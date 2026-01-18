- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке завтра, 19 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 19 січня, Всесвітній день домашнього сиру. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського. До Нового року залишилося 347 днів.
19 січня 2026 року — понеділок. 1425-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 19 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського. Один із найвідоміших християнських пустельників. Народився в Єгипті, жив праведно і від ранньої молодості прагнув самотності та духовного подвигу. Він провів багато років у пустелі, присвячуючи життя молитві, посту та аскезі. Макарій прославився суворою духовною дисципліною, мудрими порадами та чудесами. Вважається прикладом глибокої смиренності та відданості Богові, а його життєпис надихає ченців і мирян на духовне життя.
19 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день домашнього сиру. Неофіційне кулінарне свято, яке присвячене домашньому кисломолочному сиру — універсальному, поживному продукту, популярному в багатьох європейських кухнях. День почали святкувати з 2019 року з ініціативи прихильників здорового харчування, щоб популяризувати приготування та споживання домашнього сиру.
Також 19 січня День доброї пам’яті. Неофіційне, але приємне свято, яке присвячений цінуванню й плеканню гарних спогадів, які роблять наше життя яскравішим і змістовнішим. Цей день заохочує нас згадувати позитивні моменти минулого, усвідомлювати їхню цінність та створювати нові приємні спогади з близькими. Він нагадує, що пам’ять не лише зберігає історію нашого життя, а й формує наше бачення майбутнього.
А ще 19 січня День Мартіна Лютера Кінга. Національне свято в США, яке припадає на третій понеділок січня на честь доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого (1929–1968), видатного борця за права людини, расову рівність і громадянські свободи. Ідея встановити пам’ятний день на честь Кінга з’явилася незабаром після його смерті 1968 року. Федеральним святом День Мартіна Лютера Кінга став 1983 року, перше святкування відбулося 1986 року.