Яке свято 18 травня 2025 року / © ТСН

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18 травня 2025 року — неділя. 1180-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 18 травня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших. У глибинах ранньохристиянської історії, серед темряви жорстоких переслідувань і страху, постають світлі постаті мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та їхніх сподвижників — людей, які, залишивши всі земні страхи, поклали життя заради вірності Христові. Їхній подвиг увійшов до духовної скарбниці Церкви як символ непохитної віри, жертовної любові та тріумфу душі над тілом.

У часи, коли римські імператори Діоклетіан та Максиміан здійняли хвилю гонінь проти християн, ці Божі слуги постали перед вибором: поклонитися ідолам або прийняти страждання і смерть. Вони обрали друге — не зі слабкості чи фаталізму, а з усвідомленої і глибокої відданості Господу. Їх не зламали ані катування, ані погрози, ані смерть — бо серце їхнє було укріплене вірою, що сильніша за смерть.

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Історія зберегла їхні імена не в подробицях, а в сяйві мученицького подвигу. Ми не знаємо точно, ким вони були за фахом чи походженням, але знаємо головне: вони були друзями Божими, об’єднаними в молитві, мужності й готовності прийняти вінець нетління. Їхня пам’ять жива не тому, що вони страждали, а тому, що страждання перетворили на свідчення незламної віри.

Що не можна робити 18 травня

Не можна лаятися, сваритися — інакше капуста (або інші городні рослини) не вродять.

Не слід займатися важкою фізичною працею на землі — “гріх копати святу землю”.

Забороняється забивати худобу — “м’ясо буде важким”, і це нібито приносить нещастя.

Народні прикмети і традиції на 18 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо цього дня тепло й сонячно — буде гарне літо, урожай капусти й огірків;

дощ 18 травня — на багатий врожай грибів і капусти, але літо буде вологим;

на Капустницю вітер з півночі чи північного сходу — чекай прохолодного літа;

ранкова роса велика — до ясної погоди й гарного врожаю городини;

грім цього дня — ознака того, що літо буде дощовим, а хліба вродить багато;

ластівки літають низько — чекайте на дощ або зміну погоди;

жаби сильно квакають увечері 18 травня — буде затяжне тепло.

18 травня ластівки літають низько — чекайте на дощ або зміну погоди / © Pixabay

В народі 18 травня носило назву Аріна Капусниця. Вважалося, що саме цього дня найкращий час для висаджування капусти у відкритий ґрунт. Навіть існувала приказка: “Прийшла Аріна — пора садити капустину”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 травня

Які завтра іменини: Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія.

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Талісманом людини, народженої 18 травня є турмалін. Камінь, знайомий людству з давніх-давен, оповитий міфами й вірою поколінь. У давнину рожевому турмаліну приписували чарівну силу: вважалося, що він наділяє жінку особливим магнетизмом, роблячи її нездоланно привабливою для чоловіків.

Цього дня народилися:

1877 рік — Олександр Пилькевич, український військовий діяч, член УЦР, генерал-хорунжий Армії УНР;

1920 рік — Іван Павло II, Папа Римський (1978—2005);

1995 рік — Ярина Чорногуз, українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни.

Пам’ятні дати 18 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 травня:

1152 рік — У місті Пуатьє найзаможніша спадкоємиця Європи, Елеонора Аквітанська, була оголошена нареченою Генриха Плантагенета, герцога Нормандського;

1268 рік — Єгипетські мамелюки захопили місто Антіохія;

1274 рік — Під час Другого Ліонського собору було проголошено хрестовий похід;

1291 рік — Єгипетські мамелюки захопили місто Акру, останній оплот хрестоносців на Святій Землі;

1593 рік — Англійська Таємна Рада віддала наказ про арешт письменника Кристофера Марлоу;

1642 рік — Заснування міста Монреаль;

1781 рік — Лідер найбільшого повстання індіанців Перу Тупак Амару був страчений іспанцями;

1804 рік — Наполеон Бонапарт був проголошений імператором Франції;

1830 рік — У США було розпочато промислове виробництво перших газонокосарок;

1848 рік — У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент;

1888 рік — У США вперше була продемонстрована грамофонна платівка;

1899 рік — У Гаазі розпочалася перша мирна конференція;

1915 рік — Під Ригою був випробуваний перший у світі танк “Усюдихід”;

1917 рік — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд;

1918 рік — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі, Пенсільванія, загинуло близько 200 осіб;

1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною;

1927 рік — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що стало поштовхом до створення алеї відбитків ніг кінозірок у Голлівуді;

1940 рік — Герой Першої світової війни маршал Анрі Філіпп Петен був призначений міністром оборони Франції;

1941 рік — Італійський герцог Сполето, герцог Аостський Аймоне ді Торіно, був проголошений королем Хорватії Томіславом II;

1942 рік — Німецька армія знищила залишки радянських військ на Керченському півострові;

1943 рік — Японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь “Кентавр”, загинуло 299 осіб;

1944 рік — Почалася депортація кримських татар з Криму, понад 100 тисяч осіб було вивезено на спецпоселення;

1944 рік — У Туреччині через серію профашистських демонстрацій був введений надзвичайний стан;

1944 рік — Після тижневого штурму загони 2-го Польського корпусу захопили монастир Монте-Кассіно, що відкривало союзникам дорогу на Рим;

1945 рік — Німецький адмірал Карл Деніц видав декрет, у якому заявив про непричетність німецької армії до звірств в концтаборах;

1949 рік — Відкрито перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик;

1951 рік — ООН ввела економічні санкції проти Китаю за його підтримку Північної Кореї;

1953 рік — Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою жінкою, що подолала звуковий бар’єр на літаку;

1965 рік — В Дамаску був повішений резидент ізраїльської розвідки в Сирії Елі Коен;

1974 рік — Індія стала шостою державою, що здобула атомну зброю;

1980 рік — Відкрито Івано-Франківський художній музей;

1980 рік — Внаслідок виверження вулкана Святої Олени в штаті Вашингтон загинули 57 осіб;

1981 рік — У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа став першим в історії, хто пробіг 110 метрів з бар’єрами за менше ніж 13 секунд;

1990 рік — У Франції було встановлено рекорд швидкості потягів (515,3 км/год);

1991 рік — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос;

1992 рік — Вірменська армія захопила Лачинський коридор, що з’єднує Вірменію та Карабах;

1992 рік — Прийнято конституцію Туркменістану;

1994 рік — Завершено виведення ізраїльських військ із Сектора Газа;

1996 рік — У Тайвані була створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м;

1997 рік — Ірландка Бріджет Діррен отримала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років, встановивши світовий рекорд;

1998 рік — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто;

1999 рік — В Криму було здійснено невдалий замах на міського голову Сак Володимира Шевцова;

1999 рік — Уряд Канади заявив, що не буде регулювати або контролювати Інтернет в країні;

2005 рік — Україна ратифікувала Оттавську конвенцію, зобов’язуючись позбутися п’ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 травня в Україні святкують День резервіста / © Pexels

18 травня в Україні святкують День резервіста. Свято було встановлено указом президента України 2007 року з метою визнання важливості резервістів для національної безпеки та оборони країни. В Україні люди, які складають резерв, є критично важливими для забезпечення обороноздатності. Вони готові оперативно вступити в ряди армії, якщо настане необхідність.

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Також 18 травня День боротьби за права кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року почалась примусова депортація кримських татар з Криму, організована сталінським режимом. Протягом кількох днів з півострова були виселені понад 180 тисяч людей, що стало однією з найбільших трагедій у історії кримськотатарського народу. Тисячі людей загинули під час депортації, а ті, хто вижив, змушені були жити в умовах вигнання, втративши все: домівки, землю, право на існування на рідній землі.

Після цього кримські татари тривалий час боролися за право повернутися додому, навіть в умовах жорстоких репресій. Лише в 1980-х роках, завдяки гласності, розпочався процес їхнього повернення до Криму. Втім, справжнє визнання їхніх прав і можливість повернення на рідну землю стали можливими лише після здобуття Україною незалежності.

А ще 18 травня День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримців. 18 травня є датою, коли 1944 року розпочалась депортація кримських татар з їхньої рідної землі — Криму. Цю операцію організував сталінський режим, і вона стала частиною більш широкої політики насильницьких переселень народів в СРСР. Депортація була безжальною: тисячі людей були виселені з рідних домівок, у тяжких умовах переправлені до середньоазіатських республік, де вони змушені були виживати в умовах бідності, голоду та жорстоких репресій. Протягом цього процесу загинули тисячі кримських татар, як під час транспортування, так і в результаті важких умов життя на нових місцях.

Цей день є визнанням трагедії, яка торкнулася кожного кримського татарина. День пам’яті жертв геноциду — це час, коли вшановують пам’ять загиблих, віддають шану тим, хто пережив депортацію, а також наголошують на важливості збереження пам’яті про цю трагедію в контексті геноциду, який було здійснено проти кримськотатарського народу.

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18 травня День пам’яті жертв політичних репресій. Політичні репресії в Україні охоплюють кілька етапів, але найбільш страшними і трагічними стали періоди правління Сталіна та його наступників. У середині ХХ століття мільйони українців стали жертвами масових арештів, тортур, депортацій та страти через свою політичну активність або навіть через підозри у незадоволенні режимом.

Цього дня у багатьох містах і селах України проводяться меморіальні заходи: покладання квітів до пам’ятників жертвам політичних репресій, панахиди, виставки, лекції та обговорення, присвячені цій трагічній частині історії. Це можливість не лише вшанувати загиблих, але й відкривати нові сторінки забутої історії для нових поколінь.

Також 18 травня Міжнародний день музеїв. Ідея святкувати цей день була впроваджена Міжнародною радою музеїв (ICOM) 1977 року. Від того часу 18 травня стало символічною датою, коли музеї у всьому світі можуть продемонструвати свою значимість для суспільства. Метою дня є підвищення обізнаності про роль музеїв у популяризації наукових досліджень, збереженні культурних і природних цінностей, а також у формуванні громадської свідомості.

А ще 18 травня Всесвітній день випічки. Заснований 2006 року, цей день об’єднує людей по всьому світу навколо спільної любові до випічки. Він нагадує нам про багатий культурний спадок пекарства та його роль у формуванні нашої гастрономічної традиції. Це можливість відсвяткувати різноманітність смаків і способів приготування випічки, а також подякувати всім тим, хто присвятив своє життя створенню смачних хлібобулочних виробів.

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18 травня День пам’яті померлих від СНІДу. Припадає на третю неділю травня. Цей день було встановлено 1983 року з метою привернути увагу до масштабу епідемії ВІЛ/СНІДу, підвищити обізнаність про хворобу, а також вшанувати пам’ять загиблих від цієї хвороби. Він має на меті нагадати світу про важливість боротьби з епідемією, боротьби з упередженням і стигматизацією людей, які живуть із ВІЛ.