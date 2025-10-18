Яке свято 19 жовтня 2025 року / © ТСН

19 жовтня 2025 року — неділя. 1333-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 19 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Йоіла. Він походив з племені Рувима. Жив і пророкував у Юдейському царстві, найімовірніше — в Єрусалимі. Період його діяльності зазвичай датують приблизно IX–VIII століттям до Р. Х., тобто за часів царювання Йоаша (Йоаса). Його батьком був чоловік на ім’я Ватуїл.

В своїй книзі Йоіл описує страшне лихо — навалу сарани та посуху, які знищили врожаї, призвели до голоду й занепаду богослужінь у храмі. Пророк трактує це не просто як природне лихо, а як знак Божого покарання за гріхи народу.

Що не можна робити 19 жовтня

Забороняється важка фізична праця — вона принесе біди і хвороби.

Не можна конфліктувати, сваритися — день вимагає миру в серці та спокою у відносинах з людьми.

Не слід надмірно турбуватися про матеріальні речі — можете позбутися добробуту.

Народні прикмети і традиції на 19 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці туман чи густа роса — до м’якої зими;

вітер з північного боку — чекайте на похолодання;

вранці холодно, а вдень тепло — буде тривалою осінь;

на деревах багато білок — до малосніжної зими.

19 жовтня на деревах багато білок — до малосніжної зими / © unsplash.com

В народі 19 жовтня носило назву Йоіл Передсніжник. Це день, коли починали помічати перші ознаки зимових холодів, іноді перший іній або легкий сніг.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 жовтня

Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс.

Талісманом людини, народженої 19 жовтня є аметист. Від давніх часів вважалося, що цей камінь здатний загострювати інтуїцію та приносити глибоке відчуття спокою. Аметист приносить гармонію своєму власникові, оберігає від чужого негативу та заздрісних очей.

Цього дня народилися:

1937 рік — Безніско Євген Іванович, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії (2006);

1988 рік — Маркіян Камиш, український письменник, чорнобильський нелегал, дослідник Чорнобильської зони;

1992 рік — Ігор Радівілов, український гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів та Універсіад, Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012.

Пам’ятні дати 19 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 жовтня:

1813 рік — армія Наполеона зазнала поразки у “Битві народів” під Лейпцігом;

1918 рік — у Львові була створена Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки, яка оголосила про утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 рік — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин;

1955 рік — радянські війська покинули територію Австрії;

1956 рік — Польська об’єднана робітнича партія розпочала озброєння робітників у відповідь на просування радянських військ під командуванням маршала Костянтина Рокосовського до Варшави;

1964 рік — авіакатастрофа літака Іл-62 в Белграді забрала життя радянської військової делегації: загинуло від 23 до 33 осіб, серед них начальник Генерального штабу СРСР, маршал Сергій Семенович Бірюзов.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 жовтня в Україні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини / © unsplash.com

19 жовтня в Україні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини. Цей день покликаний підвищити рівень усвідомлення особистої відповідальності серед громадян та сприяти позитивним змінам у суспільстві. Він також є вшануванням пам’яті Богдана Гаврилишина — видатного українця, економіста та громадського діяча, який створив “Декларацію відповідальності людини”. Цей документ містить 15 принципів, що охоплюють різні аспекти відповідальності: від особистої до глобальної. Він став основою для формування культури відповідальності в Україні та за її межами.

Також 19 жовтня День обізнаності про ЛГБТ-центри. Його мета — підвищити обізнаність про важливу роль, яку відіграють ЛГБТ-центри у підтримці та розвитку спільнот ЛГБТ+ по всьому світу. Цей день був заснований 1994 року організацією CenterLink: The Community of LGBT Centers.

А ще 19 жовтня Всесвітній день гуманітарних дій. Дата була обрана на честь трагічної події 19 серпня 2003 року, коли внаслідок вибуху в штаб-квартирі ООН у Багдаді загинули 22 людини, серед яких був Сержіу Вієйра ді Меллу, спеціальний представник Генерального секретаря ООН в Іраку.

19 жовтня святкують День працівників харчової промисловості. Припадає на третю неділю жовтня. Це свято бере свій початок ще з часів СРСР, коли 1966 року було офіційно встановлено професійне свято для працівників харчової промисловості.

Також 19 жовтня Всесвітній день дитячих кісток і суглобів. Цей день був започаткований 2012 року ініціативою Педіатричної спеціалізованої групи при United States Bone and Joint Initiative (USBJI). Основна мета Всесвітнього дня дитячих кісток і суглобів — підвищити обізнаність про стан опорно-рухового апарату у дітей та підлітків, популяризувати здоровий спосіб життя, профілактику травм і раннє виявлення захворювань.

А ще 19 жовтня Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Основна його мета — підвищити обізнаність про важливість ранньої діагностики, профілактики та лікування цього захворювання. Цей день сприяє об’єднанню медичних установ, освітніх закладів та громадських організацій для проведення інформаційних кампаній, семінарів та освітніх заходів.