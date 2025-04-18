Яке свято 19 квітня 2025 року / © ТСН

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19 квітня 2025 року — субота. 1151-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 19 квітня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Івана Печерника. Видатний подвижник Києво-Печерської лаври, монах-аскет XI століття, який належить до числа преподобних отців, що подвизалися у Ближніх печерах святого Антонія. Православна Церква вшановує його пам’ять серед святих Печерського монастиря як приклад цілковитого відречення від світу заради духовного вдосконалення.

Іван Печерник провадив суворе монаше життя, перебуваючи у безмовності та самотності печер. Усе своє земне буття він присвятив молитві, посту й послуху, прагнучи стяжати благодать Святого Духа. За переказами, преподобний добровільно обрав шлях усамітнення, поселяючись у підземних келіях, де перебував у безперервній духовній праці. Його житіє не збереглося у деталях, однак саме його ім’я, збережене у святій традиції, засвідчує про високий ступінь духовної досконалості, якої він досяг.

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Що не можна робити 19 квітня

Забороняється виносити сміття з дому, підмітати в бік порога, мити підлогу — вважалося, що це може “винести” удачу й мир.

Не можна працювати тяжко фізично чи займатися буденними справами без нагальної потреби.

Не слід веселитися, гуляти, влаштовувати розваги, співати пісень і слухати гучну музику.

Народні прикмети і традиції на 19 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо цього дня ясно й тепло — літо буде раннє й тепле;

дощ — до врожайного року, особливо на хліб;

сильний вітер — літо буде з бурями та грозами;

якщо рано вранці чути спів жайворонків — погода буде доброю і стійкою;

червоний захід сонця — чекайте на дощ або зміну погоди.

19 квітня ясно й тепло — літо буде раннє й тепле / © unsplash.com

В народні 19 квітня носило назву Іван Воїн. В давньоукраїнській традиції різних Іванів зливали в одне образне уявлення — часто це був образ захисника, справедливого воїна, тому ім’я закріпилося як “Іван Воїн”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 квітня

Які завтра іменини: Віктор, Георгій, Іван, Семен.

Талісманом людини, народженої 19 квітня є лазурит. Камінь насиченого синього відтінку, що з давніх-давен вважався втіленням ясності думок і глибокої душевної щирості. Люди вірили: лазурит — це мовби застигле небо, яке несе в собі правдивість, внутрішню чистоту та духовне світло.

Цього дня народилися:

1900 рік — Олександр Птушко, український кінорежисер, сценарист, художник;

1919 рік — Олександр Сегаль, український балетмейстер;

1990 рік — Михайло Чупрін, офіцер полку “Азов” Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 19 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 квітня:

1506 рік — відбувся Лісабонський погром, коли в португальській столиці були масові напади на євреїв, що призвело до численних жертв серед них;

1713 рік — імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург видав “Прагматичну санкцію”, що забезпечувала неподільність володінь Габсбургів і вводила право на спадковість по жіночій лінії для цього дому;

1775 рік — початок війни за незалежність США, що розпочалася битвами при Лексингтоні і Конкорді;

1839 рік — Великі європейські держави підписали “Лондонський протокол”, що гарантував незалежність та нейтралітет Бельгії від Нідерландів і включав валонську частину Люксембургу;

1850 рік — Велика Британія і США підписали угоду про спільне будівництво Панамського каналу, але згодом США вирішили завершити цей проєкт самостійно;

1898 рік — Конгрес США офіційно визнав незалежність Куби та вимагав від Іспанії залишити острів;

1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду найвищим органом влади в Україні;

1920 рік — вітання “Слава Україні!” було офіційно затверджено в українській армії;

1937 рік — в Іспанії сформувався блок правих сил, очолений генералом Франко, що стало важливим кроком до початку громадянської війни;

1941 рік — Сенат США прийняв резолюцію, що підтримує ідею державотворення в Ізраїлі;

1943 рік — початок Варшавського гетто, коли відбулося найбільше повстання єврейського населення проти нацистів;

1947 рік — Індійський національний конгрес погодився на розділення країни на Індію та Пакистан;

1967 рік — члени групи “Бітлз” підписали контракт, який зобов’язував їх залишатися в складі групи протягом наступних десяти років;

1992 рік — Верховна Рада Вірменії ухвалила Герб Вірменії як державний символ країни;

1999 рік — в Берліні відбулося офіційне відкриття Рейхстагу як нового парламентського будинку Німеччини після його реконструкції;

2000 рік — в Румунії було відкрито найбільше в Європі родовище золота поблизу села Рошія-Монтане, але його розробка була зупинена через масові екологічні протесті;

2005 рік — Бенедикт XVI був обраний 265-м Папою Римським.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 квітня в Україні святкують День навколишнього середовища / © unsplash.com

19 квітня в Україні святкують День навколишнього середовища. Припадає щорічно на третю суботу квітня. Цей день був запроваджений Указом Президента України 1998 року з метою підвищення свідомості громадян щодо екологічних проблем та стимулювання активної участі в охороні природи.

Свято виникло після проведення Стокгольмської конференції з охорони довкілля, яка стала знаковою подією для світового екологічного руху. В Україні цей день служить нагадуванням про важливість раціонального використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища.

У цей день проводяться екологічні акції, такі як толоки, посадка дерев, очищення територій від сміття. Також організовуються лекції, семінари та конференції, на яких обговорюються питання збереження природи і сталого розвитку. Важливим аспектом є формування екологічної свідомості серед громадян, що сприяє відповідальному ставленню до навколишнього світу.

Також 19 квітня Міжнародний день цирку. Святкують щорічно в третю суботу квітня. Вперше його було започатковано 2010 року завдяки Всесвітній федерації цирку та Європейській цирковій асоціації, щоб об’єднати циркову спільноту та підвищити популярність циркового мистецтва.

Метою цього дня є привернення уваги до цирку як важливої частини культурної спадщини, підтримка артистів і циркових колективів, а також сприяння збереженню традицій циркового мистецтва. Це свято підкреслює значення цирку як виду мистецтва, який поєднує в собі театральне мистецтво, музику, танець і акробатику.

У цей день по всьому світу проходять різноманітні заходи: циркові вистави, фестивалі, конкурси, освітні програми, майстер-класи, а також акції, що підтримують циркове мистецтво. Ці події сприяють розвитку циркової культури, залученню нових шанувальників і підтримці циркових артистів.

В Україні також святкують цей день, організовуючи події, що сприяють розвитку циркового мистецтва та підтримці українських артистів.