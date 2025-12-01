Яке свято 2 грудня 2025 / © ТСН

2 грудня 2025 року — вівторок. 1377-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 грудня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Авакума. Авакум — пророк Іудеї, який жив приблизно у VII столітті до Різдва Христового, у часи великих потрясінь: зростання сили Вавилона, занепаду Юдейського царства, морального розкладу суспільства та наближення біди, яка здавалася невідворотною.

Його Книга — третя серед «малих пророків» — невелика за обсягом, але надзвичайно змістовна. Вона складається з глибокого діалогу між пророком і Богом. Сам Авакум не просто передає Боже слово — він відверто ставить запитання, шукає сенс і правду, боліє за свій народ.

Що не можна робити 2 грудня

Не можна лаятися і лихословити — образи притягують зимові негаразди.

Заборонено залишати недоїдки — це може принести збідніння або втрати у господарстві.

Не варто позичати чи давати в борг гроші — це може «винести добробут з дому».

Народні прикмети і традиції на 2 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

мороз — до тривалої і холодної зими;

сильний вітер — будуть хурделиці цілий грудень;

тепла погод — чекайте на м’яку і лагідну зиму;

сніг іде великими лапатими пластівцями — до гарного врожаю;

сніг з дощем — весна прийде рано.

2 грудня сніг іде великими лапатими пластівцями — до гарного врожаю / © unsplash.com

В народі 2 грудня носило назву Авакумівка. Наші пращури вірили, що саме 2 грудня «зима заявляє про свій характер».

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.

Талісманом людини, народженої 2 грудня, є змійовик. Магічний оберіг, що приносить світлу радість і внутрішню гармонію. З давніх-давен вважали: змійовик має силу пробуджувати й посилювати природні здібності свого власника, ніби відкриваючи в людині приховані дари.

Цього дня народилися:

1937 рік — Петро Осадчук, український письменник і політичний діяч;

1951 рік — Степан Галябарда, український поет-пісняр;

1971 рік — Павло Мазуренко, учасник Євромайдану, Герой України.

Пам’ятні дати 2 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 грудня:

1015 рік — Ярослав Мудрий утвердився на київському престолі;

1104 рік — відбулося поставлення Никифора I на Київську митрополію;

1375 рік — болгарського ченця Кипріяна зведено на сан митрополита Київського й Литовського;

1409 рік — у Лейпцигу урочисто відкрито університет;

1697 рік — у Лондоні вперше відчинив двері кафедральний собор святого Павла;

1766 рік — Швеція стала піонером свободи слова, повністю скасувавши державну цензуру;

1804 рік — у соборі Паризької Богоматері Папа Пій VII проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Франції;

1805 рік — під Аустерліцом Наполеон здобув одну з найвідоміших перемог;

1816 рік — у Лондоні луддити здійснили масштабні напади на фабрики, нищачи промислові машини;

1823 рік — президент США Джеймс Монро оголосив доктрину політичної недоторканності Америки від європейських держав — відому як «доктрина Монро»;

1848 рік — австрійський імператор Фердинанд I зрікся престолу на користь молодого Франца Йосифа I;

1852 рік — президент Луї Наполеон Бонапарт проголосив себе імператором під іменем Наполеона III;

1863 рік — завершено спорудження купола Капітолія у Вашингтоні;

1864 рік — у Херсоні засновано перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту;

1865 рік — Алабама ратифікувала Тринадцяту поправку до Конституції США, що остаточно скасувала рабство;

1870 рік — Рим офіційно проголошено столицею об’єднаної Італії;

1896 рік — у Харківському оперному театрі відбувся перший на території України публічний кінопоказ;

1901 рік — Кінґ Кемп Жилетт отримав патент на безпечну бритву з одноразовими лезами;

1908 рік — дворічний Пуї зійшов на престол і став останнім імператором Китаю;

1927 рік — компанія Ford розпочала випуск легендарного автомобіля Ford Model A;

1939 рік — у Нью-Йорку відкрито аеропорт Ла-Гуардія;

1942 рік — група науковців під керівництвом Енріко Фермі здійснила першу у світі керовану ядерну реакцію;

1949 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми;

1956 рік — висадженням загону Фіделя Кастро з яхти «Гранма» на Кубі розпочалася революція, що згодом повалила режим Батисти;

1960 рік — на заводі ім. Леніна в Кривому Розі запрацювала доменна піч «Криворізька-Комсомольська» — найбільша тоді у світі;

1969 рік — між Сієтлом і Нью-Йорком здійснено перший демонстраційний переліт нового літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 особа;

1971 рік — офіційно утворено Федерацію Об’єднаних Арабських Еміратів, що об’єднала сім еміратів;

1975 рік — проголошена Лаоська Народно-Демократична Республіка;

1982 рік — хірурги з Університету Юти вперше імплантували людині постійне штучне серце; пацієнт Барні Кларк прожив із ним 112 днів;

1983 рік — на MTV відбулася прем’єра відеокліпу Майкла Джексона Thriller;

1991 рік — Канада та Польща першими офіційно визнали незалежність України;

1991 рік — у 13-й армії зв’язківці під командуванням В. Мартиросяна підняли над частиною синьо-жовтий прапор;

1998 рік — колишнього прем’єра України Павла Лазаренка затримано у Швейцарії за підозрою у відмиванні коштів;

2001 рік — корпорація Enron оголосила про банкрутство;

2015 рік — у Сан-Бернардіно сталася масова стрілянина.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 грудня День гри в баскетбол / © unsplash.com

2 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день запобігання забрудненню. Міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про проблеми забруднення довкілля та пропаганду заходів, які допомагають його уникнути. Його основна мета — не просто говорити про наслідки забруднення, а зосередити увагу на профілактиці та сталому способі життя.

Також 2 грудня День гри в баскетбол. Свято, присвячене популярному та динамічному виду спорту, який об’єднує людей різного віку та рівня підготовки. Його мета — популяризація баскетболу, заохочення активного способу життя та зміцнення командного духу.

А ще 2 грудня День спеціальної освіти. Ідея спеціальної освіти з’явилася ще у XIX столітті, коли вперше почали створювати школи для дітей з вадами слуху, зору або розвитку. Сьогодні це комплексна система, яка включає інклюзивні класи, корекційні програми, психолого-педагогічну підтримку та адаптовані навчальні матеріали.

2 грудня святкують Всесвітній день трюків. Веселий і незвичайний міжнародний день, присвячений майстерності, креативності та здатності дивувати інших. Його головна мета — надихати людей на винахідливість, нестандартне мислення та демонстрацію своїх навичок, будь то фокуси, трюки з м’ячем, акробатика, жонглювання або інші види розважальної майстерності.

Також 2 грудня Міжнародний день модельної залізниці. Свято, присвячене захопливому хобі, яке поєднує техніку, творчість і точність. Його мета — популяризувати модельну залізницю, показати її як мистецтво та освітню діяльність, а також об’єднати ентузіастів цього хобі по всьому світу.

А ще 2 грудня Всесвітній день комп’ютерної грамотності. Міжнародне свято, присвячене розвитку цифрових навичок і підвищенню обізнаності про безпечне та ефективне використання технологій. Його основна мета — сприяти навчанню людей у всьому світі працювати з комп’ютерами та цифровими інструментами, що стало надзвичайно актуальним у сучасному суспільстві.

2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства. День засновано у зв’язку з ухваленням Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції іншими особами 1949 року (резолюція 317 (IV)). Цей документ став першим міжнародним кроком для офіційного визнання та засудження торгівлі людьми як глобального злочину.