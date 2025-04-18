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Яке завтра, 19 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 19 квітня, Український День навколишнього середовища. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Івана Печерника. До Нового року залишилося 256 днів.
19 квітня 2025 року — субота. 1151-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 19 квітня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Івана Печерника. Видатний подвижник Києво-Печерської лаври, монах-аскет XI століття, який належить до числа преподобних отців, що подвизалися у Ближніх печерах святого Антонія. Православна Церква вшановує його пам’ять серед святих Печерського монастиря як приклад цілковитого відречення від світу заради духовного вдосконалення.
Іван Печерник провадив суворе монаше життя, перебуваючи у безмовності та самотності печер. Усе своє земне буття він присвятив молитві, посту й послуху, прагнучи стяжати благодать Святого Духа. За переказами, преподобний добровільно обрав шлях усамітнення, поселяючись у підземних келіях, де перебував у безперервній духовній праці. Його житіє не збереглося у деталях, однак саме його ім’я, збережене у святій традиції, засвідчує про високий ступінь духовної досконалості, якої він досяг.
Що не можна робити 19 квітня
Забороняється виносити сміття з дому, підмітати в бік порога, мити підлогу — вважалося, що це може “винести” удачу й мир.
Не можна працювати тяжко фізично чи займатися буденними справами без нагальної потреби.
Не слід веселитися, гуляти, влаштовувати розваги, співати пісень і слухати гучну музику.
Народні прикмети і традиції на 19 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
якщо цього дня ясно й тепло — літо буде раннє й тепле;
дощ — до врожайного року, особливо на хліб;
сильний вітер — літо буде з бурями та грозами;
якщо рано вранці чути спів жайворонків — погода буде доброю і стійкою;
червоний захід сонця — чекайте на дощ або зміну погоди.
В народні 19 квітня носило назву Іван Воїн. В давньоукраїнській традиції різних Іванів зливали в одне образне уявлення — часто це був образ захисника, справедливого воїна, тому ім’я закріпилося як “Іван Воїн”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 квітня
Які завтра іменини: Віктор, Георгій, Іван, Семен.
Талісманом людини, народженої 19 квітня є лазурит. Камінь насиченого синього відтінку, що з давніх-давен вважався втіленням ясності думок і глибокої душевної щирості. Люди вірили: лазурит — це мовби застигле небо, яке несе в собі правдивість, внутрішню чистоту та духовне світло.
Цього дня народилися:
1900 рік — Олександр Птушко, український кінорежисер, сценарист, художник;
1919 рік — Олександр Сегаль, український балетмейстер;
1990 рік — Михайло Чупрін, офіцер полку “Азов” Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Пам’ятні дати 19 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 19 квітня:
1506 рік — відбувся Лісабонський погром, коли в португальській столиці були масові напади на євреїв, що призвело до численних жертв серед них;
1713 рік — імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург видав “Прагматичну санкцію”, що забезпечувала неподільність володінь Габсбургів і вводила право на спадковість по жіночій лінії для цього дому;
1775 рік — початок війни за незалежність США, що розпочалася битвами при Лексингтоні і Конкорді;
1839 рік — Великі європейські держави підписали “Лондонський протокол”, що гарантував незалежність та нейтралітет Бельгії від Нідерландів і включав валонську частину Люксембургу;
1850 рік — Велика Британія і США підписали угоду про спільне будівництво Панамського каналу, але згодом США вирішили завершити цей проєкт самостійно;
1898 рік — Конгрес США офіційно визнав незалежність Куби та вимагав від Іспанії залишити острів;
1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду найвищим органом влади в Україні;
1920 рік — вітання “Слава Україні!” було офіційно затверджено в українській армії;
1937 рік — в Іспанії сформувався блок правих сил, очолений генералом Франко, що стало важливим кроком до початку громадянської війни;
1941 рік — Сенат США прийняв резолюцію, що підтримує ідею державотворення в Ізраїлі;
1943 рік — початок Варшавського гетто, коли відбулося найбільше повстання єврейського населення проти нацистів;
1947 рік — Індійський національний конгрес погодився на розділення країни на Індію та Пакистан;
1967 рік — члени групи “Бітлз” підписали контракт, який зобов’язував їх залишатися в складі групи протягом наступних десяти років;
1992 рік — Верховна Рада Вірменії ухвалила Герб Вірменії як державний символ країни;
1999 рік — в Берліні відбулося офіційне відкриття Рейхстагу як нового парламентського будинку Німеччини після його реконструкції;
2000 рік — в Румунії було відкрито найбільше в Європі родовище золота поблизу села Рошія-Монтане, але його розробка була зупинена через масові екологічні протесті;
2005 рік — Бенедикт XVI був обраний 265-м Папою Римським.
Яке завтра свято в Україні і світі
19 квітня в Україні святкують День навколишнього середовища. Припадає щорічно на третю суботу квітня. Цей день був запроваджений Указом Президента України 1998 року з метою підвищення свідомості громадян щодо екологічних проблем та стимулювання активної участі в охороні природи.
Свято виникло після проведення Стокгольмської конференції з охорони довкілля, яка стала знаковою подією для світового екологічного руху. В Україні цей день служить нагадуванням про важливість раціонального використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища.
У цей день проводяться екологічні акції, такі як толоки, посадка дерев, очищення територій від сміття. Також організовуються лекції, семінари та конференції, на яких обговорюються питання збереження природи і сталого розвитку. Важливим аспектом є формування екологічної свідомості серед громадян, що сприяє відповідальному ставленню до навколишнього світу.
Також 19 квітня Міжнародний день цирку. Святкують щорічно в третю суботу квітня. Вперше його було започатковано 2010 року завдяки Всесвітній федерації цирку та Європейській цирковій асоціації, щоб об’єднати циркову спільноту та підвищити популярність циркового мистецтва.
Метою цього дня є привернення уваги до цирку як важливої частини культурної спадщини, підтримка артистів і циркових колективів, а також сприяння збереженню традицій циркового мистецтва. Це свято підкреслює значення цирку як виду мистецтва, який поєднує в собі театральне мистецтво, музику, танець і акробатику.
У цей день по всьому світу проходять різноманітні заходи: циркові вистави, фестивалі, конкурси, освітні програми, майстер-класи, а також акції, що підтримують циркове мистецтво. Ці події сприяють розвитку циркової культури, залученню нових шанувальників і підтримці циркових артистів.
В Україні також святкують цей день, організовуючи події, що сприяють розвитку циркового мистецтва та підтримці українських артистів.