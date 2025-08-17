Яке свято 18 серпня 2025 року / © ТСН

18 серпня 2025 року — понеділок. 1272-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 18 серпня, віряни святкують день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Флор і Лавр походили з Візантії (або за деякими версіями — з Іллірії) і були вихованцями благочестивого християнина на ім’я Прокл. З дитинства вони здобули добру освіту та навчилися ремесла — каменярства. Згодом переїхали до міста Іллірії (територія сучасних Балкан), де працювали майстрами на будівництві язичницького храму.

За наказом місцевого правителя Ліконія, брати мали будувати храм на честь поганських богів. Однак вони використовували цю нагоду, щоб поширювати християнське вчення серед робітників і навіть навернули до віри сина самого Ліконія — юнака на ім’я Фалтій, якого той раніше наказав побити за віру Христову.

Коли храм було завершено, святі не присвятили його ідолам, а вночі освятили на честь Ісуса Христа, знищивши всередині ідолів. Цей сміливий вчинок став викриттям для місцевої влади. За наказом Ліконія, Флор і Лавр разом з багатьма новонаверненими християнами були схоплені. Частину стратили, а Флора і Лавра живими кинули в глибокий колодязь, який потім засипали землею. Таким чином, брати прийняли мученицьку смерть за віру.

Що не можна робити 18 серпня

Не слід працювати з кіньми — існувало повір’я, що святі карають тих, хто зневажає тварин цього дня.

Не можна виконувати важку фізичну працю — це день духовного переосмислення.

Забороняється продавати худобу — особливо корів і коней, інакше накличете на себе біду.

Народні прикмети і традиції на 18 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощить — до мокрої осені;

ясна погода — осінь буде сухою і теплою;

вранці туман стелиться — буде затяжне похолодання;

вітер 18 серпня — чекайте на вітряну осінь;

неспокійні коні — буде зміна погоди.

18 серпня неспокійні коні — буде зміна погоди / © unsplash.com

В народі 18 серпня носило назву Флора і Лавра. Часто говорили: “Флор і Лавр — коней берегти дар” — і вірили, що цього дня природа подає знаки про прийдешню осінь і зиму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 серпня

Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.

Талісманом людини, народженої 18 серпня є онікс. Загадковий і таємничий камінь, що має глибоке коріння у стародавніх легендах. Йому приписували силу оберігати від злих поглядів і темних сил, тому його завжди носили як могутній амулет захисту.

Цього дня народилися:

1965 рік — Ігор Момот, генерал-майор Державної прикордонної служби України, Герой України;

1969 рік — Сергій Заєць, український футболіст, чемпіон СРСР, чемпіон Європи серед юнаків і молоді;

1977 рік — Андрій Дериземля, український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону.

Пам’ятні дати 18 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 серпня:

293 рік до н. е. — У Римі зводять найдавніший із відомих храмів, присвячений богині Венері, який стає символом релігійного шанування та культури того часу;

1201 рік — У Латвії народжується місто Рига;

1649 рік — Богдан Хмельницький укладає зі стародавнім королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Зборівським історичний мирний договір;

1743 рік — Джек Бротон офіційно формує правила боксу;

1786 рік — У Північній Європі виникає місто Рейк’явік;

1826 рік — Шотландський мандрівник Александр Гордон Ленг стає першим європейцем, який досягає легендарного міста Томбукту, розташованого на березі річки Нігер;

1868 рік — Французький астроном П’єр Жансен, досліджуючи сонячний спектр, відкриває новий хімічний елемент — гелій;

1920 рік — У США ратифікують 19-ту поправку до Конституції, яка вперше надає жінкам право голосу;

1941 рік — За наказом НКВС підривають Дніпровську гідроелектростанцію, що спричиняє загибель близько 100 тисяч людей серед мешканців прибережних районів та радянських військових;

1941 рік — Починається масова депортація етнічних німців із Кримської автономної республіки до Казахстану;

1962 рік — Рінго Старр вперше виходить на сцену як ударник легендарного гурту “Бітлз”;

1992 рік — В Україні засновують Почесну відзнаку Президента, яка згодом трансформувалася в орден “За заслуги”;

2006 рік — У Києві стартує IV Всесвітній форум українців;

2018 рік — В Індонезії відкривають 18-ті Азійські ігри, які проходили в містах Джакарта та Палембанг.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 серпня в Україні і світі Всесвітній день дослідження раку молочної залози / © unsplash.com

18 серпня в Україні і світі Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Це міжнародна ініціатива, яка щорічно проводиться з метою підвищення обізнаності про рак молочної залози, підтримки наукових досліджень і пошуку нових методів діагностики та лікування цієї хвороби. Рак молочної залози — одна з найпоширеніших форм раку серед жінок у світі. Завдяки сучасним методам діагностики та лікування, рівень виживання значно підвищився, але хвороба досі залишається серйозною загрозою. Усвідомлення проблеми та підтримка досліджень допомагають рятувати життя мільйонам.

Також 18 серпня День протизаплідних засобів. Це спеціальна дата, присвячена підвищенню обізнаності про методи контрацепції, їхню безпеку та важливість планування сім’ї. Мета цього дня — інформувати людей про різноманітність засобів запобігання небажаній вагітності, а також про те, як вони допомагають зберігати здоров’я, свободу вибору і добробут.

А ще 18 серпня День відкриття гелію. У серпні 1868 року під час повного сонячного затемнення П’єр Жансен, спостерігаючи спектр Сонця, зафіксував невідомі раніше спектральні лінії, які не відповідали жодному відомому елементу того часу. Незабаром німецький астроном Норман Лок’єр незалежно підтвердив це відкриття і запропонував назвати новий елемент на честь грецького бога Сонця — Геліоса.