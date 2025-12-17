- Дата публікації
Яке завтра, 18 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 18 грудня, День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ). Віряни вшановують пам’ять святого мученика Севастіяна і дружини його. До Нового року залишилося 13 днів.
18 грудня 2025 року — четвер. 1393-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 18 грудня, в церковному календарі День пам’яті святого мученика Севастіяна і дружини його. Святий Севастіян жив наприкінці III — на початку IV століття за правління імператорів Діоклетіана і Максиміана. Він походив із знатної родини та був воєначальником у Римі. Зовні залишаючись вірним імператорській службі, Севастіян потай сповідував християнство.
Своє високе становище він використовував, щоб підтримувати ув’язнених християн: відвідував їх у темницях, підбадьорював, зцілював молитвою, зміцнював у вірі перед стратою. Багато людей саме через нього навернулися до Христа.
Коли про його віру дізналися, імператор наказав стратити Севастіана. Його прив’язали до дерева й пронизали стрілами. Вважаючи його мертвим, воїни залишили тіло. Однак Севастіян дивом вижив — його виходила благочестива жінка Ірина. Замість утекти, він знову відкрито викрив імператора за жорстокі гоніння. Після цього Севастіян був забитий кийками до смерті, а тіло кинули в стічну канаву.
18 грудня в Україні святкують День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ). Військова контррозвідка в Україні має глибоке історичне коріння. Її традиції сягають періоду визвольних змагань XX століття, коли українські спецслужби протидіяли шпигунству, диверсіям і підривній діяльності проти українських військових структур. У сучасному вигляді військова контррозвідка СБУ сформувалася вже в незалежній Україні як ключовий елемент системи національної безпеки.
Після початку збройної агресії проти України роль військової контррозвідки СБУ стала критично важливою. Її співробітники працюють безпосередньо на передовій та в прифронтових регіонах, часто ризикуючи життям. Саме завдяки їхній роботі вдається зривати плани ворога, викривати агентурні мережі та зберігати боєздатність українського війська.
Також 18 грудня Міжнародний день арабської мови. Саме 18 грудня 1973 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення надати арабській мові статус однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй. Згодом ця дата стала символічною й була обрана для міжнародного вшанування арабської мовної та культурної спадщини. Арабська мова є рідною для понад 400 мільйонів людей у більш ніж 20 країнах Близького Сходу та Північної Африки. Вона має особливе духовне значення, адже є мовою Корану, а також відіграє ключову роль у релійному, філософському та правовому мисленні ісламського світу.
А ще 18 грудня Міжнародний день мігранта. Його було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН, щоб привернути увагу світової спільноти до прав, гідності та внеску мігрантів у розвиток суспільств. Дата обрана невипадково: 18 грудня 1990 року ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про захист рав усіх трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей. 2000 року цей день офіційно проголосили Міжнародним днем мігранта. Мігрантами вважають людей, які з різних причин залишають свою країну проживання — тимчасово або назавжди.