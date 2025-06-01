Яке свято 2 червня 2025 року / © ТСН

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2 червня 2025 року — понеділок. 1195-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 червня, віряни святкують день пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Він народився в заможній родині в Константинополі. Від самого дитинства був оточений атмосферою глибокої віри. Батько Никифора, чеснотливий чиновник Теодор, постраждав через своє шанування святих ікон і був засланий.

806 року після смерті патріарха Царгородського Никифор зайняв його місце. Він не був священником, а тому таке призначення викликало подив. Однак, вже 813 року до влади прийшов імператор Лев V, який був ревним іконоборцем. Никифор став захищати поклоніння іконам, за що його також заслали у вигнання.

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13 довгих років він прожив в одному з монастирів на Принкіпських островах, щодня проводячи час у молитвах та роздумах про Христа. Також Никифор писав священні трактати на захист іконопочитання. Помер у засланні 828 року, не дочекавшись своєї реабілітації.

Що не можна робити 2 червня

Не слід займатися важкою фізичною працею — вважається, що така робота не принесе користі, тому урожай може загинути.

Не можна купатися у відкритих водоймах — вода ще не “освячена” для купання, а отже це досить небезпечно.

Забороняється пліткувати, лихословити, сваритися — святий Никифор є символом чистоти, віри і правди.

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Народні прикмети і традиції на 2 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

багато роси вранці — до ясного, сухого і врожайного літа;

сонячна погода, але легка прохолода — влітку буде мало злив;

вночі зірки дуже яскраві — до спеки;

без опадів, але хмарно — літо буде з сильними перепадами температури;

дощить — до дощового літа;

зозуля гучно кує — літо буде довгим і теплим.

2 червня вночі зірки дуже яскраві — до спеки / © unsplash.com

В народі 2 червня носило назву Никифор Дубодер. Слово “Дубодер” означає “той, хто дере дуба”, тобто обдирає з цього дерева кору. Саме в цей період наші предки починал заготовляти кору дуба, адже вона легко відділяється від стовбура.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 червня

Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 2 червня є обсидіан. Камінь, який здавна застосовувався в різноманітних магічних ритуалах. Існувала думка, що обсидіан допомагає зазирнути у майбутнє.

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Цього дня народилися:

1942 рік — Едуард Кирич, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії;

1946 рік — Ярослав Лупій, український кінорежисер;

1953 рік — Володимир Барна, український поет, журналіст, громадський діяч.

Пам’ятні дати 2 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 червня:

455 рік — Вандальське військо захоплює Рим і протягом двох тижнів безжально грабує місто, спустошуючи його скарби й культурні надбання;

1537 рік — Папа Римський Павло III видає буллу, якою урочисто визнає, що корінні народи Америки є повноцінними людьми з душею, та накладає заборону на їхнє поневолення;

1652 рік — Під Батогом об’єднане військо запорозьких козаків і кримських татар під проводом Богдана Хмельницького завдає нищівної поразки польському війську на чолі з Марціном Калиновським;

1851 рік — Американський штат Мен стає першим у США, де офіційно запроваджують “сухий закон”, заборонивши продаж і виробництво алкоголю;

1857 рік — Джеймс Ґіббс із Вірджинії отримує патент на швацьку машину з однонитковим стібком — одну з важливих інновацій у швейному виробництві;

1859 рік — На головному острові Японії — Хонсю — засновують місто Йокогама, яке згодом стане одним із ключових торговельних і портових центрів країни;

1896 рік — Італійський винахідник Ґульєльмо Марконі офіційно запатентовує пристрій для бездротової передачі сигналів — радіо;

1918 рік — Німеччина та Австро-Угорщина юридично визнають владу гетьмана Павла Скоропадського в Україні, підтвердивши її на міжнародному рівні;

1924 рік — Конгрес США ухвалює рішення надати повноправне громадянство усім корінним американцям — індіанцям;

1946 рік — За результатами загального референдуму в Італії монархію скасовують, а країну проголошують республікою;

1953 рік — У Лондоні відбувається офіційна коронація Єлизавети II — королеви Великої Британії, яка згодом стане найдовше правлячим монархом в історії країни;

1976 рік — Пасажирський літак Як-40 здійснює посадку в київському районі Осокорки — подія стала резонансною в історії міської авіації;

1996 рік — Україна офіційно завершує процес ядерного роззброєння і втрачує статус держави, що володіє ядерною зброєю;

2010 рік — Парламент Квебеку (Канада) одностайно визнає Голодомор 1932–1933 років актом геноциду українського народу й установлює День пам’яті жертв цієї трагедії.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки / © unsplash.com

2 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Особливе свято, яке присвячене підвищенню усвідомлення про складні психічні стани, що пов’язані з порушеннями харчування (булімія, анорексія тощо). Головна його ідея полягає в розвіюванні міфу про те, що розлади харчової поведінки є просто “примхами” і “слабкістю волі”. Це важлива нагода для лікарів, активістів та психологів об’єднатися, щоб допомогти тим, хто бореться з цими викликами.