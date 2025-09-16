- Дата публікації
Яке завтра, 17 вересня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 17 вересня, День працівників цивільного захисту України. Віряни вшановують пам’ять святої мучениці Софії та її доньок: Віри, Надії, Любові. До Нового року залишилося 105 днів.
17 вересня 2025 року — середа, 1302-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 17 вересня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Софії та її доньок: Віри, Надії, Любові. За переказами, Софія жила в Римі за часів імператора Адріана (117–138 роки). Вона була глибоко вірною християнкою і виховала своїх доньок — Віру (12 років), Надію (10 років) і Любов (9 років) — у благочесті й відданості Богу. Їхні імена уособлюють три головні християнські чесноти — віру, надію та любов, а сама Софія втілювала божественну мудрість.
Коли про них дізналася язичницька влада, Софію з дітьми привели на суд до імператора. Він намагався схилити їх до відступництва, обіцяючи багатство та почесті. Але дівчата твердо заявили, що не зречуться Христа.
Їх піддали жорстоким тортурам: кожну доньку катували на очах у матері. Спочатку стратили Віру, потім Надію, а згодом Любов. Софія пережила страшні страждання, але не зламалася духом. Вона поховала своїх дітей, а через три дні, знесилена горем і молитвою, сама відійшла до Господа.
Що не можна робити 17 вересня
Не слід сваритися, лаятися — цього дня вшановують материнську любов і жертовність.
Жінкам не рекомендовано займатися важкою фізичною працею — день краще присвятити молитві.
Не можна відмовляти в допомозі — до вас повернеться сторицею.
Народні прикмети і традиції на 17 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
сонячний і теплий день — до погожої та тривалої осені;
павутина літає в повітрі — до довгої осені;
дощить — чекайте на сніжну зиму;
сильний вітер — взимку будуть завірюхи;
вранці туман — вдень буде гарна погода;
лелеки вже відлітають у вирій — до ранньої зими.
У народі 17 вересня носило назву Баби-Софії, тому що особливу пошану цього дня віддавали матерям і жінкам, які виховують дітей.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 вересня
Які завтра іменини: Іван, Ілля, Олександра, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія.
Талісманом людини, народженої 17 вересня, є аметист. Від найдавніших часів існувало переконання, що камінь може посилювати внутрішнє чуття та загострювати інтуїцію. Аметист же, за народними уявленнями, дарує спокійний і міцний сон.
Цього дня народилися:
1952 рік — Віктор Савченко, український боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор;
1976 рік — Євгеній Шестаков, український боксер;
1979 рік — Владислав Бувалкін, співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Пам’ятні дати 17 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 вересня:
1598 рік — голландські мореплавці здійснюють відкриття острова Маврикій;
1631 рік — поблизу Лейпцига війська Католицької ліги завдають нищівної поразки протестантським силам;
1678 рік — підписують Нівегенський мирний договір: Франція та Іспанія домовляються повернути одна одній захоплені раніше землі;
1787 рік — у Філадельфії Конституційний конвент затверджує новий Основний закон США;
1834 рік — професора Михайла Максимовича офіційно затверджують першим ректором Київського університету святого Володимира;
1919 рік — головний отаман військ УНР Симон Петлюра оприлюднює звернення до народу соборної України, у якому викладає основи програми уряду;
1920 рік — Дієва Армія УНР здобуває визволення низки подільських міст — Борщева, Гусятина, Теребовлі та Чорткова;
1924 рік — у Женеві відкривається перша у світі приватна міжнародна школа, де на початку навчалося лише вісім учнів;
1944 рік — союзні війська розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію — найбільшу у світовій історії за масштабом;
1989 рік — у Чернівцях стартує перший Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута»;
1991 рік — офіційно створюють Кабінет міністрів України;
1993 рік — останні частини російських (колишніх радянських) військ залишають територію Польщі;
2003 рік — на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України й Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, під час якої серед іншого обговорювали питання морського кордону в Азовському морі та Керченській протоці;
2024 рік — у Сирії та Лівані лунає серія потужних вибухів, спричинених детонацією комунікаційних пристроїв «Хезболли».
Яке завтра свято в Україні та світі
17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту України. Це професійне свято людей, які займаються захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф та стихійних лих. Воно спрямоване на вшанування тих, хто забезпечує безпеку громадян та працює на попередження і ліквідацію наслідків небезпечних ситуацій.
Також 17 вересня День безпеки пацієнтів в Україні та Всесвітній день безпеки пацієнтів. Мета цього дня — привернути увагу громадськості та медичних працівників до проблеми безпеки пацієнтів і запобігання медичним помилкам у системі охорони здоров’я.
А ще 17 вересня День працівника страхового ринку України. Це професійне свято працівників страхових компаній, агентів, брокерів, актуаріїв та всіх, хто забезпечує фінансовий захист громадян і бізнесу через страхування.
17 вересня святкують Всесвітній день ската-манти. Манти — це великі морські скати, які вражають своєю величчю і грацією. Вони можуть досягати розмірів до 7 метрів у розмаху крил і важити понад 1,3 тонни. Манти харчуються планктоном і риб’ячими личинками, фільтруючи їх через свої величезні зябра.
Також 17 вересня Всесвітній день поширення інформації про Синдром Кліфстра. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про рідкісне генетичне захворювання — синдром Кліфстра, який вражає розвиток і здоров’я дітей. Дата обрана з символічних причин: 9-й місяць року — вересень, а 17-та буква латинського алфавіту — Q — відповідає ділянці хромосоми 9q34.3, де часто відбувається делеція.
А ще 17 вересня Міжнародний день кантрі-музики. Це свято присвячене жанру кантрі — одному з найпопулярніших музичних стилів у США та світі, який поєднує елементи фольклору, блюзу та народної музики.