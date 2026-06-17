Яке свято 18 червня 2026 року / © ТСН

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18 червня 2026 року — четвер. 1575-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

18 червня віряни святкують День пам’яті святого мученика Леонтія / © unsplash.com

Завтра, 18 червня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Леонтія. За церковним переданням, Леонтій був римським воєначальником у фінікійському місті Триполі. Він відкрито сповідував християнство, допомагав нужденним і навертав людей до віри. За наказом імператора його заарештували та жорстоко катували, вимагаючи зректися Христа. Однак мученик залишився непохитним і прийняв смерть, ставши прикладом мужності та вірності своїм переконанням. Разом із Леонтієм постраждали й воїни Іпатій та Феодул, які, побачивши його стійкість, також увірували в Христа і прийняли мученицьку смерть.

18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції / © КМДА

18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Його запровадили 2004 роre наказом Міністерства внутрішніх справ, щоб вшанувати працю правоохоронців, які безпосередньо взаємодіють із жителями громад та забезпечують правопорядок на своїх дільницях. Дільничний офіцер поліції — це один із найближчих до людей представників правоохоронної системи.

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18 червня Міжнародний день суші / © pexels.com

Також 18 червня Міжнародний день суші. Це неофіційне гастрономічне свято, присвячене одній з найвідоміших страв японської кухні, яка здобула популярність у всьому світі. Ідею святкування запропонував 2009 року ентузіаст Кріс ДеМей, щоб заохотити людей відкривати для себе нові смаки та насолоджуватися суші. Згодом ініціативу підтримали ресторани, кулінарні спільноти та мільйони шанувальників японської кухні.

18 червня Міжнародний день пікніка / © pexels.com

А ще 18 червня Міжнародний день пікніка. Це неофіційне свято присвячене простому, але улюбленому способу відпочинку — спільній трапезі на природі у колі рідних, друзів чи колег. Історія пікніків сягає кількох століть. Вважається, що слово «пікнік» походить від французького pique-nique, яким у XVII столітті називали неформальну зустріч, де кожен учасник приносив частину частування. Після Французької революції, коли парки стали відкритими для широкої публіки, традиція обідати просто неба швидко поширилася Європою, а згодом і всім світом.

18 червня святкують Міжнародний день боротьби з мовою ненависті / © pexels.com

18 червня святкують Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН 2021 року, щоб привернути увагу до проблеми поширення ворожих висловлювань, дискримінації та нетерпимості, особливо в цифровому просторі. Мовою ненависті називають будь-які форми висловлювань, які принижують, ображають, залякують або підбурюють до дискримінації, ворожнечі чи насильства щодо людей через їхню національність, етнічне походження, мову, релігію, стать, інвалідність або інші ознаки. Такі повідомлення можуть поширюватися під час особистого спілкування, через засоби масової інформації чи соціальні мережі.

18 червня День гордості/гідності аутиста / © pexels.com

Також 18 червня День гордості/гідності аутиста. Свято виникло 2005 року з ініціативи спільноти Aspies For Freedom. Дата 18 червня обрана символічно — вона пов’язана з рухом за самовираження та самоідентифікацію аутичних людей без стигматизації.

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18 червня Міжнародний день паніки / © pexels.com

А ще 18 червня Міжнародний день паніки. Його сенс не в тому, щоб заохочувати реальну паніку, а навпаки — трохи іронічно нагадати про те, як часто люди перебільшують тривожність у повсякденному житті. У сучасній культурі це свято іноді подають як спосіб «легально занепанікувати», посміятися з власних страхів і подивитися на стрес із гумором.

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