Яке свято 19 липня 2025 року / © ТСН

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19 липня 2025 року — субота. 1242-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 19 липня, віряни святкують день пам’яті святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого. Макрина народилася близько 327 року в місті Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у благочестивій родині. Її мати — свята Емілія, а бабуся — свята Макрина Старша, яка виховувала дітей у дусі християнської віри під час переслідувань.

Ім’я Макрина дівчинці дали на честь бабусі. Вона отримала ґрунтовну домашню освіту — читала Святе Письмо, житія святих і захоплювалася духовною мудрістю. Її брат Григорій Ниський згодом писав, що Макрина була йому наставницею у вірі.

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Макрина була заручена з благородним юнаком, який раптово помер. Після його смерті вона відмовилася від повторного заміжжя, вважаючи себе вже “одруженою” з ним у душі, і присвятила життя Богові. Вона переконала матір оселитися з нею в родинному маєтку на березі річки Іріс у Понтійській області, де вони разом заснували жіночу чернечу громаду.

Макрина вела аскетичне життя: носила простий одяг, харчувалася скромно, багато молилася й працювала фізично разом із сестрами. Її монастир був не лише духовною школою, але й осередком милосердя. Макрина була відома своєю мудрістю, лагідністю і даром духовної розради.

Особливо близькі стосунки пов’язували Макрину з братами — Василієм Великим та Григорієм Ниським. Її приклад навернув Василія до чернецтва після його світських успіхів. Після смерті Василія (1 січня 379 року) Макрина тяжко захворіла. У цей час її відвідав Григорій, і саме тоді він записав глибоку філософсько-богословську розмову з нею про душу, воскресіння і надію, яка збереглася у творі “Про душу і воскресіння”.

Що не можна робити 19 липня

Не можна займатися тяжкою фізичною роботою, особливо в полі чи на городі — день присвячено памʼяті подвижниці, тож варто утриматися від мирської метушні.

Не слід сіяти чи садити — вважалося, що на Макрини-плакальниці земля “плаче”, отже, будь-які посіви будуть марними.

Забороняється залишати їжу на ніч на столі — вірили, що це може принести невдачу в господарстві.

Народні прикмети і традиції на 19 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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дощ 19 липня — осінь буде дощова, з частими мряками;

вранці роса — буде гарна погода, а врожай огірків і капусти — рясний;

день сухий і спекотний — до кінця липня триматиметься спека;

грім 19 липня — на тривалий період теплої погоди;

багато павутиння на травах — до ясної та сухої осені;

ввечері небо червоне — наступного дня буде спека або буря.

19 липня багато павутиння на травах — до ясної та сухої осені / © unsplash.com

В народі 19 липня носило назву Макрина Плакальниця. Через часті дощі або густу ранкову росу; вірили, що “плаче небо” або “плачуть трави”, згадуючи добру, лагідну святу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 липня

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

Талісманом людини, народженої 19 липня, є місячний камінь. Ще від прадавніх епох його вважали сакральним — його залучали до містичних обрядів і таємничих практик. Для людей із тонкою душевною організацією, схильних до творчості та глибоких почуттів, він став незамінним оберегом, що притягує натхнення, гармонію та прихильність долі.

Цього дня народилися:

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1957 рік — Віталій Гайдук, український підприємець, політичний діяч, співзасновник корпорації “Індустріальний союз Донбасу”, один з найбагатших українців;

1971 рік — Віталій Кличко, український боксер і політик;

1976 рік — Олександр Радченко, український футболіст.

Пам’ятні дати 19 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 липня:

64 рік — за правління імператора Нерона Рим опиняється в епіцентрі нищівної катастрофи: місто охоплює масштабна пожежа, що повністю стирає з лиця землі 4 райони з 14, а ще 7 зазнають значних руйнувань;

711 рік — у битві при Гвадалете вестготи зазнають нищівної поразки від армії Омеядів;

1551 рік — Карлсбурзький договір юридично закріплює вплив династії Габсбургів над землями Угорщини та Трансильванії;

1650 рік — у гетьманській столиці Чигирині Богдан Хмельницький укладає військовий союз з Османською імперією;

1822 рік — Француз Жозеф Ньєпс здійснює справжній прорив у візуальному сприйнятті світу — йому вдається створити першу у світі фотографію;

1870 рік — вибухає Французько-прусська війна;

1900 рік — у Парижі відбувається урочисте відкриття метро;

1969 рік — прем’єрка Індії Індіра Ганді оголошує про націоналізацію 14 провідних банків країни;

1996 рік — Атланта (США) приймає XXVI Олімпійські ігри;

2022 рік — Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до Європейського Союзу.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 липня в Україні святкують День тренера / © unsplash.com

19 липня в Україні святкують День тренера. Це професійне свято на честь людей, які вкладають свою майстерність, знання і душу у виховання спортсменів, розвиток фізичної культури та спорту в країні. Це — особливий день, присвячений всім тренерам незалежно від виду спорту, рівня чи напряму роботи. День тренера офіційно встановлений указом Кабінету Міністрів України 2021 року, щоб підкреслити важливу роль тренерів у розвитку українського спорту та підтримці молодих талантів. Цей день визнає їхній внесок у формування фізично здорового, цілеспрямованого і мотивованого покоління.

Також 19 липня Міжнародний день ретейнерів. Ретейнери — це ортодонтичні пристрої, які використовуються після зняття брекетів для фіксації зубів у правильному положенні. Вони допомагають зберегти досягнутий результат і запобігають поверненню зубів у попереднє положення. Це нове свято, яке здобуває популярність у стоматологічній спільноті по всьому світу.