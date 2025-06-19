Яке свято 19 червня 2025 року / © ТСН

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19 червня 2025 року — четвер. 1212-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Сьогодні, 19 червня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього. В Новому Завіті його часто називають Юда Яковів, тому що він був братом апостола Якова і навіть близьким родичем Ісуса Христа. Ймовірніше для Спасителя він був двоюрідним братом по материнській лінії. Також був апостолом.

Після Воскресіння Юда активно проповідував, ніс Слово Боже. Найбільше часу провів в Юдеї, Сирії, Самарії, Аравії, Вірменії та Месопотамії. Згідно з церковними переказами Юда прийняв мученицьку смерть в Персії, де його забили камінням та кийками язичники.

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Що не можна робити 19 червня

Не слід працювати в землі — можете накликати засуху.

Не ігноруйте потреби інших — ви самі можете потрапити у безвихідь.

Забороняється приймети важливі життєві рішення — це несприятливий для цього день.

Народні прикмети і традиції на 19 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода — до теплого та врожайного літа;

гроза чи грім — літо буде дощовим;

дощить — чекайте на великий урожай грибів та кукурудзи;

спекотна погода — буде багато меду;

вранці тривала і багата роса — до урожаю пшениці.

19 червня вранці тривала і багата роса — до урожаю пшениці / © unsplash.com

В народі 19 червня носило назву Юдин День, тому що він пов’язаний з вшануванням апостола Юди. Люди звертаються до нього з проханнями про допомогу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 червня

Які сьогодні іменини: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана.

Талісманом людини, народженої 19 червня є берил. Цей камінь вирізняється міцністю, але водночас має певну крихкість. Від давніх часів його вважали символом життєвої енергії та дружелюбності.

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Цього дня народилися:

1909 рік — Марія Пшепюрська-Овчаренко, українськамовознавчиня, діалектологиня;

1961 рік — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагогиня, заслужена артистка України;

1972 рік — Мирослава Ґонґадзе, українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США).

Пам’ятні дати 19 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 червня:

240 рік до н. е. — Відомий грецький вчений Ератосфен Кіренський здійснює перше в історії наукове обчислення радіуса Землі, заклавши основи геодезії та астрономії;

325 рік — На Першому Нікейському соборі було затверджують Нікейський символ віри — фундаментальний догмат християнського віровчення;

1819 рік — У Ліверпуль прибуває пароплав “Саванна” — перший у світі пароплав, який здійснював трансатлантичний рейс;

1885 рік — З Французької Республіки до Нью-Йорка доставляють символ свободи та надії — статую Свободи;

1948 рік — Підписують Женевську конвенцію, яка регламентує міжнародне визнання майнових і інших прав осіб, що перебувають на борту повітряних суден;

1953 рік — Американське подружжя Джуліус і Етель Розенберги страчено за звинуваченням у шпигунстві на користь Радянського Союзу;

1968 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, що гарантує безпеку державам, які відмовилися від володіння ядерною зброєю;

1996 рік — Україна та Киргизстан укладають Договір про дружбу і співробітництво.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

19 червня Всесвітній день альбатроса / © Pixabay

19 червня в Україні святкують День фермера. Він створений для підкреслення особливої важливості фермерства для добробуту суспільства, збереження традиції та розвитку економіки.

Також 19 червня Всесвітній день альбатроса. Був заснований Угодою із захисту альбатросів і буревісників 2020 року для привернення уваги до загроз, з якими стикаються ці великі красиві птахи. Альбатросів називають “індикаторами стану океану”, а тому їхнє виживання дуже важливе для екології.

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А ще 19 червня Міжнародний день коробки. Для котів коробка створює відчуття комфорту і безпеки. Саме про це говорить цікаве і незвичне свято. Цього дня варто подарувати коробку своєму улюбленцю, яка принесе йому надзвичайну радість.

19 червня святкують Всесвітній день дитячого футболу. Хоча це і неофіційне, проте дуже важливе свято, яке привертає увагу до рольових аспектів дитячого футболу не як спорту, а як соціального явища. Завдяки футболу у дітей збільшують шанси на інтеграцію, розвиток життєвих навичок, дружбу.

Також 19 червня Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. День був створений за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 2015 року. Дата присвячена рішенню Радбезу ООН 1820 (2008 року), яке засудило сексуальне насильство як метод ведення війни.

А ще 19 червня Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію. День офіційно встановила Генерально Асамблея ООН 22 грудня 2008 року для підвищення обізнаності про серповидноклітинну анемію. Це спадкова гемоглобінопатія, зумовлена мутацією β-глобінового гена, яка призводить до утворення абнормального гемоглобіну S.

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