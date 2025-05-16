Яке свято 17 травня 2025 року / © ТСН

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17 травня 2025 року — субота. 1179-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 17 травня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Андроніка та інших. Святий апостол Андронік належить до числа сімдесяти Христових посланців — особливого кола учнів, яких Господь покликав і надіслав із благовістям до народів. Його ім’я згадується в Посланні апостола Павла до Римлян як людини знаної, випробуваної й шанованої серед перших благовісників Христового вчення: “Вітайте Андроніка і Юнію, родичів моїх і співв’язнів моїх, які славні між апостолами і ще переді мною увірували у Христа” (Рим. 16:7).

За переданням, Андронік був уродженцем Тарса Кілікійського — того самого міста, звідки походив і сам апостол Павло. Можливо, їх єднала не лише віра, а й кровна спорідненість. Від юних літ, почувши слово Христове, Андронік приєднався до апостольської громади і, за натхненням Святого Духа, розпочав подвижницьке служіння у розбудові Церкви.

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Його невід’ємною супутницею в апостольській праці була свята Юнія — співтрудівниця й однодумниця, яку отці Церкви здавна вважали жінкою, а можливо, і дружиною апостола. Разом вони мандрували землями Малої Азії, Балкан і, ймовірно, досягли Панонії (територія сучасної Угорщини), де з ревністю несли світло Христової істини.

Життя їхнє було наповнене трудами, поневіряннями, в’язницями й муками, а кінець — увінчаний мученицькою смертю. Імовірно, обох було забито камінням за сповідування Імені Христового.

Що не можна робити 17 травня

Не можна займатися ворожінням — оскільки святі апостоли були борцями за чистоту віри, день їхньої пам’яті — не час для практик, які Церква вважає духовно небезпечними або гріховними.

Забороняється лаятися і сваритися — вважалося, що суперечки, розриви, зради чи гнів у цей день особливо небезпечні — нібито можуть закріпити розлад у житті на тривалий час.

Краще утриматися від розваг — щоб хоча б частину дня присвятити спогадам про апостольське служіння, читанню духовної літератури чи відвідинам храму.

Народні прикмети і традиції на 17 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

туман зранку — до дощового літа;

вітер з півночі — на холодне літо;

жайворонки літають високо — буде тепло;

гучно кумкають жаби — до негоди;

рясне цвітіння горобини — на врожайну осінь;

бджоли не вилітають із вуликів — буде зміна погоди.

17 травня гучно кумкають жаби — до негоди / © unsplash.com

В народі 17 травня носило назву Андронік Грядишній. Так казали в деяких північних і центральних регіонах. Слово “грядишній” пов’язане з появою “грядок”, тобто активних польових робіт, хоч у деяких місцевостях навпаки — землю не турбували цього дня, щоб не зашкодити майбутньому врожаю.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 травня

Які завтра іменини: Степан.

Талісманом людини, народженої 17 травня, є опал. Дорогоцінний камінь, що переливається безліччю кольорових відтінків. У старовину опал вважали особливо корисним для людей із серцевими недугами й радили носити його як оберіг для зміцнення серця.

Цього дня народилися:

1904 рік — Жан Габен, французький актор;

1929 рік — Борис Шарварко, режисер, народний артист України;

1981 рік — Микола Цюрик, солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну. Герой України.

Пам’ятні дати 17 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 травня:

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1718 рік — англійський правник Джеймс Пакл запатентував перший у світі механізований стрілецький пристрій, який вважають прототипом сучасного кулемета;

1792 рік — на вулиці Волл-стріт у Нью-Йорку 24 біржовики підписали відому угоду під платаном, що започаткувала Нью-Йоркську фондову біржу;

1861 рік — з Лондона до Парижа вирушила перша організована туристична група — так розпочалась історія комерційного туризму у світі;

1877 рік — у Бостоні встановлено перший телефонний комутаційний щит — початок ери автоматизованого телефонного зв’язку;

1883 рік — у США відбулася прем’єра легендарного шоу “Дикий Захід Баффало Білла”, яке стало символом американської міфології;

1887 рік — шахтарі Донбасу розпочали перший масовий страйк, що став важливою віхою в історії робітничого руху на території України;

1916 рік — Велика Британія першою у світі запровадила перехід на літній час із метою економії енергоресурсів;

1928 рік — в Італії за ініціативою Беніто Муссоліні засновано Службу доріг, яка почала будівництво перших у світі автомагістралей;

1934 рік — в Аргентині вийшов перший номер української емігрантської газети “Наш клич”, яка стала голосом української громади за океаном;

1942 рік — німецькі війська розпочали масштабний наступ під Харковом — один із ключових епізодів Другої світової війни на Східному фронті;

1973 рік — у США в Білому домі стартували відкриті слухання щодо Вотергейтського скандалу, що згодом призвели до відставки президента Ніксона;

1978 рік — у швейцарській Лозанні поліція виявила останки Чарлі Чапліна, які було викрадено з могили понад два місяці тому;

2000 рік — у фіналі Кубка УЄФА в Копенгагені турецький “Галатасарай” здобув історичну перемогу над лондонським “Арсеналом” у серії пенальті (4:1), ставши першим турецьким клубом, який виграв єврокубок.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день скрипки / © unsplash.com

17 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день скрипки. В Україні скрипка має особливе місце — як у класичному мистецтві, так і в народному побуті. Вона звучала у весільних обрядах, колядках, козацьких думах, а нині — на сценах філармоній та конкурсах по всьому світу. Українські скрипалі знані за межами країни, а скрипкова школа вважається однією з найсильніших у Європі.

Також 17 травня Всесвітній день спортивного орієнтування. Щорічно в травні спортивне орієнтування святкує свій міжнародний день, об’єднуючи учасників і любителів цього захоплюючого виду спорту з усього світу. Це свято, яке покликане популяризувати активний спосіб життя і знайомити новачків із цікавим і корисним заняттям.

А ще 17 травня Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз. Це день, коли весь світ об’єднується, щоб поширювати інформацію про нейрофіброматоз і підтримувати тих, хто живе з цією хворобою. Нейрофіброматоз — це група захворювань, що впливають на нервову систему і характеризуються утворенням пухлин на нервових тканинах.

17 травня святкують Міжнародний день боротьби з гомофобією. Дата була вибрана невипадково: саме 17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних розладів, що стало важливим етапом на шляху до визнання ЛГБТ+ прав як частини прав людини. Ідея створення цього дня виникла 2004 року, коли активісти почали організовувати кампанії для привернення уваги до проблем ЛГБТ+ спільноти, зокрема до гомофобії, біфобії та трансфобії, що досі призводять до дискримінації й насильства.

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Також 17 травня Всесвітній день пульмонолога. Це також день для визнання роботи пульмонологів — медичних фахівців, які займаються діагностикою, лікуванням та попередженням хвороб легенів. Цей день був заснований для того, щоб звернути увагу на проблеми, які виникають із дихальними органами. Пульмонологія займається лікуванням таких хвороб, як астма, хронічний бронхіт, пневмонія, рак легенів та інші важкі стани, що стосуються легеневої системи.

А ще 17 травня Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією. Цей день був заснований Всесвітньою лігою боротьби з гіпертонією 2005 року. Його головна мета — привернути увагу до однієї з найбільш поширених проблем, яка може привести до серйозних захворювань серця, інсультів, ниркової недостатності та інших хвороб. Артеріальна гіпертонія часто не має явних симптомів на ранніх етапах, що робить її “тихим вбивцею”. Саме тому так важливо перевіряти тиск і вчасно виявляти порушення.

17 травня святкують Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти. Свято було засноване 1969 року Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU), приурочивши його до підписання першої міжнародної угоди з телекомунікацій. Відтоді цей день став важливою подією, що дозволяє нагадати про роль ІКТ в розвитку сучасного світу, а також підкреслити значення електрозв’язку для всіх сфер людської діяльності.

Також 17 травня Всесвітній день скандинавської ходьби. Скандинавська ходьба виникла у Фінляндії в 1990-х роках як метод тренувань для лижників в міжсезонний період. Однак згодом цей вид активності здобув популярність серед людей усіх вікових категорій завдяки своїй доступності та корисним властивостям. 2007 року був започаткований Всесвітній день скандинавської ходьби, щоб сприяти популяризації цього виду спорту серед ширшої аудиторії.

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А ще 17 травня Всесвітній день віскі. Припадає на третю суботу травня. Свято створене для того, щоб підкреслити значення віскі, ознайомити з його історією, традиціями виробництва та популяризувати його серед широкої аудиторії. В цей день люди з усього світу збираються, щоб насолодитися цим напоєм, оцінити різноманіття сортів і дізнатися більше про його приготування.

17 травня святкують День науки в Україні. Щорічно припадає на третю суботу травня. Це свято створене, щоб привернути увагу до роботи українських вчених і досягнень у різних наукових сферах, а також підтримати розвиток інновацій і технологій. День науки в Україні був офіційно встановлений 1997 року на підставі указу президента країни. Його заснували, щоб вшанувати досягнення українських науковців та привернути увагу до їхнього внеску в розвиток світової науки. В Україні завжди було багато видатних вчених, і це свято дає можливість висвітлити їхні досягнення та залучити більше молоді до наукової роботи.