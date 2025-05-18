Яке свято 19 травня 2025 року / © ТСН

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19 травня 2025 року — понеділок. 1181-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 19 травня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського. Священномученик Патрикій, що обіймав єпископський престол у давньому місті Пруса (сучасна Бурса, Туреччина), належить до когорти великих сповідників Христової віри, які у вирі жорстоких гонінь не скорилися силі меча та облуді ідолопоклонства. Його служіння припало на часи, коли язичницька влада з усією люттю боролася з християнством, вимагаючи від духовенства зречення віри.

У Прусі, відомій своїми гарячими джерелами, Патрикій прославився як мудрий наставник, сміливий проповідник і пастир, сповнений любові до своєї пастви. Разом із трьома пресвітерами — Акакієм, Меменієм та Полєном — він продовжував відкрито звіщати Євангеліє навіть тоді, коли це було прирівняно до смертного вироку.

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Його арештували за наказом місцевого правителя на ім’я Юлій, котрий домагався від нього поклоніння поганським богам. На допиті Патрикій мужньо заявив, що визнає тільки одного Творця — Господа Ісуса Христа. На запитання про чудесні джерела, що били у Прусі, святий з гідністю відповів: вони є не даром язичницьких божеств, а витвором Божого промислу, Який дав людям джерела зцілення, як знаки Своєї милості.

Обурений такою непохитністю, Юлій наказав жорстоко катувати єпископа: його били, обпалювали вогнем, змушували ступати в киплячу воду — але ні тілесний біль, ані погрози не зламали його духу. Урешті, Патрикія разом із трьома вірними пресвітерами було усічено мечем.

Що не можна робити 19 травня

Краще не працювати в землі — день Патрикія вважався переломним у весняному циклі: природа вже повністю пробуджена, і будь-яка необережність може накликати негоду.

Не можна купатися у відкритих водоймах — 19 травня “ще не має душі” — не освячена літнім сонцем. Вважалося небезпечним занурюватися у річки чи озера: можна захворіти або втратити силу.

Забороняється розповідати свої сни — сон, побачений у ніч проти 19 травня, є віщим, але розповідати його комусь не можна — щоби не зруйнувати долю або не передати свою удачу іншому.

Народні прикмети і традиції на 19 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло на Патрикія — на щедре літо;

похмуро чи дощить — на мокре й холодне літо;

гуркіт грому 19 травня — на рясні жнива;

дощ із південним вітром — буде влітку багато гроз;

вода в річці 19 травня тиха — літо буде спокійне;

вранці сильна роса — до врожаю огірків і трав;

хрущі літають — літо буде сухе.

19 травня хрущі літають — літо буде сухе / © Pixabay

В народі 19 травня носило назву Патрикія на честь святого, якого Церква вшановує цього дня. У народі казали: “Святий Патрикій землю прогріває” і “На Патрикія — кінець весні, початок літа”.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 травня

Які завтра іменини: Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марфа, Соломія, Тамара.

Талісманом людини, народженої 19 травня є агат. Найдавнішим із відомих напівдорогоцінних каменів, який високо цінували ще в прадавні часи, є агат. Цей камінь вважається одним із перших, що його почали використовувати люди як амулет, оберіг і прикраси. У багатьох культурах агат мав сакральне значення — не лише естетичне, а й глибоко духовне.

Цього дня народилися:

1941 рік — Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

1952 рік — Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець;

1989 рік — Позитив, український музикант.

Пам’ятні дати 19 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 травня:

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1051 рік — У величному соборі міста Реймс, що у Франції, відбулася коронація Анни Ярославни — доньки великого київського князя Ярослава Мудрого. Цей акт не лише увінчав дипломатичний союз між двома величними державами, а й символізував вплив Київської Русі у європейській політиці середньовіччя;

1536 рік — Закінчився трагічний шлях Анни Болейн, другої дружини англійського короля Генріха VIII. Її страта стала кульмінацією глибоких політичних і релігійних змін в Англії, відкривши нову сторінку у історії королівської династії Тюдорів;

1568 рік — Англійська королева Єлизавета I віддала наказ ув’язнити свою колишню шотландську співвітчизницю і суперницю — королеву Марію Стюарт. Марія, яка претендувала на англійський престол, опинилася у тюрмі, що ознаменувало початок довготривалого політичного протистояння та інтриг;

1649 рік — У Великій Британії настала історична мить: країна офіційно проголосила себе республікою, скинувши монархію. Цей радикальний крок позначив кардинальні зміни у політичній системі Англії, заклавши підвалини для нової форми правління;

1861 рік — У місті Суми відкрили першу в Україні недільну школу — важливу освітню ініціативу, спрямовану на піднесення культурного рівня народу, надання знань тим, хто не мав доступу до традиційної освіти;

1997 рік — Технологічна компанія “Hewlett-Packard” здійснила прорив, представивши свій перший портативний комп’ютер, який працював під управлінням операційної системи Windows CE. Цей пристрій започаткував нову епоху мобільних обчислень;

1998 рік — З національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомі зловмисники викрали дві картини видатного Вінсента ван Гога та одну роботу великого Поля Сезанна. Цей інцидент став одним із найгучніших злочинів у світі мистецтва;

2005 рік — На конференції міністрів освіти європейських країн, що проходила у норвезькому місті Берген, було прийнято важливе рішення про інтеграцію України до Болонського процесу — крок, який відкрив нові можливості для гармонізації національної системи освіти з європейськими стандартами.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 травня в Україні святкують День сімейної медицини / © Pixabay

19 травня в Україні святкують День сімейної медицини. Цей день покликаний вшанувати лікарів, котрі стоять на передовій охорони здоров’я, забезпечуючи пацієнтам всебічну, безперервну і доступну медичну підтримку. Саме сімейні лікарі виступають основою первинної ланки медичної допомоги, створюючи міцний місток довіри між медициною і кожною родиною.

Також 19 травня Всесвітній день сімейного лікаря. Цей день покликаний вшанувати медиків, котрі на передовій ланці системи охорони здоров’я забезпечують комплексний, безперервний і доступний догляд за здоров’ям людей усіх вікових груп та соціальних верств. Ініціатива започаткування цього свята належить Всесвітній федерації сімейних лікарів (WONCA), а вперше його відзначили 2010 року. Свято має на меті підкреслити унікальну роль сімейних лікарів як незамінних хранителів здоров’я громади, які не лише лікують хвороби, а й формують довіру, підтримують профілактику і зміцнюють зв’язок між медициною і пацієнтом.

А ще 19 травня Міжнародний день боротьби з гепатитом. Цей день покликаний привернути увагу до однієї з найсерйозніших загроз здоров’ю людства — запальних захворювань печінки, спричинених вірусними інфекціями, що можуть призводити до тяжких ускладнень, включно з цирозом і навіть раком печінки.

19 травня Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника. Цей день покликаний привернути увагу до хронічних і складних патологій травної системи, таких як хвороба Крона та виразковий коліт, які значною мірою впливають на якість життя мільйонів людей. Ініціатива створення цього дня спрямована на активізацію зусиль медичних працівників, пацієнтських організацій та суспільства в цілому для підвищення рівня поінформованості про ці хвороби. Запальні захворювання кишківника мають хронічний перебіг, часто супроводжуються тривалими загостреннями, болем, порушеннями травлення та втомою, що значно ускладнює повсякденне життя хворих.

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Також 19 травня День гордості агендерів. Цей день є символом визнання і підтримки людей, які ідентифікують себе поза межами традиційних уявлень про гендер, тобто тих, хто не відчуває належності до будь-якої статі або вважає себе безгендерними. Ідея цього свята полягає у підвищенні видимості та розуміння агендерної ідентичності, руйнуванні стереотипів і дискримінації, що нерідко стикаються з цією спільнотою. День гордості агендерів — це час, коли представники цієї групи та їхні союзники можуть відкрито говорити про свою унікальність, будувати міцну спільноту підтримки та просувати ідеї поваги і рівності.