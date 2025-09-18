- Дата публікації
Яке завтра, 19 вересня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 19 вересня, День народження смайла. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. До Нового року залишилося 103 дні.
19 вересня 2025 року — п’ятниця, 1304-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 19 вересня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Ці святі мученики належать до ранньохристиянських мучеників, які постраждали за віру в Ісуса Христа в часи гонінь, організованих римською владою.
Трохим і Савватій були християнами з Антіохії Пісідійської. Вони прибули до міста Сіннад, де в той час відбувалося язичницьке свято й жертвопринесення ідолам. Не бажаючи брати участі в цьому, вони відкрито сповідували віру в Христа. Їх заарештували і відвели на суд до правителя Фракітія. Під тортурами Трохим і Савватій твердо сповідували християнство.
Після численних знущань Савватій помер у в’язниці від ран, а Трохима було відправлено до Фрігії, де його передали на нові муки. У Фрігії жив знатний і заможний сенатор Доримедонт, який таємно сповідував християнство. Дізнавшись про Трохима, він намагався допомогти йому, підтримати та відвідати у в’язниці. Це викрило його віру. Доримедонта також кинули до в’язниці й піддали тортурам. За переказами, його примушували брати участь у звірячих ігрищах: кидали до диких звірів, але ті не чіпали його. Після цього Доримедонта та Трохима стратили — їм відрубали голови.
Що не можна робити 19 вересня
Не можна починати важливі справи— вважається, що вони не принесуть успіху.
Не варто сваритися, лаятися — це привертає біду в оселю.
Забороняється важко працювати після заходу сонця — вважалося, що “нічна втома” забирає роки життя.
Народні прикмети і традиції на 19 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
сонячний та ясний день — до затяжної і теплої осені;
вранці дуже холодно — зима прийде рано;
сильний вітер — до буревійної і холодної зими;
дощить на Трохима — чекайте на ранній перший сніг.
У народі 19 вересня носило назву Трохимів день. Часто казали: “Який Трохим, така й зима буде” — якщо тепло й сухо, то й зима обіцяє бути лагідною; якщо ж холод і дощ, то й зима сувора.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 вересня
Які завтра іменини: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.
Талісманом людини, народженої 19 вересня, є геліотроп. З давніх часів побутувало переконання, що цей камінь має силу спиняти кровотечі. Також у народі вважали, що геліотроп здатний активізувати й посилювати роботу мозку.
Цього дня народилися:
1962 рік — Олександр Музичко, український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО. Координатор Правого сектору на заході Україні;
1977 рік — Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор;
1990 рік — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.
Пам’ятні дати 19 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 19 вересня:
1356 рік — в розпалі Столітньої війни англійське військо, очолюване принцом Уельським Едвардом, завдає нищівної поразки французам у битві під Пуатьє;
1559 рік — поблизу узбережжя Флориди стається морська катастрофа: п’ять іспанських кораблів затонули, забравши життя приблизно шіестиста осіб;
1618 рік — розпочинається облога Пльзеня, що стає важливим епізодом у перших подіях Тридцятилітньої війни;
1648 рік — у Квебеку Жак Бойдон відкриває першу в Канаді таверну, започаткувавши нову сторінку в історії місцевого побуту;
1654 рік — у Квебеку реєструють перший офіційний шлюб у Канаді: одинадцятирічна Марґеріт Седільйо стає дружиною Жана Обушо;
1670 рік — на Слобожанщині спалахує повстання проти московських воєвод;
1777 рік — у першій битві при Саратозі британські війська зазнають поразки від американців, що стає переламним моментом війни за незалежність США;
1783 рік — брати Жозеф та Етьєн Монгольф’є у присутності французького короля Людовика XVI здійснюють сенсаційний запуск першої повітряної кулі з живим вантажем: у небі побували вівця, півень і качка;
1841 рік — починає працювати перша міжнародна залізнична лінія, яка поєднала Страсбург і Базель;
1864 рік — у США отримують патент на відкидні автомобільні сидіння;
1888 рік — у бельгійському місті-курорті Спа відбувається перший у світі конкурс краси, перемогу здобуває 18-річна креолка з Гваделупи Берта Сукаре;
1891 рік — до Монреаля прибувають перші українські поселенці, поклавши початок українській громаді Канади;
1919 рік — у Києві денікінські війська руйнують одну з найдавніших і найбільших українськомовних книгарень на вулиці Безаківській;
1920 рік — частини 3-ї польської армії входять до Дубна й Луцька, водночас війська 6-ї польської армії разом із Дієвою Армією УНР — до Тернополя;
1944 рік — СРСР, Велика Британія і Фінляндія підписують мирний договір: до складу Радянського Союзу відійшли Петсамо, Салла та Карельський перешийок;
1945 рік — з сибірського табору повертається до Кореї майбутній лідер країни Кім Ір Сен;
1982 рік — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує в комп’ютерному спілкуванні використовувати символічне зображення усмішки, що стає початком ери смайликів;
1983 рік — острівна держава Сент-Кіттс і Невіс здобуває незалежність;
1985 рік — у Мехіко стається потужний землетрус магнітудою 8,1 бала за шкалою Ріхтера;
1991 рік — у Києві відновлює свою діяльність Києво-Могилянська академія — один з найдавніших центрів освіти й науки України;
2006 рік — у Таїланді відбувається військовий переворот;
2015 рік — спалахує міжнародний скандал: з’ясувалося, що найбільший автовиробник світу Volkswagen AG підробляв дані про шкідливі викиди своїх турбодизельних двигунів.
Яке завтра свято в Україні та світі
19 вересня в Україні та світі святкують День народження смайла. 19 вересня 1982 року Скотт Фалман, професор комп’ютерних наук Університету Карнегі-Меллона (США), запропонував у мережевому листуванні використовувати двокрапку, дефіс і дужку — :-) — для позначення усмішки та дружньої, жартівливої інтонації повідомлення.
Також 19 вересня День підвищення обізнаності про розшарування аорти. Метою цього дня є привернення уваги до важливості ранньої діагностики та лікування аортальної дисекції — рідкісного, але надзвичайно небезпечного стану, який може призвести до смерті без негайного медичного втручання.
А ще 19 вересня Міжнародний піратський день. Він був започаткований 1995 року в США як гумористичний захід, щоб популяризувати піратську тематику та об’єднати шанувальників піратської культури в усьому світі. Свято святкується любителями історії мореплавства, піратських легенд, а також фанатами фільмів, книг та ігор про піратів.