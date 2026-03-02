Яке свято 2 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

2 березня 2026 року — понеділок. 1467-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

2 березня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського / © pexels.com

Сьогодні, 2 березня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського. Святий священномученик Теодот був єпископом міста Киринея на Кіпрі у IV столітті. Під час гонінь на християн зазнав жорстоких катувань за відмову зректися віри у Христа. Попри страждання, мужньо сповідував християнство та укріплював свою паству. За переданням, після тортур був чудесно зцілений і знову повернувся до служіння. Упокоївся мирно близько 320 року.

2 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу / © pexels.com

2 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу. Міжнародна ініціатива, покликана популяризувати теніс і зробити його доступнішим для людей різного віку. Свято започаткувала International Tennis Federation (ITF) 2013 року. Традиційно припадає на перший понеділок березня. У різні роки формат святкування змінювався, але головна ідея залишається незмінною — залучити якомога більше людей до гри.

Реклама

2 березня Всесвітній день психічного здоров’я підлітків / © pexels.com

Також 2 березня Всесвітній день психічного здоров’я підлітків. Він покликаний привернути увагу до емоційного добробуту молоді, профілактики депресії, тривожності та суїцидальної поведінки. Підлітковий вік — період інтенсивних змін: гормональних, соціальних, особистісних. Саме в цей час формуються самооцінка, цінності, навички спілкування. За даними World Health Organization, психічні розлади є однією з провідних причин захворюваності серед молоді у світі.

2 березня День народження компакт-диска / © pexels.com

А ще 2 березня День народження компакт-диска. Саме 2 березня 1979 року компанії Philips та Sony публічно продемонстрували прототип компакт-диска — нового цифрового носія звуку, що згодом змінив музичну індустрію. У серійне виробництво компакт-диски запустили 1982 року, і вже за кілька років вони витіснили касети та вінілові платівки з масового ринку.

2 березня святкують Міжнародний день порятунку котів / © pexels.com

2 березня святкують Міжнародний день порятунку котів. Його мета — привернути увагу до проблем безпритульних тварин, підтримати притулки та заохотити відповідальне ставлення до домашніх улюбленців. Щороку тисячі котів опиняються на вулиці через байдужість або складні життєві обставини господарів. Порятунок одного кота не змінить світ повністю, але для нього це буде цілий світ. І кожен такий крок — про людяність, відповідальність і добробут тих, хто не може попросити про допомогу.