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Яке завтра, 18 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 18 червня, День дільничного офіцера поліції в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Леонтія. До Нового року залишилося 196 днів.
18 червня 2025 року — середа. 1211-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 18 червня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Леонтія. Він походив із Греції і був римським воїном, служив в фінікійському місті Триполі (нині територія Лівану). Був дуже відважним, сильним тілом та духом. Сповідував відкрито християнську віру, через що викликав підозру у язичницької влади. Імператор Веспасіан відправив до Триполя начальника військової варти Іпатія, щоб той викрив Леонтія і змусив його поклонитися ідолам.
Іпатій прибув на місце і спробував схопити Леонтія, але сталося диво: раптом він разом зі своїм помічником Теодулом побачив ангела. Вони були дуже вражені і одразу увірували в Христа. У імператорських начальників це викликало злість. Теодула, Іпатія і Леонтія довго і жорстоко катували. Потім Теодула з Іпатієм усікли мечем, а Леонтія замучили до смерті.
Що не можна робити 18 червня
Не можна сіяти і саджати щось в землю — буде мізерний урожай.
Не бажано прати чи мити підлогу — “вимиєте” добробут.
Забороняється стригти волосся — наші предки вірили, що цим ви скоротите своє життя.
Народні прикмети і традиції на 18 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
почути грім — до багатого урожаю зернових;
вранці на траві багато роси — чекайте на великий урожай огірків;
дощить 18 червня — буде добрим хліб, але рідким мед;
тиха і сонячна погода — до сухого та спекотного літа;
ввечері літає багато комарів — наступного дня буде гарна погода;
голосно кумкають жаби — до довгих, але теплих дощів.
В народі 18 червня носило назву Леонтій Громовик. Ця назва пов’язана з тим, що в цей період часто йдуть грози. Люди раніше вважали святого мученика Леонтія покровителем блискавок і грому. Існувало повір’я “Прийшов Леонтій — гримить, та й дощить”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 червня
Які завтра іменини: Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія.
Талісманом людини, народженої 18 червня, є агат. З давніх-давен вважалося, що прикраси з агатом значно посилюють чоловічу силу та енергію. Окрім цього, цей камінь вважають потужним захисником, який допомагає подолати страхи і зміцнити внутрішню впевненість.
Цього дня народилися:
1935 рік — Іван Нечитайло, український прозаїк і поет;
1964 рік — Кость Павляк, український бард, поет, письменник;
1977 рік — Ігор Дашко, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Пам’ятні дати 18 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 18 червня:
860 рік — руський флот князів Аскольда і Діра здійснює напад на Константинополь;
1583 рік — в Лондоні відбувається перше зафіксоване страхування життя: Річард Мартін оформив поліс на життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти;
1637 рік — об’єднані сили запорожців і донських козаків здобувають стратегічну османську фортецю Азов;
1651 рік — розпочинається одна з ключових битв Визвольної війни 1648–1654 років — битва під Берестечком, що стає важливою віхою у боротьбі українського народу за незалежність;
1668 рік — на Сербинському Полі відбувається важлива Рада Війська Запорозького, де війська під керівництвом Івана Брюховецького визнають Петра Дорошенка своїм гетьманом, об’єднавши Військо Запорозьке під єдиним проводом;
1709 рік — внаслідок воєнних дій руйнується Чортомлицька Січ;
1754 рік — засновують фортецю святої Єлисавети, яка згодом стане містом Єлисаветградом, потім Кіровоградом, а нині — Кропивницьким;
1782 рік — у Швейцарії фіксують останній відомий випадок страти за звинуваченням у чаклунстві — страчена була Ганна Гельді;
1815 рік — Наполеон Бонапарт зазнає поразки у вирішальній битві при Ватерлоо;
1817 рік — у Лондоні відкривають міст Ватерлоо;
1837 рік — Іспанська республіка ухвалює нову Конституцію;
1881 рік — відновлюють “Союз трьох імператорів” — таємну угоду між імператорами Німеччини, Австро-Угорщини та Росії;
1889 рік — американський винахідник Річардсон запатентовує дитячий візочок;
1917 рік — у Києві, попри заборону міністра Олександра Керенського, розпочинає роботу Другий Всеукраїнський Військовий з’їзд за участю близько 2500 делегатів, які затверджують план українізації війська;
1934 рік — у зв’язку з убивством міністра польського уряду Перацького, у рамках репресій проти українського руху, заарештовують Романа Шухевича;
1939 рік — у Каневі відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку на його могилі;
1940 рік — після капітуляції Франції генерал Шарль де Голль звертається з ефіру Бі-Бі-Сі, заявивши, що війна не програна, а лише битва, закликавши до Руху Опору у Франції;
1946 рік — Італія офіційно проголошує республіканську форму правління;
1976 рік — Сейшельські Острови проголошують незалежність;
1991 рік — Верховна Рада УРСР ухвалює постанову про святкування Дня Незалежності України;
1996 рік — Україна стає членом Конференції з роззброєння;
2000 рік — Львівська міська рада впроваджує заборону на трансляцію російськомовних пісень у громадських місцях;
2009 рік — NASA успішно запускає космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter для детального дослідження поверхні Місяця.
Яке завтра свято в Україні і світі
18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Професійне свято, яке було започатковане 2004 року. Це можливість підкреслити важливу роль роботи тих, хто першими виходять на контакт з людьми у повсякденних ситуаціях. А ще ви можете подякувати офіцерам за їхні професіоналізм, самовідданість та відповідальність.
Також 18 червня Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Мовою ненависті називають поведінку, висловлювання чи дії, які спрямовані на дискримінацію, приниження, ворожнечу до людей або груп за ознаками національності, раси, статі, релігії, сексуальної орієнтації, інвалідності тощо.
А ще 18 червня День гордості/гідності аутиста. Спеціальне міжнародне свято, яке присвячене визнанню та підтримці людей з аутизмом. Воно покликане підвищити обізнанність про аутизм, боротися з дискримінацією та стигмою, просувати ідею прийняття різноманітності в суспільстві.
18 червня святкують Міжнародний день паніки. Хоча це неофіційне і радше гумористичне свято, яке створене в легкій, жартівливій формі, воно показує як люди можуть реагувати на несподівані або стресові події в їхньому житті. Цей день не має на меті заохочувати тривогу, а навпаки висвітлює те, як часто ми піддаємося ірраціональним емоціям.