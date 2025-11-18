Яке свято 19 листопада 2025 року / © ТСН

19 листопада 2025 року — середа. 1364-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 19 листопада, віряни святкують день пам’яті святого пророка Авдія. Про особу пророка відомо небагато. Традиція вказує, що Авдій жив у VIII–VI століттях до Різдва Христового, найімовірніше — після зруйнування Єрусалима 586 року до н.е. За переданням, він походив із Єрусалима і був учнем пророка Іллі, або, за іншими джерелами, — домоуправителем царя Ахава, який під час гонінь Ієзавелі приховав і годував сто пророків Господніх у печерах, ризикуючи власним життям. Пророцтво Авдія нагадує про неминучість Божої справедливості: зло, гордість і зрада завжди повертаються до людини.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна сваритися, лихословити — всі неправдиві слова чи злість обернуться проти вас.

Не варто брехати — в народі говорили: “На Авдія — не кажи лихого слова, бо все повернеться до тебе”.

Не слід виганяти худобу надвір — вважалося, що 19 листопада починаються сильні морози, і тварини можуть застудитися.

Народні прикмети і традиції на 19 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сніг випав — пролежить до весни;

відлига або дощ — чекайте на довгу і сиру зиму;

тихий, безвітряний день — зима буде м’якою;

на деревах іній — до врожайного року.

19 листопада на деревах іній — до врожайного року / © unsplash.com

В народі 19 листопада носило назву Авдіїв день. Казали: “Прийшов Авдій — зиму привів”. А ще примовляли: “зима показує, якою буде до самого Благовіщення”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 листопада

Які завтра іменини: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 19 листопада, є нефрит. У Китаї нефрит шанують як національне надбання, і протягом століть він коштував дорожче за золото. Вважається, що цей камінь приносить своєму власникові міцне здоров’я та зберігає молодість.

Цього дня народилися:

1915 рік — Степан Малюца-Пальчинський, священик, музикант, художник, кобзар УПА;

1922 рік — Юрій Кнорозов, український радянський історик та етнограф, мовознавець і епіграфіст;

1986 рік — Валерія Ходос, українська акторка театру і кіно.

Пам’ятні дати 19 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 листопада:

1190 рік — заснування Тевтонського ордену;

1493 рік — Колумб у другій подорожі до Америки відкрив острів Пуерто-Рико;

1626 рік — у Немирові створено церковне братство зі школою при ньому;

1809 рік — у битві при Окані армія маршала Сульта розгромила війська Іспанії під командуванням Хуана Карлоса де Арейсагі;

1815 рік — Франція приєдналася до Священного союзу;

1891 рік — у Німецькій імперії продано першу іграшкову залізницю;

1916 рік — імператор Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині;

1919 рік — Сенат США відмовився ратифікувати Версальський мирний договір, що змусило США вийти з Ліги Націй;

1921 рік — створено Укрмет, центральну метеорологічну службу України;

1941 рік — біля Австралії відбувся бій між крейсером Sydney та німецьким крейсером Kormoran, обидва затонули;

1943 рік — розпочато операцію з визволення Гілберта і Маршаллових островів від японців;

1946 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію проти релігійного та расового переслідування;

1947 рік — прем’єр-міністр Франції Поль Рамадьє пішов у відставку;

1949 рік — коронація князя Монако Реньє III;

1965 рік — ООН ухвалила резолюцію про нерозповсюдження ядерної зброї (ініціатива СРСР);

1969 рік — Пеле забив свій 1000-й гол на 909-му матчі;

1989 рік — перепоховання решток членів Української Гельсінкської групи (Стус, Литвин, Тихий) із Пермської області на Байковому кладовищі в Києві;

1997 рік — початок експедиції на космічному човні Колумбія, участь взяв перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2003 рік — парламентські фракції “опозиційної четвірки” підписали декларацію про спільні дії та політичну реформу в Україні;

2004 рік — у Києві відкрито музейно-культурний центр “Шедеври мистецтва України” у “Будинку із химерами”;

2005 рік — Сенат США підтримав скасування торговельних обмежень щодо України;

2012 рік — в Україні набрав чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 листопада в Україні святкують День працівників гідрометеорологічної служби / © Pixabay

19 листопада в Україні святкують День працівників гідрометеорологічної служби. Свято встановлене на честь створення центральної метеорологічної служби України — Укрмет 1921 року. Вона поклала початок розвитку національної системи спостережень за погодою, кліматом, повітряними і водними потоками та іншими природними явищами.

Також 19 листопада Міжнародний день пам’яті журналістів. Він встановлений, щоб нагадати світу про ризики професії журналіста, про важливість свободи слова і права громадян на достовірну інформацію. Журналісти часто працюють у зонах конфліктів, за стихійних лих або під тиском влади, і нерідко це коштує їм життя.

А ще 19 листопада Всесвітній день громадянина. Свято було створене, щоб підкреслити, що ми всі — частина однієї людської спільноти, незалежно від країни, національності чи культури.

19 листопада святкують Міжнародний день цільного зерна. Він проводиться під егідою Whole Grain Initiative (WGI) — міжнародної ініціативи, яка об’єднує політиків, науковців і виробників задля підвищення споживання цільнозернових продуктів.

Також 19 листопада Міжнародний день чоловіків. Свято започатковано 1999 року в Тринідаді і Тобаго, а згодом його почали відзначати в більш ніж 80 країнах світу. Воно не є комерційним, як День святого Валентина чи День батька, і більше спрямоване на освітні та соціальні ініціативи.

А ще 19 листопада Міжнародний день жінок-підприємців. Ініційований організацією Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO) 2013 року під керівництвом Wendy Diamond. Перший міжнародний захід відбувся у 2014 році у штаб‑квартирі United Nations (Нью‑Йорк) та охопив понад 140 країн.

19 листопада святкують День працівника скляної промисловості. Свято було встановлене указом президента України 2003 року — з метою вшанування праці людей у галузі скляної промисловості і визнання їхнього внеску у розвиток економіки.

Також 19 листопада День запобігання насильству над дітьми. День запроваджений на глобальному рівні для того, щоб об’єднати зусилля урядів, організацій та громадян у боротьбі з насильством над дітьми.

19 листопада святкують Всесвітній день географічних інформаційних систем. Це день, присвячений ознайомленню широкого загалу з тим, що таке Географічні інформаційні системи (GIS) — технологій, що дозволяють збирати, аналізувати та візуалізувати просторову (географічну) інформацію.

Також 19 листопада Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Ця щорічна акція спрямована на привернення уваги до Хронічне обструктивне захворювання легень. ХОЗЛ — це група хронічних захворювань легень, що проявляються обструкцією дихальних шляхів, задишкою, хронічним кашлем і виділенням мокротиння.