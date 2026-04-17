Яке свято 18 квітня 2026 року

18 квітня 2026 року — субота. 1514-й день війни в Україні.

Завтра, 18 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта. Він перейняв від свого наставника дух суворого аскетизму, молитви та боротьби за чистоту віри. Після смерті вчителя Іван дбайливо зберіг і поширював його духовну спадщину, залишаючись прикладом смирення, послуху й відданості Богові. Його вшановують як ревного ченця та хранителя традицій православного чернецтва.

18 квітня в Україні святкують День навколишнього середовища. Припадає на третю суботу квітня. Свято встановлено указом президента Леонід Кучма 1998 року. Головна мета цього дня — привернути увагу до проблем довкілля та об’єднати суспільство навколо ідеї збереження природи. У цей період по всій країні проводять екологічні акції: прибирання територій, висадження дерев, очищення водойм, просвітницькі заходи.

Також 18 квітня День пам’яток історії та культури України. Ця дата обрана невипадково: вона збігається з Міжнародний день пам’яток і визначних місць, започаткованим ЮНЕСКО та Міжнародна рада з охорони пам’яток і визначних місць. Цього дня в Україні проводять тематичні екскурсії, виставки, лекції, дні відкритих дверей у музеях і заповідниках. Особлива увага приділяється охороні архітектурних пам’яток, історичних місць, храмів, фортець та об’єктів, що формують національну ідентичність.

А ще 18 квітня День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні. Організація є частиною міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, започаткованого Анрі Дюнан. Її головна місія — надавати гуманітарну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах: під час воєн, стихійних лих, соціальних криз.

18 квітня святкують Міжнародний день цирку. Його започаткувала Європейська циркова асоціація 2010 року з метою популяризації циркового мистецтва та вшанування артистів. Цього дня по всьому світу цирки відкривають свої двері для глядачів, проводять спеціальні вистави, майстер-класи, благодійні покази та зустрічі з артистами. Участь беруть як відомі трупи, так і молоді виконавці.

Також 18 квітня Всесвітній день радіоаматора. Радіоаматори (так звані «ham radio» оператори) займаються встановленням радіозв’язку на різних частотах, експериментують із технікою та антенами, беруть участь у міжнародних змаганнях і навіть допомагають під час надзвичайних ситуацій, коли звичайні засоби зв’язку не працюють.

А ще 18 квітня Міжнародний день жонглерів. Його пов’язують із діяльністю Міжнародною асоціацією жонглерів, яка популяризує жонглювання як мистецтво, спорт і форму творчого самовираження. Жонглювання поєднує фізичну вправність, концентрацію та ритм, розвиває координацію рухів і реакцію. Воно використовується не лише в цирку, а й у театральних постановках, вуличному мистецтві та навіть як елемент терапевтичних практик.

18 квітня святкують Міжнародний день пам’яток та історичних місць. Мета цього дня — привернути увагу до збереження культурної спадщини людства: архітектурних пам’яток, історичних міст, археологічних об’єктів, храмів, фортець і ландшафтів, що мають історичну цінність.

Також 18 квітня День незалежності власників домашніх тварин. Його ідея полягає в тому, щоб із легкою іронією нагадати: хоча ми називаємо себе «власниками» домашніх тварин, насправді часто саме вони керують нашим життям — коти, собаки та інші улюбленці диктують режим дня, потребують уваги, турботи й любові.

А ще 18 квітня День розповсюдження інформації про аутизм дорослих. Цього дня проводять просвітницькі кампанії, лекції, онлайн-зустрічі з фахівцями та особисті історії людей з аутизмом. Особливий акцент робиться на тому, що аутизм не «зникає з віком», а супроводжує людину впродовж усього життя, просто може проявлятися по-різному.