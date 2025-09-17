Яке свято 18 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

18 вересня 2025 року — четвер. 1303-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 18 вересня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Євменій народився на острові Крит. З юних літ відзначався лагідністю, чистотою серця та любов’ю до молитви. Відмовившись від мирських задоволень, він вступив у монастир, де подвизався в послусі, пості та безнастанній молитві. Його вирізняли смирення, терпеливість і щедрість до бідних. Через високий духовний авторитет братія і народ обрали його єпископом Гортинським (стародавня митрополія Криту). На єпископській кафедрі він виявив себе як справжній пастир: навчав, укріплював у вірі, допомагав знедоленим і захищав Церкву від єресей. Святий Євменій упокоївся мирно у VII столітті, перебуваючи у вигнанні за вірність православній вірі. Його мощі зберігалися на Кіпрі та шанувалися як джерело зцілень.

Що не можна робити 18 вересня

Не можна сваритися — все повернеться сторицею до вас.

Не бажано зловживати вином, їжею — утримайтесь від надмірностей.

Забороняється відмовляти в допомозі — святий Євменій особливо прославився своїм милосердям.

Народні прикмети і традиції на 18 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

дощ на Євменія — осінь буде затяжною й вологою;

ясна погода — до сухої та спокійної осені;

сильний вітер — зима буде вітряною та заметільною;

туман зранку — до теплої осені, але з частими сирими днями;

ясний місяць уночі — до холодної, але сухої зими;

якщо птахи летять клином у вирій — зима настане рано.

18 вересня ясний місяць уночі — до холодної, але сухої зими / © unsplash.com

В народі 18 вересня носило назву Євменій Осінній указник. Часто наші предки навіть казали: «Який Євменій, така й осінь буде».

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 вересня

Які завтра іменини: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Євфросинія, Ірина, Софія.

Талісманом людини, народженої 18 вересня є змійовик. Його цінували як матеріал для обробки й виготовлення виробів, а з давніх-давен змійовик вважали лікувальним каменем, що допомагає полегшити головний біль.

Цього дня народилися:

Реклама

1965 рік — Станіслав Войтович, засновник та президент українського виробничо-торгового холдингу «ТЕРРА ФУД»;

1973 рік — Олена Говорова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор (2000);

1994 рік — Олександр Кукурба, офіцер Повітряних сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2022).

Пам’ятні дати 18 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 вересня:

96 рік — після вбивства імператора Доміціана на престол Римської імперії було зведено Марка Кокцея Нерву;

1502 рік — під час четвертої експедиції до Америки Христофор Колумб висадився на узбережжі острова, який нині відомий як Коста-Рика;

1640 рік — у Києві розпочав роботу церковний собор, що затвердив катехізис, яким упродовж багатьох століть користувалася Православна церква;

1714 рік — до Лондона прибув Георг із Ганноверської династії, який посів британський трон;

1851 рік — у США побачив світ перший номер газети «New York Daily Times», що проголосила своїм девізом: «усі новини, гідні публікації»;

1901 рік — митрополит Андрей Шептицький звершив чин освячення храму Святої Трійці в містечку Білий Камінь;

1918 рік — у Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія»;

1929 рік — на запорізькому заводі «Комунар» виготовлено перший зернозбиральний комбайн радянської доби в Україні;

1944 рік — опубліковано працю Фрідріха Гаєка «Шлях до рабства», яка стала однією з найвпливовіших економічних і політичних книг XX століття;

1965 рік — острів Хортиця в Запоріжжі отримав статус державного заповідника;

1973 рік — до Організації Об’єднаних Націй прийнято одразу дві німецькі держави — Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;

1997 рік — офіційно зареєстровано домен Google.com, який згодом став основою для найпотужнішої інтернет-корпорації світу.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 вересня Всесвітній день бамбуку / © unsplash.com

18 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день корпоративної культури. Корпоративна культура — це сукупність цінностей, переконань, норм і поведінкових моделей, які визначають, як співробітники взаємодіють між собою та з організацією загалом. Цей день був заснований Global Company Culture Association 2019 року.

Також 18 вересня Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці. Ініціатива відзначати цей день виникла в рамках міжнародного руху за права жінок і рівність на роботі. Основна мета — привернути увагу суспільства та роботодавців до гендерного розриву в зарплатах, стимулювати політиків і компанії до реальних дій, щоб гарантувати справедливу оплату праці для всіх незалежно від статі, віку чи національності.

А ще 18 вересня Всесвітній день бамбуку. Він був ініційований Світовою організацією бамбуку (World Bamboo Organization, WBO) 2009 року під час 8-го Світового конгресу бамбуку в Бангкоку, Таїланд. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про бамбук як екологічно чистий, швидко відновлюваний ресурс, що має величезне значення для сталого розвитку, економіки та культури.

Реклама

18 вересня святкують Міжнародний день читання електронних книг. Цей день був ініційований компанією OverDrive 2014 року з метою популяризації електронного читання та підвищення обізнаності про переваги цифрових книг.