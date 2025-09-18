Яке свято 19 вересня 2025 року / © ТСН

19 вересня 2025 року — п’ятниця, 1304-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 19 вересня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Ці святі мученики належать до ранньохристиянських мучеників, які постраждали за віру в Ісуса Христа в часи гонінь, організованих римською владою.

Трохим і Савватій були християнами з Антіохії Пісідійської. Вони прибули до міста Сіннад, де в той час відбувалося язичницьке свято й жертвопринесення ідолам. Не бажаючи брати участі в цьому, вони відкрито сповідували віру в Христа. Їх заарештували і відвели на суд до правителя Фракітія. Під тортурами Трохим і Савватій твердо сповідували християнство.

Після численних знущань Савватій помер у в’язниці від ран, а Трохима було відправлено до Фрігії, де його передали на нові муки. У Фрігії жив знатний і заможний сенатор Доримедонт, який таємно сповідував християнство. Дізнавшись про Трохима, він намагався допомогти йому, підтримати та відвідати у в’язниці. Це викрило його віру. Доримедонта також кинули до в’язниці й піддали тортурам. За переказами, його примушували брати участь у звірячих ігрищах: кидали до диких звірів, але ті не чіпали його. Після цього Доримедонта та Трохима стратили — їм відрубали голови.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна починати важливі справи— вважається, що вони не принесуть успіху.

Не варто сваритися, лаятися — це привертає біду в оселю.

Забороняється важко працювати після заходу сонця — вважалося, що “нічна втома” забирає роки життя.

Народні прикмети і традиції на 19 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний та ясний день — до затяжної і теплої осені;

вранці дуже холодно — зима прийде рано;

сильний вітер — до буревійної і холодної зими;

дощить на Трохима — чекайте на ранній перший сніг.

Дощить на Трохима — чекайте на ранній перший сніг / © unsplash.com

У народі 19 вересня носило назву Трохимів день. Часто казали: “Який Трохим, така й зима буде” — якщо тепло й сухо, то й зима обіцяє бути лагідною; якщо ж холод і дощ, то й зима сувора.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 вересня

Які завтра іменини: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 19 вересня, є геліотроп. З давніх часів побутувало переконання, що цей камінь має силу спиняти кровотечі. Також у народі вважали, що геліотроп здатний активізувати й посилювати роботу мозку.

Цього дня народилися:

1962 рік — Олександр Музичко, український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО. Координатор Правого сектору на заході Україні;

1977 рік — Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор;

1990 рік — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.

Пам’ятні дати 19 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 вересня:

1356 рік — в розпалі Столітньої війни англійське військо, очолюване принцом Уельським Едвардом, завдає нищівної поразки французам у битві під Пуатьє;

1559 рік — поблизу узбережжя Флориди стається морська катастрофа: п’ять іспанських кораблів затонули, забравши життя приблизно шіестиста осіб;

1618 рік — розпочинається облога Пльзеня, що стає важливим епізодом у перших подіях Тридцятилітньої війни;

1648 рік — у Квебеку Жак Бойдон відкриває першу в Канаді таверну, започаткувавши нову сторінку в історії місцевого побуту;

1654 рік — у Квебеку реєструють перший офіційний шлюб у Канаді: одинадцятирічна Марґеріт Седільйо стає дружиною Жана Обушо;

1670 рік — на Слобожанщині спалахує повстання проти московських воєвод;

1777 рік — у першій битві при Саратозі британські війська зазнають поразки від американців, що стає переламним моментом війни за незалежність США;

1783 рік — брати Жозеф та Етьєн Монгольф’є у присутності французького короля Людовика XVI здійснюють сенсаційний запуск першої повітряної кулі з живим вантажем: у небі побували вівця, півень і качка;

1841 рік — починає працювати перша міжнародна залізнична лінія, яка поєднала Страсбург і Базель;

1864 рік — у США отримують патент на відкидні автомобільні сидіння;

1888 рік — у бельгійському місті-курорті Спа відбувається перший у світі конкурс краси, перемогу здобуває 18-річна креолка з Гваделупи Берта Сукаре;

1891 рік — до Монреаля прибувають перші українські поселенці, поклавши початок українській громаді Канади;

1919 рік — у Києві денікінські війська руйнують одну з найдавніших і найбільших українськомовних книгарень на вулиці Безаківській;

1920 рік — частини 3-ї польської армії входять до Дубна й Луцька, водночас війська 6-ї польської армії разом із Дієвою Армією УНР — до Тернополя;

1944 рік — СРСР, Велика Британія і Фінляндія підписують мирний договір: до складу Радянського Союзу відійшли Петсамо, Салла та Карельський перешийок;

1945 рік — з сибірського табору повертається до Кореї майбутній лідер країни Кім Ір Сен;

1982 рік — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує в комп’ютерному спілкуванні використовувати символічне зображення усмішки, що стає початком ери смайликів;

1983 рік — острівна держава Сент-Кіттс і Невіс здобуває незалежність;

1985 рік — у Мехіко стається потужний землетрус магнітудою 8,1 бала за шкалою Ріхтера;

1991 рік — у Києві відновлює свою діяльність Києво-Могилянська академія — один з найдавніших центрів освіти й науки України;

2006 рік — у Таїланді відбувається військовий переворот;

2015 рік — спалахує міжнародний скандал: з’ясувалося, що найбільший автовиробник світу Volkswagen AG підробляв дані про шкідливі викиди своїх турбодизельних двигунів.

Яке завтра свято в Україні та світі

19 вересня в Україні та світі святкують День народження смайла / © unsplash.com

19 вересня в Україні та світі святкують День народження смайла. 19 вересня 1982 року Скотт Фалман, професор комп’ютерних наук Університету Карнегі-Меллона (США), запропонував у мережевому листуванні використовувати двокрапку, дефіс і дужку — :-) — для позначення усмішки та дружньої, жартівливої інтонації повідомлення.

Також 19 вересня День підвищення обізнаності про розшарування аорти. Метою цього дня є привернення уваги до важливості ранньої діагностики та лікування аортальної дисекції — рідкісного, але надзвичайно небезпечного стану, який може призвести до смерті без негайного медичного втручання.

А ще 19 вересня Міжнародний піратський день. Він був започаткований 1995 року в США як гумористичний захід, щоб популяризувати піратську тематику та об’єднати шанувальників піратської культури в усьому світі. Свято святкується любителями історії мореплавства, піратських легенд, а також фанатами фільмів, книг та ігор про піратів.