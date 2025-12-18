Яке свято 19 грудня 2025 року / © ТСН

19 грудня 2025 року — п’ятниця. 1394-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

19 грудня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Боніфатія / © pexels.com

Завтра, 19 грудня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Боніфатія. Боніфатій народився в Римі у християнській родині. З молодих років він присвятив себе служінню Церкві, спочатку як священник, а потім як єпископ. Відомий своєю ревністю в проповідуванні Євангелія та допомозі бідним і хворим. Боніфатій постраждав за віру під час гонінь на християн, які траплялися в різні періоди Римської імперії. Його зазвичай зображують як святого, який мужньо прийняв смерть, відмовившись відректися від Христа.

19 грудня в Україні і світі святкують День адвокатури / © unsplash.com

19 грудня в Україні і світі святкують День адвокатури. Це офіційний професійний день, присвячений адвокатам — правникам, що професійно захищають права, свободи та законні інтереси громадян і юридичних осіб. Свято було засноване указом президента України від 2 грудня 2002 року № 1121/2002 і вперше відзначалося саме 19 грудня. Ця дата була обрана для вшанування адвокатської спільноти та важливої ролі адвокатури у правовому житті країни.

19 грудня Міжнародний день допомоги бідним людям / © unsplash.com

Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним людям. Це неофіційне міжнародне свято, яке щороку святкують з метою привернення уваги до проблем бідності, соціальної нерівності та підтримки людей, які опинилися у скрутному становищі. Ця дата відома як Міжнародний день допомоги бідним або International Day of Helping the Poor. Свято має на меті спонукати людей, організації та громади до солідарності, доброти та конкретних дій на користь тих, хто потребує допомоги.

19 грудня День аутсайдерів / © unsplash.com

А ще 19 грудня День аутсайдерів. Припадає на третю п’ятницю грудня. Воно присвячене вшануванню та підтримці аутсайдерів — людей, команд чи проєктів, що зазвичай вважаються малоймовірними переможцями або менш визнаними учасниками у різних сферах життя.

19 грудня святкують День потворного светра / © unsplash.com

19 грудня святкують День потворного светра. Веселе неофіційне свято, яке щороку припадає на третю п’ятницю грудня. Цей день присвячений потворним (ugly) різдвяним светрам — яскравим, кумедним, іноді навіть осоромленим модою светрам із дивними візерунками, кумедними аплікаціями, гірляндами, дзвіночками або іншими “нерозумними” декоративними елементами. Носіння таких светрів стає приводом для сміху, святкового настрою і веселих фото.

19 грудня День вічнозеленого дерева / © unsplash.com

Також 19 грудня День вічнозеленого дерева. Неофіційне природо‑орієнтоване свято, яке присвячене вшануванню вічних красенів серед дерев — вічнозелених рослин, що зберігають своє зелене листя протягом усіх сезонів року, навіть узимку. Свято виникло як ініціатива Національної асоціації арбористів у США, яка хотіла підкреслити не лише святкову роль ялинок і сосен під час зимових свят, а й їхню природну красу та екологічну цінність у довкіллі протягом усього року.