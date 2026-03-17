Яке завтра, 18 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 18 березня, Всесвітній день перероблення. Віряни вшановують пам’ять святого архієпископа Кирила. До Нового року залишилося 289 днів.

Яке свято 18 березня 2026 року

18 березня 2026 року — середа. 1483-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 18 березня, віряни святкують День пам’яті святого архієпископа Кирила. Кирило став архієпископом Єрусалима приблизно 350 року. У часи гострих богословських суперечок він відстоював православне вчення про Божественність Ісуса Христа та неодноразово зазнавав переслідувань і вигнання. Святий прославився своїми «Катехитичними повчаннями» — настановами для тих, хто готувався до хрещення. У них він просто й глибоко пояснював основи християнської віри, таїнства й богослужіння. Помер близько 386 року. Церква шанує Кирила Єрусалимського як святителя й учителя віри.

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення. Його започаткувала Global Recycling Foundation 2018 року, щоб привернути увагу до важливості переробки відходів і раціонального використання ресурсів планети. Мета ініціативи — нагадати, що сміття може стати цінною сировиною, якщо його правильно сортувати та переробляти. Щороку у світі утворюються мільярди тонн відходів, значна частина яких може бути перероблена: папір, пластик, метал, скло та електроніка. Саме тому переробку часто називають «сьомим ресурсом планети» поряд із водою, повітрям, нафтою, газом, вугіллям і корисними копалинами.

Також 18 березня День богині родючості — Афродіти. Афродіта — одна з найшанованіших богинь у давньогрецькій міфології, покровителька кохання, краси, плодючості та життєвої сили природи. На її честь у різних регіонах Давньої Греції проводили святкування, які іноді називають Днем богині родючості Афродіти. За міфами, Афродіта народилася з морської піни біля острова Кіпр, тому саме там сформувався один із найдавніших центрів її шанування. Головні святилища богині також діяли у місті Пафос.

