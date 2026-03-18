Яке свято 19 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

19 березня 2026 року — четвер. 1484-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 19 березня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Хризанта і Дарії. Хризант був сином знатного римлянина. Вивчаючи різні філософські вчення, він познайомився з християнством і прийняв хрещення. Його батько, прагнучи відвернути сина від нової віри, одружив його з язичницею Дарією. Проте Хризант переконав дружину прийняти християнство, і вона також стала ревною послідовницею Христа. Подружжя проповідувало християнську віру, за що було заарештоване під час гонінь. Після жорстоких катувань їх засудили до смерті: Хризанта і Дарію живцем закопали в землю.

19 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день клієнта. Це професійне свято покликане підкреслити важливість клієнтів у бізнесі та нагадати компаніям про цінність якісного обслуговування. Цього дня підприємства часто проводять акції, дарують подарунки та висловлюють подяку своїм клієнтам. Для клієнтів це також нагода оцінити, наскільки уважно до них ставляться та які послуги отримують.

Реклама

Також 19 березня День таксономіста. Це свято на честь таксономістів — фахівців, які працюють над класифікацією, систематизацією та впорядкуванням складних систем. У найпоширенішому значенні таксономія — це наука про поділ іменованих груп організмів (таксонів), їхній опис, порівняння та розміщення у системі живої природи. Але поняття таксономії ширше: його принципи застосовують і до класифікації об’єктів у географії, мовознавстві, суспільних науках та інших сферах.

А ще 19 березня Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Щорічна акція, що проводиться з метою підвищення культури дорожнього руху та популяризації взаємної ввічливості між учасниками руху. Зазвичай вона триває один тиждень у березні, хоча точні дати можуть змінюватися в різних країнах.