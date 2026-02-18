Яке свято 19 лютого 2026 року / © ТСН

19 лютого 2026 року — четвер. 1456-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

19 лютого віряни святкують День пам’яті святого апостола Архипа / © pexels.com

Завтра, 19 лютого, віряни святкують День пам’яті святого апостола Архипа. Входить до числа 70-ти апостолів. Він згадується у Посланні апостола Павла до колосян як співслужитель і подвижник віри. За переданням, Архип був єпископом у місті Колоси (Мала Азія) та ревно проповідував Євангеліє. Під час гонінь на християн зазнав тяжких страждань і прийняв мученицьку смерть за віру в Христа. Церква вшановує його як приклад відданості, мужності й непохитності у служінні Богові.

19 лютого в Україні і світі святкують День державного герба України / © pexels.com

19 лютого в Україні і світі святкують День державного герба України. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада України затвердила Малий Державний Герб — тризуб як головний елемент великого герба держави. Тризуб має глибоке історичне коріння. Його використовували ще за часів Київської Русі як родовий знак князя Володимира Великого. У ХХ столітті тризуб став державним символом Української Народної Республіки, а з відновленням незалежності 1991 року — офіційним символом суверенної України.

19 лютого Всесвітній день захисту морських ссавців / © pexels.com

Також 19 лютого Всесвітній день захисту морських ссавців. Дата приурочена до запровадження 1986 року мораторію на промисловий вилов китів, ухваленого Міжнародною китобійною комісією. Метою цього дня є привернення уваги до проблем збереження китів, дельфінів, тюленів та інших морських ссавців, які потерпають від забруднення океанів, зміни клімату, браконьєрства, шумового забруднення та потрапляння в рибальські сіті.

19 лютого Всесвітній день управління інформацією / © pexels.com

А ще 19 лютого Всесвітній день управління інформацією. Припадає на третій четвер лютого. Його ініціювали фахівці з інформаційної архітектури та інформаційного менеджменту, щоб привернути увагу до ролі якісного структурування, збереження й захисту даних у сучасному світі. Мета цього дня — підкреслити значення ефективного управління інформацією в бізнесі, державному секторі та повсякденному житті. Йдеться про впорядкування даних, інформаційну безпеку, цифрову трансформацію, прозорість процесів і відповідальне використання технологій.

19 лютого святкують Всесвітній день антропології / © pexels.com

19 лютого святкують Всесвітній день антропології. Припадає на третій четвер лютого. Його започаткувала Американська антропологічна асоціація з метою популяризації цієї науки та привернення уваги до її ролі у розумінні людини й суспільства. Антропологія досліджує походження людини, розвиток культур, мови, традицій, соціальних структур і способів життя різних народів. Вона поєднує біологічні, історичні та соціальні підходи, допомагаючи глибше осмислити різноманіття людства.

19 лютого Всесвітній день холангіокарциноми / © pexels.com

Також 19 лютого Всесвітній день холангіокарциноми. Припадає на третій четвер лютого. Його мета — підвищити обізнаність про це рідкісне, але агресивне онкологічне захворювання жовчних проток. Холангіокарцинома часто тривалий час розвивається без виражених симптомів, тому її нерідко виявляють на пізніх стадіях. Саме тому важливо інформувати суспільство про фактори ризику, необхідність ранньої діагностики та сучасні можливості лікування.

19 лютого День запобігання плагіату / © Фото з відкритих джерел

А ще 19 лютого День запобігання плагіату. Його мета — привернути увагу до проблеми академічної недоброчесності та підкреслити важливість поваги до інтелектуальної власності. Плагіат — це привласнення чужих ідей, текстів чи результатів досліджень без належного посилання на автора. У науковому, освітньому й медійному середовищі він підриває довіру, нівелює цінність творчої праці та завдає шкоди професійній репутації.

19 лютого святкують Міжнародний день перетягування канату / © Фото з відкритих джерел

19 лютого святкують Міжнародний день перетягування канату. Це свято присвячене одному з найдавніших командних видів спорту, що має багатовікову історію та був поширений у різних культурах світу. Перетягування канату входило до програми Олімпійських ігор 1900–1920 років. Сьогодні цей вид спорту має міжнародну федерацію та офіційні змагання, де команди демонструють силу, витривалість і злагоджену взаємодію.