Яке завтра, 19 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 19 квітня, День оновлення ваших цілей. Віряни вшановують пам’ять преподобного Івана Старопечерника. До Нового року залишилося 257 днів.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 19 квітня 2026 року

19 квітня 2026 року — неділя. 1515-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

19 квітня віряни святкують День пам’яті преподобного Івана Старопечерника / © pexels.com

Завтра, 19 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Івана Старопечерника. Чернець Києво-Печерської лаври, який жив у давні часи та прославився своїм суворим подвижницьким життям. Його називають «Старопечерником», бо він належав до найдавніших насельників лаври — перших ченців, що подвизалися у печерах. Преподобний Іван відзначався смиренням, постом і безперервною молитвою, проводячи життя в усамітненні.

19 квітня в Україні і світі святкують День оновлення ваших цілей / © pexels.com

19 квітня в Україні і світі святкують День оновлення ваших цілей. Її ідея проста: зупинитися, чесно подивитися на свої цілі й запитати себе — чи вони досі актуальні, чи відповідають вашому внутрішньому стану та цінностям. Це день не про тиск і «треба», а про усвідомленість: обрати не просто цілі, а свій напрям життя.

19 квітня День проліска / © pexels.com

Також 19 квітня День проліска. Неофіційне, але дуже символічне свято, присвячене ніжній весняній квітці — проліску. Його зазвичай пов’язують із приходом весни, оновленням природи та пробудженням життя після зими. Пролісок — один із перших, хто з’являється з-під снігу, тому став символом надії, чистоти й нових початків.

19 квітня День поезії і творчого мислення / © pexels.com

А ще 19 квітня День поезії і творчого мислення. Неофіційна дата, що поєднує силу слова й креативності, нагадуючи про важливість уяви, натхнення та внутрішнього голосу. У ширшому сенсі цей день присвячений не лише поезії, а й умінню мислити нестандартно, творити та бачити світ глибше. Це нагадування: кожна людина — творець. І навіть одна думка, слово чи образ можуть змінити внутрішній стан і відкрити новий шлях.

