Яке свято 18 листопада 2025 року / © ТСН

Реклама

18 листопада 2025 року — вівторок. 1363-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 18 листопада, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа. Святий Платон походив із міста Анкіри (нині Анкара, Туреччина). Він був вихований у християнській вірі й з юності відзначався мудрістю, добротою та глибокою побожністю. Під час гонінь на християн за імператора Максиміана (бл. 303 року) він відкрито сповідував свою віру в Ісуса Христа, закликаючи язичників не вклонятися ідолам.

Платон мужньо викривав безглуздість язичницьких жертвопринесень, за що був схоплений і приведений на суд до правителя Агрипина. Незважаючи на погрози та тортури, святий не зрікся Христа. Його жорстоко катували: різали тіло, обпалювали вогнем, але він залишався непохитним.

Реклама

Святий Роман був діаконом церкви в Кесарії Палестинській. За часів імператора Діоклетіана він активно підтримував християн, які йшли на муки за віру. Під час гонінь 303 року він відкрито виступив проти язичницького свята, закликаючи людей не брати участі в ідолопоклонстві.

Його схопили, катували й намагалися змусити принести жертву богам. Коли ж він відмовився, йому відрізали язик, щоб він більше не міг проповідувати істину. Та навіть після цього Роман чудесним чином промовляв — Господь дав йому можливість свідчити віру без слів. Після численних тортур святого задушили у в’язниці і він прийняв мученицький вінець.

Що не можна робити 18 листопада

Не слід займатися важкою фізичною працею — будь-яка робота цього дня «виснажує силу».

Не варто розпалювати вогонь без потреби — це може «викликати вітер і холодну зиму».

Забороняється вирушати в далеку дорогу — шлях може бути «важким і слизьким».

Народні прикмети і традиції на 18 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сніг випав на Платона — чекайте на ранню і сувору зиму;

ясний, морозний і тихий день — до сонячної, але холодної зими;

дощ чи мокрий сніг — буде зима з відлигами;

південний вітер — чекайте на м’яку і коротку зиму;

туман низько стелиться — йде потепління.

18 листопада південний вітер — чекайте на м’яку і коротку зиму / © unsplash.com

В народі 18 листопада носило назву Платонів день. У народі казали: «Прийшов Платон — зиму веде за руку». Вважалося, що після цього дня зима остаточно вступає у свої права — починаються справжні морози й сніги.

Реклама

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 листопада

Які завтра іменини: Микола, Платон, Роман.

Талісманом людини, народженої 18 листопада, є опал. Цей дорогоцінний камінь відомий людству ще з давніх часів і завжди оточувався легендами про свої магічні та цілющі властивості. Йому приписували здатність відкривати приховані таланти та оберігати здоров’я, зміцнювати імунітет і допомагати в боротьбі з різними недугами.

Цього дня народилися:

1847 рік — Володимир Навроцький, український вчений-економіст, статистик i публіцист;

1859 рік — Кость Левицький, український правознавець, історик, письменник, перекладач, голова Державного секретаріату ЗУНР, засновник і очільник Національної Ради у Львові;

1886 рік — Софія Альбіновська-Мінкевич, українська художниця, майстриня малярства та графіки.

Пам’ятні дати 18 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 листопада:

Реклама

1626 рік — у Римі Папа Урбан VIII освятив собор святого Петра;

1654 рік — розпочалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;

1838 рік — Тарас Шевченко завершив перший, втрачений варіант поеми «Тарасова ніч», а його перша поезія до «Кобзаря» — «Катерина»;

1883 рік — у США впроваджено єдину систему часу: до цього кожне місто жило за власним годинником;

1918 рік — перемога дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця під Мотовилівкою над військами, вірними гетьману П. Скоропадському;

1918 рік — проголошено незалежність Латвійської Республіки;

1928 рік — на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі» компанії Волта Діснея;

1935 рік — у Варшаві розпочався процес над членами ОУН (закінчився 13 січня 1936);

1935 рік — у Ризі урочисто відкрито Монумент Свободи;

1978 рік — у джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти «Храм Народів» покінчили життя самогубством;

1990 рік — Мстислав Скрипник прибув до Києва зі США;

2005 рік — Сенат США скасував зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка щодо України;

2007 рік — на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) внаслідок вибуху метану загинуло 100 гірників, ще один помер пізніше в лікарні.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил / © Associated Press

18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Свято присвячене сержантам і старшинам армії — особовому складу, який відіграє ключову роль у виконанні бойових завдань та організації підрозділів. Основною метою стало вшанування «відданості, відповідальності та професіоналізму сержантів і старшин ЗСУ, їхньої мужності й героїзму у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України».

Також 18 листопада День Міккі Мауса. Це міжнародне свято, присвячене найвідомішому анімаційному герою світу, символу компанії Walt Disney — мишеняті Міккі Маусу. Саме цього дня 1928 року на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі» — перша звукова анімація, де з’явився Міккі.

А ще 18 листопада Всесвітній день запобігання сексуальній експлуатації дітей, жорстокому поводженню з ними та насильству над ними і зцілення від нього. Цей день був заснований ООН і міжнародними організаціями, щоб привернути увагу світу до проблеми насильства над дітьми та сприяти захисту їхніх прав. Він акцентує увагу на профілактиці сексуальної експлуатації, фізичного та психологічного насильства, а також на підтримці дітей, які постраждали від таких злочинів.

18 листопада Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації. Цей день був започаткований Радою Європи з метою привернути увагу суспільства до проблеми насильства та сексуальної експлуатації дітей. Він акцентує увагу на необхідності захисту прав дітей, їхньої безпеки та добробуту, а також на заходах профілактики та підтримки постраждалих.