Яке свято 19 січня 2026 року / © ТСН

19 січня 2026 року — понеділок. 1425-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

19 січня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського / © pexels.com

Завтра, 19 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського. Один із найвідоміших християнських пустельників. Народився в Єгипті, жив праведно і від ранньої молодості прагнув самотності та духовного подвигу. Він провів багато років у пустелі, присвячуючи життя молитві, посту та аскезі. Макарій прославився суворою духовною дисципліною, мудрими порадами та чудесами. Вважається прикладом глибокої смиренності та відданості Богові, а його життєпис надихає ченців і мирян на духовне життя.

19 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день домашнього сиру / © pexels.com

19 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день домашнього сиру. Неофіційне кулінарне свято, яке присвячене домашньому кисломолочному сиру — універсальному, поживному продукту, популярному в багатьох європейських кухнях. День почали святкувати з 2019 року з ініціативи прихильників здорового харчування, щоб популяризувати приготування та споживання домашнього сиру.

19 січня День доброї пам’яті / © pexels.com

Також 19 січня День доброї пам’яті. Неофіційне, але приємне свято, яке присвячений цінуванню й плеканню гарних спогадів, які роблять наше життя яскравішим і змістовнішим. Цей день заохочує нас згадувати позитивні моменти минулого, усвідомлювати їхню цінність та створювати нові приємні спогади з близькими. Він нагадує, що пам’ять не лише зберігає історію нашого життя, а й формує наше бачення майбутнього.

19 січня День Мартіна Лютера Кінга / © pexels.com

А ще 19 січня День Мартіна Лютера Кінга. Національне свято в США, яке припадає на третій понеділок січня на честь доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого (1929–1968), видатного борця за права людини, расову рівність і громадянські свободи. Ідея встановити пам’ятний день на честь Кінга з’явилася незабаром після його смерті 1968 року. Федеральним святом День Мартіна Лютера Кінга став 1983 року, перше святкування відбулося 1986 року.