Яке свято 18 квітня 2025 року / © ТСН

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18 квітня 2025 року — п’ятниця. 1150-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 18 квітня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта. Християнський подвижник ІХ століття, відомий своїм благочестивим життям, ревною працею на ниві духовного просвітництва та непохитною вірністю православному сповіданню в період іконоборських переслідувань у Візантійській імперії.

Святий Іван став вірним учнем та співподвижником видатного отця Церкви — преподобного Григорія Декаполіта. Під його духовним проводом він досяг високої ступені чернечої досконалості, виявляючи постійну ревність у молитві, суворості посту та повсякденному подвизі. Разом із своїм наставником він активно протистояв єретичному руху іконоборства, відстоюючи істинне вчення Церкви про шанування святих ікон.

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Після упокоєння преподобного Григорія Іван залишився вірним продовжувачем його справи. Він гідно ніс духовну спадщину свого вчителя, залишаючись прикладом витривалості, смирення та духовної мужності в часи релігійної нестабільності. Преподобний Іван спочив у мирі близько 820 року.

Що не можна робити 18 квітня

Не варто сваритися, лихословити, з’ясовувати стосунки — вважається, що будь-який конфлікт цього дня особливо обтяжує душу.

Не можна залишати домівку на довго без потреби — вечір рекомендується провести в молитві, читаючи Євангеліє або відвідуючи богослужіння.

Забороняється займатися важкою або брудною фізичною працею, особливо хатнім прибиранням або пранням — це слід було зробити раніше, у Чистий четвер.

Народні прикмети і традиції на 18 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо день теплий і сонячний — літо буде раннім і сухим;

якщо вітер сильний і поривчастий — чекай на дощовий травень;

іде дощ — до врожайного року, особливо якщо дощ “дрібний, як мжичка”;

якщо несподівано випав сніг — ще будуть заморозки у травні;

якщо птахи активно щебечуть зранку — день буде ясним, а погода стабілізувалася на весняний лад;

ясна зоряна ніч проти 18 квітня — прикмета до гарної і сухої погоди найближчими днями.

18 квітня теплий і сонячний день — літо буде раннім і сухим / © unsplash.com

В народі 18 квітня носило назву Кузьма Городник. Саме на середину квітня зазвичай припадали перші теплі дні, коли ґрунт уже прогрівався, і можна було сіяти моркву, буряк, редьку, кріп, петрушку та іншу ранню зелень.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 квітня

Які завтра іменини: Антон, Василь, Віктор, Іван, Тамара.

Талісманом людини, народженої 18 квітня, є турмалін. Знайомий людству від глибокої давнини. У стародавні часи цей мінерал високо цінували, вважаючи його дорогоцінним. Його часто застосовували у містичних обрядах і ритуалах, а також носили як сильний оберіг від злих сил і негараздів.

Цього дня народилися:

1947 рік — Ганна Костів-Гуска, українська поетеса;

1978 рік — Сергій Григорович, український бізнесмен, розробник комп’ютерних ігор;

1995 рік — Андрій Верхогляд, офіцер Збройних сил України, Герой України, учасник російсько-української війни.

Пам’ятні дати 18 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 квітня:

1187 рік — у Київському літописі зафіксовано першу згадку назви Україна — у контексті смерті переяславського князя Володимира Глібовича;

1506 рік — розпочато спорудження Собору святого Петра в Римі, одного з найвідоміших християнських храмів;

1521 рік — Мартін Лютер постав перед судом Вормського рейхстагу за свої реформаційні погляди;

1648 рік — Богдан Хмельницький прибув на Запорізьку Січ із закликом до повстання проти урядової влади;

1846 рік — американський винахідник Роял Ерл Гаус отримав патент на телеграфний апарат;

1902 рік — Данія стала першою державою, де відбитки пальців почали використовувати для ідентифікації злочинців;

1906 рік — землетрус зруйнував значну частину Сан-Франциско (США): загинуло 700 людей, близько чверті мільйона залишилися без даху, зруйновано 28 тисяч будівель;

1909 рік — Ватикан офіційно канонізував Жанну д’Арк;

1918 рік — відбулася збройна сутичка поблизу Єнакієвого;

1921 рік — перша розвідувальна свердловина компанії “Gazolina” на Дашавському родовищі дала промисловий газовий приплив із глибини 395 м — дата вважається початком української газової промисловості;

1934 рік — американець Кентрелл відкрив першу в історії пральню-автомат у місті Форт-Ворт, штат Техас;

1942 рік — американські військово-повітряні сили вперше завдали удару по території Японії;

1946 рік — після утворення Організації Об’єднаних Націй було оголошено про ліквідацію Ліги Націй;

1949 рік — Ірландія вийшла зі складу Британської Співдружності та була проголошена Республікою;

1956 рік — акторка Грейс Келлі вступила в шлюб із князем Монако Реньє III і стала княгинею;

1961 рік — у Києві пройшла акція протесту проти закриття Андріївської церкви;

1966 рік — вперше в історії церемонія вручення премії “Оскар” транслювалася на телебаченні у кольорі;

1968 рік — історичний Лондонський міст було продано американській компанії для реконструкції в штаті Аризона, США;

1995 рік — Київрада ухвалила рішення про повернення історичного герба міста із зображенням Архангела Михаїла;

2001 рік — Михайло Горбачов став лауреатом премії США “За глобальне взаєморозуміння”, розміром 10 тисяч доларів;

2008 рік — дослідники Манчестерського університету під керівництвом Костянтина Новосьолова створили найменший у світі одноелектронний транзистор на базі графенових наноплівок.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 квітня в Україні святкують День пам’яток історії та культури України / © Unsplash

18 квітня в Україні святкують День пам’яток історії та культури України. Свято встановлене для привернення уваги до охорони культурної спадщини, збереження історичних пам’яток та формування шанобливого ставлення до культурного надбання нашої країни. Запроваджено 1999 року указом президента України №1062/99. 18 квітня також є Міжнародним днем пам’яток і визначних місць, встановленим ЮНЕСКО від 1983 року (відомий також як International Day for Monuments and Sites).

Також 18 квітня День розповсюдження інформації про аутизм дорослих. Це відносно нова дата в календарі міжнародних ініціатив, і вона зосереджена саме на дорослих людях з аутизмом, яких часто ігнорують у суспільному дискурсі, де увага переважно приділяється дітям. 18 квітня не є офіційним міжнародним днем за резолюцією ООН, але його ініціювали самі дорослі аутичні люди та активістські спільноти, щоб підняти голос за себе.

А ще 18 квітня День незалежності власників домашніх тварин. Мета свята — вшанувати тих, хто дбає про своїх домашніх улюбленців, а також підкреслити важливість незалежності та свободи у стосунках між власниками і їхніми тваринами.

18 квітня святкують Всесвітній день радіоаматора. Дата вибрана невипадково: саме 18 квітня 1925 року відбулася перша міжнародна конференція радіоаматорів, на якій було ухвалено основні принципи діяльності аматорського радіо. Це свято є відзначенням як історичної події, так і популяризації аматорського радіо серед сучасних поколінь.

Також 18 квітня Міжнародний день жонглерів. Він був заснований Міжнародною асоціацією жонглерів (IJA) 1997 року. Вибір саме 18 квітня не є випадковим, адже це дата, коли перший міжнародний фестиваль жонглювання відбувся 1947 року. Від того часу жонглери по всьому світу почали святкувати цей день, організовуючи заходи, фестивалі та майстер-класи, щоб поділитися своїми досягненнями та навчити нових жонглерів.