Яке свято 19 серпня 2025 року / © ТСН

19 серпня 2025 року — вівторок. 1273-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 19 серпня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата та інших. Андрій був воєначальником (стратилатом) у Малій Азії за правління імператора Максиміана (кінець III — початок IV ст.). Його гарні військові здібності й хоробрість принесли йому шану серед воїнів, але особливість Андрія полягала в його глибокій християнській вірі.

Коли імператор видав наказ переслідувати християн, Андрій почав відкрито захищати братів у вірі, переконуючи і воїнів не чинити насилля проти них. Багато солдатів, бачачи його приклад, приймали християнство.

Під час одного з військових походів проти варварів Андрій чудом здобув перемогу, приписавши це Божій допомозі. Після цього близько 2 593 воїнів (згідно з переданням) разом із ним прийняли хрещення. Така подія стала відомою римській владі, і на них чекала кара.

Андрія та його сподвижників схопили й, після катувань, стратили неподалік Тарсу в Кілікії. Їхня смерть стала свідченням незламності віри та прикладом для майбутніх поколінь християн.

Що не можна робити 19 серпня

Не можна працювати фізично — косити, копати, рубати, шити, прати, будувати. Свято присвячене молитві, богослужінню та добрим справам.

Не рекомендували цього дня купатися у відкритих водоймах — вірили, що вода “охолола” і купання може спричинити хворобу.

Не варто відмовляти у милостині чи допомозі — існувало переконання, що відмова бідному цього дня накликає нестатки.

Народні прикмети і традиції на 19 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна й тепла погода — осінь буде сухою та теплою, а зима пізньою і м’якою;

холодний ранок із туманом — до врожайного наступного року;

дощить — осінь буде дощовою, а врожай наступного року — рясним;

чисте безхмарне небо ввечері — до сухої осені та морозної зими;

сонце встає у мареві чи червоному сяйві — на сильні вітри та негоду найближчими днями;

теплий вітер із півдня — на затяжну й м’яку осінь;

велика роса вранці — на гарний урожай зернових наступного року.

19 серпня велика роса вранці — на гарний урожай зернових наступного року / © unsplash.com

В народі 19 серпня носило назву Осінній Андрій. Бо від цього дня вже “вертало на осінь”, і день сприймали як межу між літом та осінню.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 серпня

Які завтра іменини: Андрій, Микола, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 19 серпня, є авантюрин. Камінь, оповитий ореолом таємниці. Із сивої давнини його вважали оберегом для тих, чиє життя пов’язане з мистецтвом і натхненням, приписуючи йому здатність пробуджувати внутрішній потенціал і виводити талант на найвищий рівень прояву.

Цього дня народилися:

1902 рік — Олесь Донченко, український письменник;

1928 рік — Борис Мірус, актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України;

1996 рік — Віталій Скакун, український військовик, Герой України.

Пам’ятні дати 19 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 серпня:

1722 рік — наказний гетьман Павло Полуботок видає універсал, який покликаний зупинити свавілля і зловживання як світських, так і духовних владних структур, а також заклав основи майбутньої реформи судочинства, спрямованої на справедливість і законність;

1839 рік — уряд Франції офіційно проголошує дареготипію “подарунком людству”, зробивши цей новітній метод фотографії загальнодоступним;

1914 рік — формують керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу, що стає центром організації і координації боротьби українських військових підрозділів;

1919 рік — перший корпус Української Галицької Армії, здійснюючи наступальні дії на Київ, здобуває стратегічно важливий Бердичів, зміцнюючи свої позиції на фронті;

1920 рік — шоста стрілецька дивізія під командуванням полковника Марка Безручка після запеклих боїв із частинами першої кінної армії Будьонного відступає до Замостя, де займає оборонні рубежі;

1941 рік — головне командування румунської армії видає декрет про створення окупаційної адміністрації на території між Дністром і Бугом, раніше анексованій у складі Української РСР, відомій як “Трансністрія”, з центром у Тирасполі;

1943 рік — президенти США Франклін Рузвельт та прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль підписують таємну угоду про співпрацю у створенні атомної бомби, що стає початком Манхеттенського проекту;

1955 рік — поблизу села Здовбиця, всупереч переважальним силам КДБ та МВС, не здається живим і гине провідник ОУН Рівненщини Анатолій Маєвський на псевдо “Уліян”;

1960 рік — здійснюють перший орбітальний політ живих істот із успішним поверненням на Землю, що стає проривом у дослідженні космосу та передвісником пілотованих польотів;

1982 рік — відбувається запуск космічного корабля “Союз Т-7”, до складу екіпажу якого входить український космонавт Леонід Попов;

1989 рік — парафія святих Петра і Павла у Львові, очолювана отцем Володимиром Яремою, першою в Українській РСР виходить з підпорядкування Російської Православної Церкви та оголошує себе частиною Української Автокефальної Православної Церкви;

1989 рік — у Хмельницькому встановлюють пам’ятний знак на честь жертв репресій 1930—1940-х та початку 1950-х років;

1990 рік — Німецька Демократична Республіка приймає конституцію Федеративної Республіки Німеччина;

1991 рік — голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук у прямому ефірі звертається до українців із закликом зберігати спокій, наголосивши, що надзвичайний стан в Українській РСР не діє;

1992 рік — у Києві відкривається Перший Всесвітній форум українців, що збирає представників діаспори для обговорення шляхів зміцнення зв’язків із Батьківщиною;

2017 рік — у Куала-Лумпурі (Малайзія) стартують 29-ті Ігри Південно-Східної Азії, масштабне спортивне свято для країн регіону.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день орангутанга / © unsplash.com

19 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день орангутанга. Його мета — привернути увагу громадськості до проблем збереження цих унікальних великих приматів, які належать до виду, що перебуває під загрозою зникнення. Цей день покликаний не лише інформувати про загрози їхньому існуванню, але й стимулювати підтримку природоохоронних програм, збереження їхнього природного середовища і впровадження відповідальних екотуристичних практик.

Також 19 серпня Всесвітній день фотографії. Ця дата пов’язана з винаходом дареготипії — першої успішної фотографічної технології, яку 1839 року представив Луї Дагер. Дареготипія зробила революцію у способах фіксації зображень, дозволивши людям уперше зберегти реалістичні образи на довгий час. Всесвітній день фотографії — це нагода віддати шану як великим майстрам фотомистецтва, так і аматорам, які через об’єктив своїх камер розповідають історії, передають емоції і відкривають світ із нових ракурсів.

А ще 19 серпня Міжнародний день банта. Бант — це символ краси, святковості і ніжності, який використовується у моді, декорі, подарунках і навіть у мистецтві. Цей маленький вузол із стрічки або тканини має здатність миттєво перетворювати звичайний образ на більш урочистий та елегантний.

19 серпня святкують День поштової марки (День філателії). Поштова марка виникла 1840 року у Великій Британії з випуском знаменитої “Чорної пенні” (Penny Black) — першої у світі офіційної марки, що революціонізувала поштову службу і зробила листування доступнішим та організованішим.

Також 19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Ініційований Організацією Об’єднаних Націй, цей день нагадує про виклики, з якими стикаються гуманітарні працівники, які часто ризикують власним життям, щоб допомогти іншим. Він також є закликом до солідарності та мобілізації міжнародної спільноти для забезпечення доступу до життєво необхідної допомоги.