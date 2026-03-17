18 березня 2026 року — середа. 1483-й день війни в Україні.

Завтра, 18 березня, віряни святкують День пам’яті святого архієпископа Кирила. Кирило став архієпископом Єрусалима приблизно 350 року. У часи гострих богословських суперечок він відстоював православне вчення про Божественність Ісуса Христа та неодноразово зазнавав переслідувань і вигнання. Святий прославився своїми «Катехитичними повчаннями» — настановами для тих, хто готувався до хрещення. У них він просто й глибоко пояснював основи християнської віри, таїнства й богослужіння. Помер близько 386 року. Церква шанує Кирила Єрусалимського як святителя й учителя віри.

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення. Його започаткувала Global Recycling Foundation 2018 року, щоб привернути увагу до важливості переробки відходів і раціонального використання ресурсів планети. Мета ініціативи — нагадати, що сміття може стати цінною сировиною, якщо його правильно сортувати та переробляти. Щороку у світі утворюються мільярди тонн відходів, значна частина яких може бути перероблена: папір, пластик, метал, скло та електроніка. Саме тому переробку часто називають «сьомим ресурсом планети» поряд із водою, повітрям, нафтою, газом, вугіллям і корисними копалинами.

Також 18 березня День богині родючості — Афродіти. Афродіта — одна з найшанованіших богинь у давньогрецькій міфології, покровителька кохання, краси, плодючості та життєвої сили природи. На її честь у різних регіонах Давньої Греції проводили святкування, які іноді називають Днем богині родючості Афродіти. За міфами, Афродіта народилася з морської піни біля острова Кіпр, тому саме там сформувався один із найдавніших центрів її шанування. Головні святилища богині також діяли у місті Пафос.