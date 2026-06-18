Яке свято 19 червня 2026 року / © ТСН

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19 червня 2026 року — п’ятниця. 1576-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

19 червня віряни святкують День пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього / © pexels.com

Завтра, 19 червня, віряни святкують День пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього. Його називають «братом Господнім» тому, що він був сином праведного Йосипа Обручника від першого шлюбу і вважався родичем Ісуса за земним походженням. Через смирення Юда не називав себе братом Христа, а у своєму соборному посланні писав: «Юда, раб Ісуса Христа, брат Якова». Після Воскресіння Спасителя він ревно проповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Галілеї, Сирії, Аравії, Месопотамії та інших землях, навертаючи багатьох людей до християнської віри. Апостол Юда є автором однієї з книг Нового Завіту — Соборного послання Юди, у якому закликає вірних твердо стояти у вірі, берегтися лжевчителів і жити за Божими заповідями.

19 червня в Україні святкують День фермера / © pexels.com

19 червня в Україні святкують День фермера. Молоде професійне свято, яке було встановлено Указом Президента України від 18 червня 2020 року, щоб підкреслити важливу роль фермерських господарств у розвитку сільського господарства та забезпеченні продовольчої безпеки держави. Дата обрана не випадково: 19 червня 2003 року набув чинності Закон України «Про фермерське господарство», який визначив правові засади діяльності сімейних і приватних фермерських господарств.

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19 червня Всесвітній день прогулянки / © pexels.com

Також 19 червня Всесвітній день прогулянки. Це неофіційне міжнародне свято, яке закликає хоча б на один день відмовитися від постійного поспіху та насолодитися неквапливою прогулянкою. Ідею свята 1979 року запропонував американський піарник Вільям Т. Рейб (W.T. Rabe). Він створив його як своєрідну відповідь на популярність бігу та культ швидкого темпу життя. Головна мета полягала не в тому, щоб закликати людей менше рухатися, а в тому, щоб нагадати: іноді варто сповільнитися, озирнутися навколо й отримати задоволення від моменту.

19 червня Всесвітній день дитячого футболу / © pexels.com

А ще 19 червня Всесвітній день дитячого футболу. Це міжнародне свято покликане популяризувати футбол серед дітей, заохотити їх до активного способу життя та нагадати про важливість спорту для гармонійного розвитку молодого покоління. Ініціаторами його створення стали ФІФА та ЮНІСЕФ, які започаткували свято на початку XXI століття. Його головна ідея полягає в тому, щоб зробити футбол доступним для кожної дитини незалежно від країни проживання, соціального статусу чи фізичних можливостей.

19 червня святкують Всесвітній день альбатроса / © pexels.com

19 червня святкують Всесвітній день альбатроса. Це міжнародна екологічна ініціатива, започаткована 2020 року, щоб привернути увагу до захисту альбатросів та інших морських птахів, які перебувають під загрозою зникнення. Дата обрана на честь підписання 19 червня 2001 року міжнародної Угоди про збереження альбатросів і буревісників (ACAP). Альбатроси належать до найбільших летючих птахів на Землі. Розмах крил окремих видів може перевищувати 3,5 метра, що дозволяє їм годинами витати над океаном майже без помахів крил. Ці птахи здатні долати тисячі кілометрів під час пошуку їжі та вважаються справжніми символами свободи й морських просторів.

19 червня Міжнародний день коробки / © pexels.com

Також 19 червня Міжнародний день коробки. Зміст свята пов’язаний зі звичайною картонною коробкою як символом практичності, винахідливості та щоденного життя. Коробка супроводжує людину всюди: у транспортуванні товарів, зберіганні речей, пакуванні подарунків і навіть у творчості та іграх дітей.

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19 червня Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту / © pexels.com

А ще 19 червня Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Дата обрана не випадково: саме 19 червня 2008 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію №1820, яка вперше офіційно визнала сексуальне насильство як тактику війни та загрозу міжнародному миру й безпеці. Цей день покликаний привернути увагу до того, що сексуальне насильство в конфліктних зонах використовується як інструмент терору, залякування та руйнування громад. Його жертвами стають переважно жінки й дівчата, але також чоловіки та діти.

19 червня Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію / © pexels.com

19 червня Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію. Його встановила Генеральна Асамблея ООН 2008 року, щоб привернути увагу до цієї важкої спадкової хвороби крові та підтримати людей, які з нею живуть. Серповидноклітинна анемія — генетичне порушення, за якого еритроцити (червоні кров’яні клітини) набувають серпоподібної форми. Через це вони стають жорсткими, гірше переносять кисень і можуть блокувати дрібні судини, спричиняючи біль і пошкодження органів. Найбільше хвороба поширена в регіонах, де історично була малярія — у країнах Африки, Середземномор’я, Близького Сходу, Індії та серед діаспор у різних країнах світу. Це пов’язано з тим, що носійство гена частково захищало від малярії, тому він закріпився в популяціях.

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