антоній Великий вплинув на розвиток монастирського устрою та християнської духовності, і його вважають покровителем ченців.
17 січня в Україні і світі святкують День дитячих винаходів. Саме цього дня народився відомий американський винахідник і політик Бенджамін Франклін, який уже в дитинстві зробив свій перший винахід — ласти для плавання. Свято присвячене юним винахідникам і творчим дітям, щоб заохотити дітей до винаходження, цікавості, креативності та пошуку нових рішень.
Також 17 січня Міжнародний день наставництва. Це день, присвячений визнанню ролі наставників (менторів) — людей, які допомагають іншим здобувати нові знання, навички й досвід, підтримують у житті та професійному розвитку. Наставництво — це підтримка і поради від більш досвідченої людини (наставника) тому, хто цього прагне (менті), що сприяє саморозвитку, зростанню впевненості, кар’єрному прогресу й особистому добробуту.
А ще 17 січня Всесвітній день піци. Це день, коли люди у всьому світі насолоджуються різноманітними видами піци — класичною неаполітанською, маргаритою, пепероні, глибокою чікaгською та іншими авторськими варіаціями. Свято також підкреслює культурну і соціальну роль піци: вона об’єднує сім’ї й друзів за спільним столом та приносить радість і смачні спогади.