Яке свято 18 липня 2025 року / © ТСН

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18 липня 2025 року — п’ятниця. 1241-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 18 липня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Якинта і Еміліяна. Якинт був юнаком зі східної провінції Римської імперії (каппадокієць за походженням). Служив при дворі імператора Траяна камердинером. Під час язичницького свята відмовився приносити пожертву ідолам. Його піддали за це жорстоким тортурам, кинули до в’язниці, де він помер у віці 20 років.

Еміліян був слугою римського чиновника в місті Доростол (Мезія). Під час правління імператора Юліяна Відступника за християнами велися жорстокі гоніння. Еміліян зруйнував язичницькі святині та ідолів, за що його схопили і довго катували. Після побоїв його спалили живцем.

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Що не можна робити 18 липня

Не можна говорити брехню, грішити словами — краще провести день в думках про релігію та молитві.

Не слід палити сміття, багаття — вогонь за народними віруваннями легко “ображається” і може спричинити пожежу.

Забороняється сваритися біля печі — накличете біду в дім.

Народні прикмети і традиції на 18 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний день — буде великий урожай зерна;

дощить — негода триватиме довго;

побачити веселку після дощу — чекайте на зміну погоди;

вітер вказує, що наступного тижня зміниться погода;

повня — до теплої осені.

18 липня побачити веселку після дощу — чекайте на зміну погоди / © unsplash.com

В народі 18 липня носило назву Емільянів день. Наші предки вважали його покровителем вогню і домашнього вогнища. Йому часто молилися про захист від пожеж.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 липня

Які завтра іменини: Афанасій, Омелян, Іван, Степан.

Талісманом людини, народженої 18 липня, є місячний камінь. Цей камінь отримав свою назву завдяки м’якому сріблясто-блакитному відтінку, що нагадує світіння повного місяця. Із давніх часів люди вірили, що місячний камінь пробуджує глибоку інтуїцію, допомагає відчути невидиме й посилює внутрішнє чуття свого власника.

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Цього дня народилися:

1937 рік — Роалд Гоффман (Руал Сафран), американський хімік, поет, і філософ єврейського походження, лауреат Нобелівської премії 1981 року, уродженець Золочева (Україна);

1973 рік — Олексій Кошель, український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець;

1995 рік — Юлія Микитенко, офіцерка Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, кавалерка ордену “За мужність” III ступеня.

Пам’ятні дати 18 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 липня:

390 рік до н. е. — відбувається Битва при Алії, у якій римське військо зазнає нищівної поразки від галльських племен під проводом кельтського вождя Бренна;

64 рік — у Римі спалахує грандіозна пожежа, що триває сім днів і охоплює більшу частину міста: знищено 10 із 14 міських кварталів, включно з імператорським палацом;

1672 рік — у розпал Руїни, періоду міжусобної боротьби на українських землях, під Четвертинівкою відбувається битва між військами гетьмана Петра Дорошенка та його суперника Михайла Ханенка;

1870 рік — під час Першого Ватиканського собору майже одноголосно затверджують Першу догматичну конституцію під назвою “Про Церкву Христову”, що офіційно проголошує догмат про папську непомильність;

1878 рік — визначний шведський дослідник Арктики Адольф Ерік Норденшельд стає першою людиною, яка успішно проходить Північним морським шляхом від Атлантичного океану до Тихого;

1898 рік — П’єр і Марія Кюрі подають до Паризької академії наук доповідь, у якій оголошують про відкриття нових радіоактивних елементів, окрім урану;

1915 рік — в акваторії Адріатичного моря австро-угорський підводний човен знищує італійський крейсер “Джузеппе Гарібальді”;

1946 рік — у повоєнній еміграції відновлює свою діяльність Спілка української молоді — організація, покликана зберігати національну ідентичність українців за кордоном;

1947 рік — Король Георг VI підписує законодавчий акт про надання незалежності Британській Індії, що стає переломним етапом у процесі деколонізації Британської імперії;

1954 рік — у Ньюпорті (штат Род-Айленд, США) відбувається перший у світі джазовий фестиваль;

1968 рік — у США офіційно засновують компанію “Intel”;

1972 рік — президент Єгипту Анвар Садат звинувачує Радянський Союз у невиконанні домовленостей щодо поставок озброєння та розпоряджається про виведення з країни 20 тисяч радянських військових радників;

1995 рік — у Києві, біля стін Софійського собору, ховають Патріарха Володимира (Романюка);

2023 рік — американський космічний апарат “Вояджер-2” випереджає “Піонер-10” за віддаленістю від Сонця, ставши другою найвіддаленішою рукотворною структурою у глибинах космосу — після “Вояджера-1”.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 липня Міжнародний день Нельсона Мандели / © unsplash.com

18 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день слухання. Його започаткували 2010 року за ініціативи організації World Listening Project. Це спільнота митців, музикантів, екологів, науковців, які досліджують звукове середовище нашої планети. Дату обрали зовсім не випадково. Саме цього дня 1933 року народився Реймонд Мюррей Шейфер, канадський композитор, який був екологом звуку та автором поняття “звуковий ландшафт”. Він закликав сприймати світ не лише очима, а ще й вухами.

Також 18 липня Міжнародний день Нельсона Мандели. Дату встановили в день народження видатного південноафриканського борця за мир, рівність, свободу. Свято було офіційно створено Генеральною Асамблеєю ООН 2009 року. Нельсон Ролілагла Мандела став символом боротьби проти апартеїду, першим темношкірим президентом Південно-Африканської республіки, лавреатом Нобелівської премії миру, політиком, правозахисником, державним діячем, який понад 27 років провів у в’язниці за боротьбу з расизмом і дискримінацією.

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