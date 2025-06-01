- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 4 хв
Яке завтра, 2 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 2 червня, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Віряни вшановують пам’ять святого Никифора, патріарха Царгородського. До Нового року залишилося 212 днів.
2 червня 2025 року — понеділок. 1195-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 2 червня, віряни святкують день пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Він народився в заможній родині в Константинополі. Від самого дитинства був оточений атмосферою глибокої віри. Батько Никифора, чеснотливий чиновник Теодор, постраждав через своє шанування святих ікон і був засланий.
806 року після смерті патріарха Царгородського Никифор зайняв його місце. Він не був священником, а тому таке призначення викликало подив. Однак, вже 813 року до влади прийшов імператор Лев V, який був ревним іконоборцем. Никифор став захищати поклоніння іконам, за що його також заслали у вигнання.
13 довгих років він прожив в одному з монастирів на Принкіпських островах, щодня проводячи час у молитвах та роздумах про Христа. Також Никифор писав священні трактати на захист іконопочитання. Помер у засланні 828 року, не дочекавшись своєї реабілітації.
Що не можна робити 2 червня
Не слід займатися важкою фізичною працею — вважається, що така робота не принесе користі, тому урожай може загинути.
Не можна купатися у відкритих водоймах — вода ще не “освячена” для купання, а отже це досить небезпечно.
Забороняється пліткувати, лихословити, сваритися — святий Никифор є символом чистоти, віри і правди.
Народні прикмети і традиції на 2 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
багато роси вранці — до ясного, сухого і врожайного літа;
сонячна погода, але легка прохолода — влітку буде мало злив;
вночі зірки дуже яскраві — до спеки;
без опадів, але хмарно — літо буде з сильними перепадами температури;
дощить — до дощового літа;
зозуля гучно кує — літо буде довгим і теплим.
В народі 2 червня носило назву Никифор Дубодер. Слово “Дубодер” означає “той, хто дере дуба”, тобто обдирає з цього дерева кору. Саме в цей період наші предки починал заготовляти кору дуба, адже вона легко відділяється від стовбура.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 червня
Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна, Юліана.
Талісманом людини, народженої 2 червня є обсидіан. Камінь, який здавна застосовувався в різноманітних магічних ритуалах. Існувала думка, що обсидіан допомагає зазирнути у майбутнє.
Цього дня народилися:
1942 рік — Едуард Кирич, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії;
1946 рік — Ярослав Лупій, український кінорежисер;
1953 рік — Володимир Барна, український поет, журналіст, громадський діяч.
Пам’ятні дати 2 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 червня:
455 рік — Вандальське військо захоплює Рим і протягом двох тижнів безжально грабує місто, спустошуючи його скарби й культурні надбання;
1537 рік — Папа Римський Павло III видає буллу, якою урочисто визнає, що корінні народи Америки є повноцінними людьми з душею, та накладає заборону на їхнє поневолення;
1652 рік — Під Батогом об’єднане військо запорозьких козаків і кримських татар під проводом Богдана Хмельницького завдає нищівної поразки польському війську на чолі з Марціном Калиновським;
1851 рік — Американський штат Мен стає першим у США, де офіційно запроваджують “сухий закон”, заборонивши продаж і виробництво алкоголю;
1857 рік — Джеймс Ґіббс із Вірджинії отримує патент на швацьку машину з однонитковим стібком — одну з важливих інновацій у швейному виробництві;
1859 рік — На головному острові Японії — Хонсю — засновують місто Йокогама, яке згодом стане одним із ключових торговельних і портових центрів країни;
1896 рік — Італійський винахідник Ґульєльмо Марконі офіційно запатентовує пристрій для бездротової передачі сигналів — радіо;
1918 рік — Німеччина та Австро-Угорщина юридично визнають владу гетьмана Павла Скоропадського в Україні, підтвердивши її на міжнародному рівні;
1924 рік — Конгрес США ухвалює рішення надати повноправне громадянство усім корінним американцям — індіанцям;
1946 рік — За результатами загального референдуму в Італії монархію скасовують, а країну проголошують республікою;
1953 рік — У Лондоні відбувається офіційна коронація Єлизавети II — королеви Великої Британії, яка згодом стане найдовше правлячим монархом в історії країни;
1976 рік — Пасажирський літак Як-40 здійснює посадку в київському районі Осокорки — подія стала резонансною в історії міської авіації;
1996 рік — Україна офіційно завершує процес ядерного роззброєння і втрачує статус держави, що володіє ядерною зброєю;
2010 рік — Парламент Квебеку (Канада) одностайно визнає Голодомор 1932–1933 років актом геноциду українського народу й установлює День пам’яті жертв цієї трагедії.
Яке завтра свято в Україні і світі
2 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Особливе свято, яке присвячене підвищенню усвідомлення про складні психічні стани, що пов’язані з порушеннями харчування (булімія, анорексія тощо). Головна його ідея полягає в розвіюванні міфу про те, що розлади харчової поведінки є просто “примхами” і “слабкістю волі”. Це важлива нагода для лікарів, активістів та психологів об’єднатися, щоб допомогти тим, хто бореться з цими викликами.