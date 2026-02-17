Яке свято 18 лютого 2026 року / © ТСН

18 лютого 2026 року — середа. 1455-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

18 лютого віряни святкують День пам’яті святого Льва, папи Римського / © pexels.com

Завтра, 18 лютого, віряни святкують День пам’яті святого Льва, папи Римського. Він уславився як мужній захисник християнського вчення. Його богословське послання «Томос Лева» стало ключовим документом Халкидонського собору 451 року, де було утверджено вчення про дві природи Ісуса Христа — божественну і людську — в одній Особі. Лев Великий також відіграв важливу політичну роль: 452 року він особисто зустрівся з гунським вождем Аттілою та переконав його не руйнувати Рим.

18 лютого в Україні і світі святкують День Плутона / © pexels.com

18 лютого в Україні і світі святкують День Плутона. Саме цього дня 1930 року американський астроном Клайд Томбо відкрив дев’яту на той час планету Сонячної системи. 2006 року Плутон перекласифікували як карликову планету, однак його значення в астрономії та астрології не зменшилося. В астрології Плутон символізує трансформацію, глибинні зміни, відродження, силу підсвідомості та кармічні процеси. Його енергію пов’язують із кризами, що ведуть до оновлення, внутрішньою силою та переродженням — як фенікс із попелу.

18 лютого Міжнародний день батарейки / © pexels.com

Також 18 лютого Міжнародний день батарейки. Святкують у день народження Алессандро Вольти, італійського фізика, який 1800 року створив першу хімічну батарею — «вольтів стовп». Саме його відкриття започаткувало епоху використання електрики у науці та техніці. На честь ученого названа одиниця електричної напруги — вольт. Одна використана батарейка може забруднити значну площу ґрунту та воду важкими металами, тому екологічна відповідальність — ключовий акцент цієї дати.

18 лютого День вдячності великому пальцю / © pexels.com

А ще 18 лютого День вдячності великому пальцю. Це неофіційне, жартівливе свято, присвячене одній із найважливіших частин людської руки — великому пальцю. Саме завдяки протиставленню великого пальця іншим ми можемо міцно тримати предмети, писати, користуватися інструментами, друкувати на клавіатурі та смартфоні. Ця анатомічна особливість стала важливим етапом еволюції людини та розвитку цивілізації.