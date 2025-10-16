Яке свято 17 жовтня 2025 року / © ТСН

17 жовтня 2025 року — п’ятниця. 1331-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 17 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Осії. Осія походив з північного царства Ізраїлю, ймовірно з племені Іссахара. Він діяв у часи правління кількох царів Юдейського царства (Озії, Йоатама, Ахаза та Єзекії), а також Ізраїльського царства (Єровоама II). Це був період політичної нестабільності, занепаду віри, соціальної несправедливості та ідолопоклонства. Після смерті Єровоама II країну охопили змови, перевороти, а згодом — загроза з боку Ассирії, яка 722 року до Р. Х. зруйнувала Самарію та депортувала ізраїльтян.

Бог покликав Осію, щоб через його життя і слово показати народові глибину Божої любові, Його вірність та водночас — справедливий суд за відступництво. Осія є пророком любові та милосердя. Через його життя Бог показує, що Його любов — вірна й жертовна, але водночас справедлива. Він не залишає Свій народ у гріху, а кличе його до повернення та оновлення завіту.

Що не можна робити 17 жовтня

Не можна починати нових справ — день вважається для цього несприятливим, навіть говорили: “Осія — не сієш і не рахуєш”.

Не слід залишати нужденних без уваги — якщо 17 жовтня нагодувати бідного чи допомогти самотньому — наступного року Бог пошле в дім добробут і захист від лиха.

Не варто займатися важкою фізичною працею на городі — після Осії земля має “відпочити”.

Народні прикмети і традиції на 17 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці туман — до теплої зими;

вітер змінив свій напрямок — чекайте на мінливу погоду взимку;

сильний східний чи північний вітер — будуть ранні морози;

лелеки вже відлетіли — до ранньої зими;

листя ще тримається на деревах — зима прийде пізно;

дощить цього дня — чекайте на пізню весну.

17 жовтня листя ще тримається на деревах — зима прийде пізно

В народі 17 жовтня носило назву Осіїв день. Часто казали: “Прийшов Осія — землю не сій”.

Цим підкреслювали, що сільськогосподарські роботи мають завершитися, а земля повинна “відпочити”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Олександр.

Талісманом людини, народженої 17 жовтня є циркон. Камінь, що вражає глибиною блиску та багатством відтінків. У давнину його високо цінували: з нього виготовляли обереги й талісмани, яким приписували особливу магічну силу. Вважалося, що такий камінь дарує власникові гостру інтуїцію, здатність передчувати події та відчувати приховане.

Цього дня народилися:

1987 рік — Степан Рябченко, український художник, скульптор, архітектор;

1988 рік — Сергій Гладир, український баскетболіст, майстер спорту України міжнародного класу;

1989 рік — Олександр Ісаков, український плавець, учасник Літніх Олімпійських ігор 2008 та 2012 років.

Пам’ятні дати 17 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 жовтня:

1113 рік — у Києві постає велична святиня — Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;

1346 рік — поблизу Невілс-Кросу відбувається вирішальна битва між англійським та шотландським військами, що завершилася нищівною поразкою Шотландії;

1404 рік — на папський престол сходить Інокентій VII;

1604 рік — німецький астроном Йоганн Кеплер розпочинає спостереження за надновою зіркою, яка згодом отримала назву Наднова Кеплера;

1660 рік — укладають Слободищенський трактат між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;

1702 рік — відбувається битва під Бердичевом;

1855 рік — англійський інженер Генрі Бессемер запатентовує свій революційний метод виробництва сталі;

1888 рік — поблизу станції Бірки біля Харкова стається катастрофа потягу, в якому їхав російський імператор Олександр III з родиною та почтом;

1912 рік — держави-члени Балканської Ліги (Сербія, Болгарія, Греція та Чорногорія) оголошують війну Османській імперії;

1927 рік — відбувається ІІ Всеукраїнський собор Української автокефальної православної церкви;

1967 рік — у Великій Британії оприлюднюють “Акт про аборт”, який започаткував легалізацію штучного переривання вагітності в Західній Європі;

1990 рік — у Києві на площі Жовтневої революції завершується студентське голодування, відоме як Революція на граніті;

1990 рік — офіційно започатковують базу IMDb (Internet Movie Database);

1996 рік — Аслан Масхадов очолює коаліційний уряд Чеченської Республіки Ічкерія, ставши його прем’єр-міністром.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби з бідністю

17 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби з бідністю. Цей день було проголошено ООН 1992 року, хоча його витоки сягають 1987 року, коли у Парижі проходила перша міжнародна акція проти бідності, ініційована активістами соціальної справедливості. Основна ідея полягала у визнанні права кожної людини на гідне життя та рівні можливості. Цей день нагадує, що боротьба з бідністю — спільна справа всього світу, і навіть невеликі дії окремих людей або громад можуть змінити чиєсь життя.

Також 17 жовтня Всесвітній день травм. Цей день наголошує на важливості розуміння травм, їхніх причин та необхідності відповідних заходів, зокрема через обізнану допомогу при травмах. Міжнародний день боротьби з травмами був започаткований 2011 року в Нью-Делі, Індія, з ініціативи Травматологічної асоціації Індії. Метою було привернути увагу до високої кількості травм, зокрема дорожньо-транспортних пригод, та необхідності покращення системи надання допомоги при травмах.

Травми є однією з основних причин смерті та інвалідності серед людей віком від 1 до 44 років у світі. Багато з цих випадків можна запобігти або мінімізувати, якщо люди отримують належну допомогу протягом “золотої години” — першої години після травми, коли своєчасне лікування може мати вирішальне значенняю