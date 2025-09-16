ТСН у соціальних мережах

37
Яке завтра, 17 вересня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 вересня, День працівників цивільного захисту України. Віряни вшановують пам’ять святої мучениці Софії та її доньок: Віри, Надії, Любові. До Нового року залишилося 105 днів.

Тетяна Мележик
Яке свято 17 вересня 2025 року

Яке свято 17 вересня 2025 року / © ТСН

17 вересня 2025 року — середа, 1302-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 17 вересня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Софії та її доньок: Віри, Надії, Любові. За переказами, Софія жила в Римі за часів імператора Адріана (117–138 роки). Вона була глибоко вірною християнкою і виховала своїх доньок — Віру (12 років), Надію (10 років) і Любов (9 років) — у благочесті й відданості Богу. Їхні імена уособлюють три головні християнські чесноти — віру, надію та любов, а сама Софія втілювала божественну мудрість.

Коли про них дізналася язичницька влада, Софію з дітьми привели на суд до імператора. Він намагався схилити їх до відступництва, обіцяючи багатство та почесті. Але дівчата твердо заявили, що не зречуться Христа.

Їх піддали жорстоким тортурам: кожну доньку катували на очах у матері. Спочатку стратили Віру, потім Надію, а згодом Любов. Софія пережила страшні страждання, але не зламалася духом. Вона поховала своїх дітей, а через три дні, знесилена горем і молитвою, сама відійшла до Господа.

Що не можна робити 17 вересня

  • Не слід сваритися, лаятися — цього дня вшановують материнську любов і жертовність.

  • Жінкам не рекомендовано займатися важкою фізичною працею — день краще присвятити молитві.

  • Не можна відмовляти в допомозі — до вас повернеться сторицею.

Народні прикмети і традиції на 17 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • сонячний і теплий день — до погожої та тривалої осені;

  • павутина літає в повітрі — до довгої осені;

  • дощить — чекайте на сніжну зиму;

  • сильний вітер — взимку будуть завірюхи;

  • вранці туман — вдень буде гарна погода;

  • лелеки вже відлітають у вирій — до ранньої зими.

17 вересня лелеки вже відлітають у вирій — до ранньої зими / © Pixabay

У народі 17 вересня носило назву Баби-Софії, тому що особливу пошану цього дня віддавали матерям і жінкам, які виховують дітей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 вересня

Які завтра іменини: Іван, Ілля, Олександра, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія.

Талісманом людини, народженої 17 вересня, є аметист. Від найдавніших часів існувало переконання, що камінь може посилювати внутрішнє чуття та загострювати інтуїцію. Аметист же, за народними уявленнями, дарує спокійний і міцний сон.

Цього дня народилися:

  • 1952 рік — Віктор Савченко, український боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор;

  • 1976 рік — Євгеній Шестаков, український боксер;

  • 1979 рік — Владислав Бувалкін, співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 17 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 вересня:

  • 1598 рік — голландські мореплавці здійснюють відкриття острова Маврикій;

  • 1631 рік — поблизу Лейпцига війська Католицької ліги завдають нищівної поразки протестантським силам;

  • 1678 рік — підписують Нівегенський мирний договір: Франція та Іспанія домовляються повернути одна одній захоплені раніше землі;

  • 1787 рік — у Філадельфії Конституційний конвент затверджує новий Основний закон США;

  • 1834 рік — професора Михайла Максимовича офіційно затверджують першим ректором Київського університету святого Володимира;

  • 1919 рік — головний отаман військ УНР Симон Петлюра оприлюднює звернення до народу соборної України, у якому викладає основи програми уряду;

  • 1920 рік — Дієва Армія УНР здобуває визволення низки подільських міст — Борщева, Гусятина, Теребовлі та Чорткова;

  • 1924 рік — у Женеві відкривається перша у світі приватна міжнародна школа, де на початку навчалося лише вісім учнів;

  • 1944 рік — союзні війська розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію — найбільшу у світовій історії за масштабом;

  • 1989 рік — у Чернівцях стартує перший Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута»;

  • 1991 рік — офіційно створюють Кабінет міністрів України;

  • 1993 рік — останні частини російських (колишніх радянських) військ залишають територію Польщі;

  • 2003 рік — на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України й Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, під час якої серед іншого обговорювали питання морського кордону в Азовському морі та Керченській протоці;

  • 2024 рік — у Сирії та Лівані лунає серія потужних вибухів, спричинених детонацією комунікаційних пристроїв «Хезболли».

Яке завтра свято в Україні та світі

17 вересня святкують Всесвітній день ската-манти / © Pixabay

17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту України. Це професійне свято людей, які займаються захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф та стихійних лих. Воно спрямоване на вшанування тих, хто забезпечує безпеку громадян та працює на попередження і ліквідацію наслідків небезпечних ситуацій.

Також 17 вересня День безпеки пацієнтів в Україні та Всесвітній день безпеки пацієнтів. Мета цього дня — привернути увагу громадськості та медичних працівників до проблеми безпеки пацієнтів і запобігання медичним помилкам у системі охорони здоров’я.

А ще 17 вересня День працівника страхового ринку України. Це професійне свято працівників страхових компаній, агентів, брокерів, актуаріїв та всіх, хто забезпечує фінансовий захист громадян і бізнесу через страхування.

17 вересня святкують Всесвітній день ската-манти. Манти — це великі морські скати, які вражають своєю величчю і грацією. Вони можуть досягати розмірів до 7 метрів у розмаху крил і важити понад 1,3 тонни. Манти харчуються планктоном і риб’ячими личинками, фільтруючи їх через свої величезні зябра.

Також 17 вересня Всесвітній день поширення інформації про Синдром Кліфстра. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про рідкісне генетичне захворювання — синдром Кліфстра, який вражає розвиток і здоров’я дітей. Дата обрана з символічних причин: 9-й місяць року — вересень, а 17-та буква латинського алфавіту — Q — відповідає ділянці хромосоми 9q34.3, де часто відбувається делеція.

А ще 17 вересня Міжнародний день кантрі-музики. Це свято присвячене жанру кантрі — одному з найпопулярніших музичних стилів у США та світі, який поєднує елементи фольклору, блюзу та народної музики.

37
