Яке завтра, 18 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 18 січня, Всесвітній день релігії. Віряни вшановують пам’ять святих Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. До Нового року залишилося 348 днів.
18 січня 2026 року — неділя. 1424-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 18 січня, віряни святкують День пам’яті святих Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Святий Афанасій (бл. 296–373) — архієпископ Олександрії, один із найвидатніших отців Церкви. Він був непримиренним захисником православного вчення про єдиносущність Сина з Отцем і головним противником аріанства. Святий Кирило Олександрійський (бл. 376–444) — один із найвидатніших отців Церкви, архієпископ Олександрії. Він рішуче обстоював православне вчення про Ісуса Христа як істинного Бога і істинну Людину.
18 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день релігії. Припадає на третю неділю січня. Його започаткували 1950 року з ініціативи Міжнародної громади бахаї. Головна мета цього дня — підкреслити спільні духовні цінності різних релігій, сприяти міжрелігійному діалогу, взаємоповазі та миру. Він нагадує, що релігії покликані не роз’єднувати, а об’єднувати людство навколо ідей добра, милосердя та справедливості.
Також 18 січня Всесвітній день снігу. Припадає на третю неділю січня. Його започаткувала Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), щоб популяризувати зимові види спорту та активний спосіб життя серед дітей і молоді. Цього дня у багатьох країнах проводять відкриті тренування, змагання, майстер-класи з лиж, сноуборду, ковзанярства та інших зимових активностей.
А ще 18 січня День технічного обслуговування. Неформальне професійне відзначення, присвячене фахівцям, які забезпечують справну роботу техніки, обладнання та інфраструктури. Його ідея полягає у визнанні важливості регулярного догляду, профілактики та своєчасного ремонту для безпеки й безперервності процесів.